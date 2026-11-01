"Phú bà" Ngọc Loan làm thế này ai chơi lại: Đến Halloween cũng phải sang thế này mới chịu!

Nhắc đến Halloween, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những quả bí ngô màu cam, mạng nhện giả, bộ xương hay những món đồ trang trí có phần đáng sợ. Thế nhưng, với "phú bà" Ngọc Loan, ngày lễ này lại trở thành dịp để biến không gian sống thành một góc nghệ thuật vừa bí ẩn, vừa sang trọng.

Mới đây, Ngọc Loan Trần tiếp tục chia sẻ video trang trí nhà cửa nhân dịp Halloween. Sau màn vào bếp làm pizza với tạo hình đầu lâu bằng nấm đầy thú vị trước đó, lần này cô quyết định trổ tài cắm hoa.

Và phải công nhận, nhìn thành phẩm mới hiểu vì sao phong cách sống của Ngọc Loan luôn có sức hút riêng. Một chút ma mị của Halloween kết hợp cùng những chi tiết nội thất xa hoa đã tạo nên tổng thể độc đáo, bắt mắt mà không hề rối rắm.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Bình hoa Halloween nhìn thôi đã thấy cả một sự đầu tư

Trong video mới đăng tải, Ngọc Loan xuất hiện với trang phục màu đen, trực tiếp thực hiện một bình hoa lớn đặt tại khu vực trung tâm ngôi nhà. Thay vì sử dụng những gam màu tươi sáng thường thấy, cô lựa chọn bảng màu tím đậm, xanh tím và đen làm chủ đạo. Những chùm hoa tím được kết hợp cùng các bông hoa dạng cầu và cành cây khô uốn lượn, tạo nên bố cục có chiều cao, chiều rộng và những khoảng trống tự nhiên.

Điểm thú vị nằm ở cách Ngọc Loan đưa tinh thần Halloween vào tác phẩm.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Những cành cây khô màu đen vươn lên phía trên khiến bình hoa mang vẻ bí ẩn, gợi liên tưởng đến khu rừng trong các câu chuyện cổ tích. Trong khi đó, những cụm hoa tím dày dặn giúp tổng thể vẫn giữ được cảm giác mềm mại, không quá u tối.

Bình hoa được đặt trong chiếc lọ lớn màu đen với những đường nét trang trí cầu kỳ. Chỉ riêng sự kết hợp giữa lọ hoa đen và sắc tím trầm đã đủ tạo nên điểm nhấn nổi bật.

Đáng chú ý, video còn ghi lại quá trình Ngọc Loan tự tay sắp xếp từng cành hoa, điều chỉnh vị trí và hoàn thiện bố cục. Qua đó có thể thấy cô dành sự quan tâm đến từng chi tiết, từ cách phối màu đến tỷ lệ của bình hoa trong không gian. Không cần quá nhiều phụ kiện đáng sợ, tác phẩm vẫn truyền tải được không khí Halloween theo một cách rất riêng.

Bí ngô dát vàng, đèn lồng đen và một góc nhà sang như khách sạn 5 sao

Nếu bình hoa tím đen mang đến cảm giác ma mị, những phụ kiện xung quanh lại khiến tổng thể trở nên sang trọng hơn hẳn.

Ngọc Loan lựa chọn các quả bí ngô màu vàng kim với nhiều kích thước khác nhau, sắp xếp quanh chân bình hoa. Xen giữa là những chiếc đèn lồng đen nhỏ có ánh sáng vàng ấm, tạo cảm giác huyền bí nhưng vẫn ấm cúng. Toàn bộ tác phẩm được bố trí trên chiếc bàn tròn mặt đá trắng, phần chân bàn chạm trổ hoa văn màu vàng nổi bật.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Phía trên là chiếc đèn chùm lớn với nhiều chi tiết pha lê, trong khi không gian xung quanh sử dụng tông màu kem, trắng và vàng kim. Những đường phào chỉ trên tường, sàn đá bóng và chiếc đàn piano trắng góp phần tạo nên khung cảnh có phần lộng lẫy.

Chính sự tương phản giữa sắc tím đen của bình hoa và màu vàng ấm của nội thất khiến góc trang trí trở nên nổi bật.

Nếu nhìn riêng từng chi tiết, những quả bí ngô vàng hay cành cây khô đều là phụ kiện khá quen thuộc trong mùa Halloween. Thế nhưng, khi được đặt cạnh nhau trong một bố cục có chủ đích, chúng lại tạo ra hiệu ứng hoàn toàn khác.

Người xem có cảm giác đang ngắm nhìn một góc trang trí theo chủ đề Halloween tại khách sạn sang trọng hoặc một không gian tổ chức tiệc được đầu tư kỹ lưỡng.

Đặc biệt, Ngọc Loan không sử dụng quá nhiều màu sắc. Cô tập trung vào ba nhóm màu chính gồm tím đen, vàng kim và ánh sáng vàng ấm. Nhờ vậy, dù có khá nhiều chi tiết trang trí, tổng thể vẫn giữ được sự hài hòa.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Hết làm bánh lại cắm hoa, "phú bà" này đúng là mê nhà cửa thật rồi!

Điều khiến màn trang trí Halloween lần này thú vị hơn còn nằm ở sự nối tiếp với những nội dung trước đó của Ngọc Loan.

Chỉ ít ngày trước, cô từng chia sẻ màn làm pizza theo chủ đề Halloween với những chiếc nấm được tạo hình giống đầu lâu. Món ăn vừa có nét ngộ nghĩnh, vừa mang không khí đặc trưng của ngày lễ. Từ gian bếp đến không gian phòng khách, có thể thấy Ngọc Loan không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của căn nhà mà còn yêu thích việc tự tay sáng tạo những chi tiết nhỏ trong cuộc sống.

Với nhiều người, trang trí nhà cửa đơn giản là mua thêm vài món đồ đẹp rồi đặt vào vị trí phù hợp. Nhưng cách Ngọc Loan thực hiện cho thấy cô dành thời gian lựa chọn nguyên liệu, phối hợp màu sắc và hoàn thiện từng công đoạn.

Đó cũng là điểm khiến những video kiểu này dễ thu hút người xem. Bên cạnh việc ngắm một không gian sống xa hoa, khán giả còn được theo dõi quá trình một ý tưởng dần thành hình.

Nguồn: Ngọc Loan Trần

Đặc biệt, kiểu trang trí Halloween của Ngọc Loan còn mang đến một gợi ý đáng tham khảo cho những ai không thích phong cách kinh dị truyền thống. Không nhất thiết phải sử dụng đầu lâu, mạng nhện hay những món đồ quá đáng sợ, chỉ cần hoa tím, cành cây khô, vài quả bí ngô và ánh đèn vàng cũng có thể tạo nên một góc nhà mang đậm không khí lễ hội.

Tất nhiên, không phải ai cũng sở hữu không gian rộng rãi hay những món nội thất cầu kỳ như Ngọc Loan. Tuy nhiên, nguyên tắc phối màu của cô hoàn toàn có thể được áp dụng ở quy mô nhỏ hơn, chẳng hạn một bình hoa tím trên bàn ăn, vài quả bí ngô mini hoặc một chiếc đèn trang trí đặt cạnh cửa sổ.

Điều đáng nói là Halloween trong căn nhà của Ngọc Loan không mang cảm giác đáng sợ mà có phần lãng mạn, cổ điển và đầy tính nghệ thuật.

Và cứ đà này, có lẽ người xem lại có thêm lý do để chờ đợi xem "phú bà" sẽ tiếp tục nghĩ ra điều gì cho những dịp lễ sắp tới.