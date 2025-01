Phỏng vấn người giàu 7 năm, tôi nhận ra 3 cách kiếm tiền khác biệt của họ so với người bình thường: Biết sớm lãi to là chuyện sớm muộn

Bài viết của phóng viên Kathleen Elkins, người chuyên viết về con đường làm giàu của các triệu phú tự thân.

Công việc của tôi liên quan đến việc nói chuyện với những người thành công và hỏi họ cách họ quản lý tiền của mình. Sau 7 năm gặp gỡ và phỏng vấn những người nghỉ hưu sớm, các triệu phú tự thân và người siêu tiết kiệm về cách quản lý tiền bạc, xây dựng sự giàu có, tôi nhận ra 3 chiến lược đơn giản nhất mà ai cũng có thể áp dụng trong năm 2025.

Đa dạng hóa thu nhập

Một trong những chiến lược phổ biến nhất tôi được nghe là tập trung vào việc tăng thu nhập của bạn. Luôn có giới hạn về số tiền bạn có thể tiết kiệm nhưng số tiền bạn kiếm được thì không thể đếm được.

Bất kể mục tiêu tài chính của bạn là gì - trả hết nợ, mua nhà hay nghỉ hưu sớm - việc tìm cách kiếm thêm tiền sẽ có thể đẩy nhanh tốc độ đạt được mục tiêu đó. Bản thân tôi luôn có một công việc phụ, việc part-time kể từ khi bắt đầu đi làm vào năm 2015. Công việc tay trái đầu tiên khi ấy của tôi chỉ là xâu dây vợt tennis, trả lương theo giờ tại một cửa hàng ở New York (Mỹ).

Sau này khi đã có công việc chính thức, tôi vẫn chọn duy trì một số công việc phụ của mình. Ngoài làm phóng viên, tôi còn dạy quần vợt. Mục tiêu của tôi trong năm mới không chỉ đơn giản là việc tay trái nữa mà là tìm cách kiếm tiền thụ động. “Hãy bắt đầu với những gì bạn thấy thú vị và nắm rõ”, tôi từng nghe nhiều lời khuyên như vậy.

Tiết kiệm sớm cũng là cách làm giàu

Tôi từng phỏng vấn Jill Schlesinger, nhà phân tích doanh nghiệp của CBS News và tác giả cuốn sách "The Dumb Things Smart People Do With Their Money" (tạm dịch: Những điều ngớ ngẩn mà những người thông minh làm với tiền của họ). Cô ấy nói cho tôi một bí mật nhỏ là làm giàu không hề phức tạp.

Có những người giàu nhờ khoản thừa kế khổng lồ và không phung phí nó bằng cách sống có kiểm soát, hoặc đơn giản là họ bắt đầu tiết kiệm sớm. Trên podcast của mình, Schlesinger hỏi khách mời về những quyết định tài chính tốt nhất mà họ từng đưa ra. Điều bất ngờ là nhiều người đều trả lời cùng một nội dung: “Tôi bắt đầu tiết kiệm sớm”.

Từ khoản tiền tiết kiệm ban đầu, bạn sẽ có nguồn lực để bắt đầu các mục tiêu tài chính xa hơn như đầu tư, gửi tiết kiệm để sinh lời hay mua các sản phẩm tài chính phù hợp.

Đặt mục tiêu để kiếm được nhiều tiền hơn

Điều tôi học được từ những nhà đầu tư thành công là bạn sẽ không đi đến đâu nhanh chóng nếu không có định hướng. Nhiều người trong số họ đặt ra các mục tiêu tiền bạc rất cụ thể, cho dù đó là mua một số tài sản cụ thể trong năm hay kiếm được một khoản thu nhập hàng tháng nhất định từ công việc phụ. Nhờ vậy, họ vạch ra được kế hoạch chi tiết để chắc chắn đạt được số tiền đó.

Nếu mục tiêu tiền bạc trong năm nay của tôi là mua 1 bất động sản để đầu tư và bắt đầu tạo ra thu nhập cho thuê nhiều hơn số tiền trả vay thế chấp, điều đó đồng nghĩa với việc tôi cần đặt mục tiêu tiết kiệm đủ cho tiền trả trước cùng các khoản chi phí. Như vậy tôi cần điều chỉnh lại tỷ lệ tiền giữ lại hàng tháng của mình.

Chàng trai Richard Meadows kiếm được 100.000 USD trong 3 năm từng chia sẻ anh coi việc theo dõi những con số trong thu nhập là "công cụ số 1 để đạt được thành công tài chính thực sự". “Nếu bạn không đo lường điều gì đó, thì bạn rất khó biết được mình có đang đi đúng hướng hay không”, Meadows nói. Triệu phú tự thân 37 tuổi Sabatier cũng có thói quen kiểm tra tài khoản, mục tiêu tiền bạc mỗi ngày để tăng thêm động lực cho bản thân.

Các chuyên gia vẫn luôn khuyên tôi rằng khi có bất kỳ mục tiêu nào, hãy viết chúng ra giấy và thường xuyên nhìn vào chúng, xem xét và đảm bảo rằng những việc làm, thói quen hàng ngày đảm bảo bạn đang đến gần hơn với mục tiêu đó.

(Theo BI)