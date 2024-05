Phú An Điền 1 – Dự án thúc đẩy sự phát triển của Bình Dương

Những năm vừa qua, Bình Dương luôn được cả nước đánh giá là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc với những bước đột phá mới. Trong đó, thành phố Bến Cát là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh với sự phát triển kinh tế ở mức cao, đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể hàng ngày.

Cùng với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, trong thời gian gần đây, đô thị Bến Cát tiếp tục phấn đấu giữ vững nhịp độ tăng trưởng theo hướng ổn định và bền vững an ninh chính trị, quyết tâm xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II theo đúng định hướng quy hoạch của tỉnh Bình Dương. Đó là những điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển sản xuất công nghiệp nói riêng của Bến Cát.

Trong bối cảnh trên, dự án Khu nhà ở Phú An Điền 1 thuộc phường An Điền, thành phố Bến Cát là một dự án thực sự cần thiết nhằm khai thác hiệu quả giá trị quỹ đất, đáp ứng cho nhu cầu ở của người dân, cán bộ, công nhân lao động có nhu cầu về nhà ở…, góp phần vào quá trình phát triển đô thị, tạo cảnh quan, ổn định an ninh trật tự xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý Nhà nước quản lý đô thị, quản lý xã hội.

Như vậy, dự án Khu nhà ở Phú An Điền 1 hiện đang là điểm sáng tại khu vực bởi tính xã hội và khả thi cao khi dự án hướng đến việc đáp ứng nhu cầu ở cho người dân sống và làm việc tại khu vực và lân cận. Với vị trí thuận lợi và các tiện ích nổi bật như sau:

Về mặt pháp lý: Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và được UBND thành phố Bến Cát phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Với tính chất dự án là khu nhà ở thương mại được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ và xây dựng nhà để bán cho người dân có nhu cầu trên địa bàn thành phố Bến Cát và khu vực lân cận, dự án có cơ sở pháp lý minh bạch, rõ ràng cho việc triển khai đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Về kết nối giao thông: Vị trí dự án cách đường Vành Đai 4 (lộ giới theo định hướng khoảng 75m) khoảng 50m, đây là tuyến giao thông tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời mở ra cơ hội đột phá cho thị trường bất động sản nơi đây. Dự án kết nối ra tuyến đường Vành Đai 4 bằng 2 tuyến đường theo quy hoạch phân khu là đường KV06.08 (lộ giới 22m) và đường Liên KV.30 (đường Ven Sông Thị Tính – lộ giới 22m). Ngoài trục việc kết nối vào đường Vành Đai 4 dự án còn kết nối vào đường ĐT.748 thông qua tuyến đường hiện hữu An Điền 093; các tuyến đường nội bộ trong khu có lộ giới từ 13m trở lên kết nối đồng bộ vào các trục đường quy hoạch thành một hệ thống hoàn chỉnh. Như vậy, hệ thống giao thông của dự án kết nối thông suốt ra các tuyến đường chính của phường, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông cho các hộ dân sinh sống tại dự án.



Về kiến trúc cảnh quan, điểm nhấn đô thị: Khu vực dự án tiếp giáp với suối Bà Phó (phía Bắc) và sông Thị Tính (phía Đông) kết nối ra sông Sài Gòn, giúp nơi đây quanh năm không khí trong lành, mát mẻ. Hiện nay, thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu phường An Điền có bố trí trục giao thông ven sông Thị Tính và các mảng công viên cây xanh dọc sông Thị Tính tạo cảnh quan, không gian xanh và điều hòa khí hậu cho khu vực; đây là một điều kiện thuận lợi cho dự án Khu nhà ở Phú An Điền 1 khi tiếp giáp với sông Thị Tính. Dọc theo suối bà Phó và sông thị Tính được ưu tiên quy hoạch các dãy nhà biệt thự kết hợp sự tinh tế của kiến trúc hiện đại và thiên nhiên, tạo điểm nhấn và cảnh quan cho dự án.

Về hạ tầng xã hội xung quanh dự án: Dự án có vị trí nằm ngay khu vực trung tâm của phường và tiếp giáp với một số các công trình hạ tầng xã hội hiện hữu như: Trường Tiểu học An Sơn, trường Đại học Quốc tế Việt Đức, dự án trường ĐH Thủ Dầu Một, khu công nghiệp… Ngoài ra, phía Đông của dự án là phường Thới Hoà có thể đáp ứng thêm các nhu cầu về hạ tầng xã hội khác cho nhu cầu sinh hoạt cần thiết của cư dân trong dự án.

Về các tiện ích bên trong dự án: Dự án quy hoạch bố trí các hạng mục hạ tầng xã hội phục vụ cho các hộ dân sinh sống tại dự án như sau: 01 công trình giáo dục (mầm non) với diện tích khoảng 0,41ha; 02 công trình thương mại dịch vụ (siêu thị mini) với tổng quy mô khoảng 0,45ha; với khoảng 11 vị trí công viên cây xanh với tổng quy mô lên tới 0,86ha (chỉ tiêu cây xanh đạt tới 4,15m²/người vượt chỉ tiêu theo quy định);các loại hình nhà ở liền kề, biệt thự; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và được ngầm hóa tạo thẩm mỹ về mặt mỹ quan đô thị. Với những tiện ích bố trí vượt tiêu chuẩn quy định, mảng xanh được phủ rộng khắp dự án, đảm bảo phục vụ cho toàn bộ các hộ dân tại mọi vị trí trong dự án, dự kiến khi hình thành khu nhà ở dự án sẽ là nơi lý tưởng để các hộ dân lựa chọn sinh sống.

Song song với việc xác lập hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đồng bộ, thống nhất trên cơ sở kết nối với hệ thống hạ tầng sẵn có của khu vực theo đúng tiêu chuẩn bao gồm: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh mội trường…, dự án khi hình thành sẽ tạo ra một không gian sống với các khu chức năng phù hợp với nhu cầu và tính chất của một khu đô thị hiện đại, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, mỹ thuật cũng như về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

Khu nhà ở Phú An Điền 1 là dự án được tỉnh Bình Dương đánh giá thực sự cần thiết, hứa hẹn mang lại hiệu quả tốt về mặt kinh tế, xã hội, phù hợp xu hướng chung, thực thi đúng các nguyên tắc trong quy hoạch đô thị. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần tạo một nền tảng hạ tầng cơ sở vững chắc, là động lực tốt thúc đẩy sự phát triển ngày càng lớn mạnh của thành phố Bến Cát và tỉnh Bình Dương trong tương lai gần.

Tên dự án: Khu nhà ở Phú An Điền 1, phường An Điền, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương