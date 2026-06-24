Phụ huynh cảnh giác chiêu lừa đăng ký “Học kỳ Công an” online

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng cho trẻ trong dịp hè, nhiều đối tượng đã mạo danh các chương trình “Trại hè Công an”, “Học kỳ Công an”, “Khóa trải nghiệm Công an” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh.

Công an xã Tiền Hải, Hưng Yên cho biết thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng lập trang mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến hoặc sử dụng hình ảnh, logo, thông tin liên quan đến lực lượng Công an để đăng tải nội dung tuyển sinh các chương trình trải nghiệm mùa hè.

Những quảng cáo này thường giới thiệu các hoạt động hấp dẫn như rèn luyện kỷ luật, kỹ năng sống, võ thuật, điều lệnh, tham quan đơn vị Công an… nhằm tạo sự tin tưởng đối với phụ huynh.

Ảnh: Công an xã Tiền Hải

Sau khi tiếp cận được người quan tâm, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền đặt cọc, đóng học phí hoặc phí tham gia vào các tài khoản cá nhân, tài khoản không rõ nguồn gốc để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an xã Tiền Hải, phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với các chương trình tự xưng là “Trại hè Công an”, “Học kỳ Công an” nhưng không có thông báo chính thức từ cơ quan Công an có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng thường sử dụng chiêu thức thúc ép phụ huynh chuyển tiền nhanh, đăng ký sớm để “giữ suất”, đồng thời quảng cáo quá mức nhằm tạo tâm lý lo sợ hết chỗ.

Một số trường hợp còn sử dụng hình ảnh, giấy tờ, con dấu hoặc danh nghĩa cơ quan nhà nước không đúng quy định để tăng độ tin cậy.

Công an xã Tiền Hải khuyến cáo người dân khi tiếp nhận thông tin liên quan đến các chương trình trải nghiệm, giáo dục có liên quan đến lực lượng Công an cần kiểm tra qua các kênh thông tin chính thống hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an địa phương để xác minh.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm cho các tổ chức, cá nhân chưa được kiểm chứng.

Thời gian tới, Công an xã Tiền Hải sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.