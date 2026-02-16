Phụ cấp nào được tính vào tiền lương dạy thêm giờ?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ bao gồm: tiền lương tính theo hệ số lương (hoặc theo vị trí việc làm), phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

Trong đó, các khoản phụ cấp lương (thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) gồm: phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp trách nhiệm công việc.

Như vậy, khi xác định tiền lương làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo, các khoản phụ cấp lương nêu trên (nếu đang được hưởng) được tính đầy đủ vào tiền lương tháng làm căn cứ chi trả theo quy định.



