Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phụ cấp nào được tính vào tiền lương dạy thêm giờ?

16-02-2026 - 17:09 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Nguyễn Văn Lân (TPHCM) là giáo viên tiểu học, hằng tháng ông nhận phụ cấp theo lương gồm phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp ưu đãi. Ông Lân hỏi, khi tính lương dạy thêm giờ thì ông có được tính tất cả khoản phụ cấp nêu trên không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ bao gồm: tiền lương tính theo hệ số lương (hoặc theo vị trí việc làm), phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Trong đó, các khoản phụ cấp lương (thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) gồm: phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp trách nhiệm công việc.

Như vậy, khi xác định tiền lương làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo, các khoản phụ cấp lương nêu trên (nếu đang được hưởng) được tính đầy đủ vào tiền lương tháng làm căn cứ chi trả theo quy định.



Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
phụ cấp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội dự kiến giãn hơn 860.000 dân khỏi nội đô, chuyên gia bất động sản: Quá trình giãn dân cần đi kèm dịch chuyển sinh kế và các chức năng đô thị

Hà Nội dự kiến giãn hơn 860.000 dân khỏi nội đô, chuyên gia bất động sản: Quá trình giãn dân cần đi kèm dịch chuyển sinh kế và các chức năng đô thị Nổi bật

Thần tốc bắc cầu phao sông Lô, hàng trăm quân nhân được Đại tướng Phan Văn Giang ngợi khen

Thần tốc bắc cầu phao sông Lô, hàng trăm quân nhân được Đại tướng Phan Văn Giang ngợi khen Nổi bật

Toàn cảnh công trường thi công cây cầu kết nối Hà Nội - Hưng Yên

Toàn cảnh công trường thi công cây cầu kết nối Hà Nội - Hưng Yên

15:35 , 16/02/2026
Việt Nam thúc đẩy cải cách với tầm vóc chưa từng có: Đại sứ Nhật Bản

Việt Nam thúc đẩy cải cách với tầm vóc chưa từng có: Đại sứ Nhật Bản

14:51 , 16/02/2026
Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức trước 7-2027

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức trước 7-2027

14:15 , 16/02/2026
Việt Nam tiếp tục được nâng dự báo tăng trưởng: 2 cột mốc quan trọng biến đổi nền kinh tế

Việt Nam tiếp tục được nâng dự báo tăng trưởng: 2 cột mốc quan trọng biến đổi nền kinh tế

13:34 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên