Phòng vé dịp Hè - mùa vàng của doanh thu điện ảnh

Mang mẹ đi bỏ - bộ phim Việt - Hàn tâm lý bi hài đang dẫn đầu doanh thu nhờ câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc; Detective Conan Movie 28 tiếp tục hút fan với những pha hành động nghẹt thở và đồ họa mãn nhãn; Toàn trí độc giả phim Hàn chuyển thể từ webtoon, pha trộn hành động sinh tồn, tâm lý và quy tụ dàn sao đình đám. Thành công doanh thu của cả bộ ba bom tấn càng rực rỡ khi ra mắt đúng mùa hè, đáp ứng thị hiếu khán giả đa dạng từ đề tài gia đình, hành động phá án đến giả tưởng hoành tráng.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tháng 7/2025 ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng tại nhiều hệ thống rạp trên toàn quốc. Một số cụm rạp đạt lượng vé bán ra cao kỷ lục, trong đó có cụm rạp tại Xuân Thủy (Hà Nội) – đứng đầu cả nước về số vé bán ra trong tháng. Nhiều rạp khác của cùng hệ thống cũng nằm trong nhóm doanh thu cao nhất toàn quốc. Không chỉ vậy, Beta Cinemas còn có tới 7 cụm rạp khác của hệ thống lọt Top 20 toàn quốc.

Nhiều chuyên gia trong ngành bất ngờ về sự dịch chuyển doanh thu phòng vé top đầu: "Ngạc nhiên là trong Top 20 rạp đông khách nhất tháng, Beta Cinema góp mặt tới 7 rạp - ngang bằng với CGV - và có tới 2 rạp lọt Top 5, trong đó Beta Xuân Thủy đứng đầu. Đây là lần hiếm hoi mà một hệ thống vốn được định vị là "rạp cho số đông" lại áp đảo ở bảng xếp hạng vốn trước nay chỉ quen mặt những rạp ở vị trí trung tâm, lâu năm và giá vé cao hơn." (Nhà báo Nguyên Ngọc)

Theo đại diện Beta Cinemas, kết quả kinh doanh ấn tượng của hệ thống đến từ chiến lược mở rộng có tính toán, tập trung vào các khu vực còn ít rạp chiếu hoặc nhu cầu xem phim của giới trẻ chưa được đáp ứng hết, qua đó tiếp cận nhiều hơn tới những khách hàng mới. Danh mục phim được cân bằng giữa các bom tấn quốc tế và nhiều tác phẩm Việt chất lượng, giúp duy trì lượng khán giả ổn định. "Chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm điện ảnh tốt, phù hợp với đại đa số, đặc biệt là giới trẻ" – đại diện chia sẻ. Các cụm rạp được thiết kế hiện đại, đa dạng phòng chiếu và tích hợp dịch vụ giải trí, ẩm thực, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Đối với Beta Cinemas, rạp chiếu phim không chỉ là nơi khán giả tới coi phim mà còn là môi trường tương tác với nhiều hoạt động chủ đề hấp dẫn tạo sự kết nối giữa những người có chung đam mê thưởng thức điện ảnh. Cách tiếp cận này không chỉ củng cố vị thế của Beta Cinemas trên thị trường, mà còn cho thấy tiềm năng sinh lợi khi vận hành hiệu quả với mô hình đầu tư nhượng quyền.

"Từ góc độ thị trường, vị trí dẫn đầu của Beta Xuân Thủy và sự góp mặt dày đặc của Beta trong Top 20 cho thấy một dịch chuyển rõ rệt: Các rạp Beta Cinemas nằm trong hoặc liền kề AEON Mall - vốn là điểm đến mua sắm, ăn uống quen thuộc và lúc nào cũng đông - đang trở thành "cực hút" mới. Beta đã chốt được những vị trí này, đồng thời duy trì mô hình "giá mềm - trải nghiệm tốt" để thu hút tệp khách hàng rộng." (Nhà báo Nguyên Ngọc)

Mô hình rạp chiếu đại chúng của Beta Cinemas phủ sóng tại nhiều tỉnh thành

Sự phát triển nhanh chóng của mô hình rạp chiếu đại chúng đang mở ra cơ hội đầu tư rõ rệt. Beta Cinemas áp dụng mô hình nhượng quyền linh hoạt, cho phép đối tác khai thác lợi thế thương hiệu, hệ thống vận hành đã được tối ưu, đồng thời kiểm soát hiệu quả chi phí đầu tư ban đầu & chi phí vận hành khi bước vào kinh doanh. Đây là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư muốn tham gia ngành giải trí với rủi ro thấp hơn và khả năng thu hồi vốn nhanh hơn.

Không chỉ vậy, Beta Cinemas còn tận dụng mạnh mẽ kênh truyền thông số và mạng xã hội, biến các chương trình khuyến mãi, sự kiện phim và hoạt động cộng đồng thành những "điểm nóng" lan tỏa tự nhiên. Một số chiến dịch đã đạt hàng triệu lượt tương tác, góp phần kéo khán giả đến rạp.

Sự kiện giao lưu với đoàn phim Nụ hôn bạc tỷ tại Beta Cinemas thu hút đông đảo khán giả tham dự

"Beta Cinemas dẫn đầu doanh thu phòng vé nhờ chiến lược đúng đắn và gu khán giả rõ ràng. Điều này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả từ chiến lược dài hạn của Beta Group – phát triển chuỗi rạp đại chúng với giá vé hợp lý, không gian thân thiện, dịch vụ chất lượng. Thành tích ấn tượng của các bom tấn mùa hè, kết hợp cùng chiến lược đúng đắn và hệ thống rạp trải dài của Beta, đã tạo nên một tháng 7 bùng nổ phòng vé. Đây không chỉ là cột mốc tự hào cho riêng cụm rạp này mà còn là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn của Beta Group: phổ cập điện ảnh chất lượng, thân thiện, giá cả phải chăng đến với mọi tầng lớp khán giả." (Admin page Chỉ Khen Phim Hay đánh giá)

Mùa phim hè 2025 vừa là thời điểm bùng nổ của những bom tấn điện ảnh, vừa là dấu mốc chứng minh sức mạnh của mô hình rạp chiếu đại chúng mà Beta Cinemas theo đuổi. Từ kỷ lục của Beta Xuân Thủy đến sự góp mặt dày đặc của các cụm rạp Beta Cinemas trong top doanh thu toàn quốc và kỳ vọng hợp tác quốc tế với cụm rạp đẳng cấp, Beta Group đang khẳng định vị thế trong ngành và đưa điện ảnh chất lượng trở thành trải nghiệm quen thuộc của đại chúng.