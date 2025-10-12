Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phụ huynh Hà Nội đăng bài than thở "Khác biệt thế hệ trong nuôi dạy con thật đáng sợ", đọc xong, nhiều người đồng lòng bình luận 1 câu!

12-10-2025 - 21:03 PM | Sống

Phụ huynh Hà Nội đăng bài than thở "Khác biệt thế hệ trong nuôi dạy con thật đáng sợ", đọc xong, nhiều người đồng lòng bình luận 1 câu!

Bạn nghĩ sao về chia sẻ của phụ huynh này?

Trong một hội nhóm hàng trăm nghìn thành viên của phụ huynh Hà Nội, chia sẻ của một phụ huynh gần đây đã thu hút nhiều sự quan tâm. Chị kể về hoàn cảnh gia đình mình, nơi khoảng cách thế hệ trong cách nuôi dạy con đang trở thành một vấn đề khó dung hòa.

"Khác biệt thế hệ trong nuôi dạy con thật đáng sợ", chị mở đầu. Theo chia sẻ, con trai chị năm nay học lớp 6, đang ở tuổi hiếu động và tò mò với thế giới xung quanh. Vì đặc thù công việc, cả hai vợ chồng đều đi làm từ sáng đến tối muộn, có hôm về đến nhà đã 8-9 giờ. Thương con ở nhà một mình buồn tủi, anh chị quyết định gửi con về ở với ông bà nội để yên tâm hơn.

Nhưng chính từ đây, những mâu thuẫn âm ỉ bắt đầu xuất hiện. Ông bà, những người luôn tin rằng "học giỏi mới nên người" thương cháu theo cách của thời xưa: học xong ở trường lại phải ngồi vào bàn làm bài, học thêm; tivi, điện thoại bị cấm tuyệt đối; ra ngoài chơi với bạn cũng không được, vì "sợ hư".

"Em biết ông bà chỉ muốn cháu nên người", người mẹ viết, "nhưng con đang ở tuổi dậy thì, tâm lý nhạy cảm, càng cấm càng muốn làm. Em sợ lâu dài sinh ra tính chống đối".

Phụ huynh Hà Nội đăng bài than thở "Khác biệt thế hệ trong nuôi dạy con thật đáng sợ", đọc xong, nhiều người đồng lòng bình luận 1 câu!- Ảnh 1.

Chia sẻ của phụ huynh

Có lần, khi chị đi làm về muộn, nghe tiếng đóng cửa phòng "rầm" một cái, tưởng con giận chuyện nhỏ. Vào hỏi, thấy con úp mặt xuống bàn khóc. Hỏi ra mới biết, cháu chỉ muốn ra sân đá bóng với bạn, nhưng bà nhất quyết bắt ở nhà học bài. Hai bà cháu lời qua tiếng lại, và kết thúc bằng vài cái đánh phạt.

"Thương con quá muốn bênh thì sợ ông bà tự ái. Một bên là người nuôi dạy chồng mình khôn lớn, luôn tin chỉ có học giỏi mới nên người. Một bên là đứa con đang lớn, cần được chơi, được nói, được hiểu. Trước đây chồng em cũng góp ý, nhưng ông bà khăng khăng bảo "chúng mày dạy con sai cách". Mà làm căng thì lại sợ mang tiếng hỗn". chị bộc bạch.

Dưới phần bình luận, một số ý kiến tỏ ra thông cảm với người mẹ. Tuy nhiên, hầu hết đều cho rằng "con mình, mình phải chăm, không thể trách ông bà chăm không đúng ý".

Cha mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con

Xung đột thế hệ trong cách nuôi dạy con là một vấn đề phổ biến ở nhiều gia đình Việt Nam hiện nay. Ông bà và cha mẹ đều yêu thương trẻ, nhưng cách thể hiện tình yêu ấy khác nhau.

Với thế hệ ông bà, họ lớn lên trong thời kỳ khó khăn, nơi việc học là con đường gần như duy nhất để đổi đời. Vì thế, họ đặt nặng chuyện học hành và coi đó là "thước đo thành công". Họ tin rằng nghiêm khắc là yêu thương, rằng trẻ cần khuôn phép để nên người.

Trong khi đó, thế hệ cha mẹ trẻ ngày nay hiểu rằng sự phát triển của con không chỉ nằm ở thành tích học tập, mà còn ở kỹ năng sống, cảm xúc, khả năng giao tiếp và tư duy độc lập. Họ muốn con được chơi, được trải nghiệm, được nói lên tiếng nói của mình nhưng lại thiếu thời gian đồng hành, dẫn đến việc phải "giao phó" cho ông bà.

Phụ huynh Hà Nội đăng bài than thở "Khác biệt thế hệ trong nuôi dạy con thật đáng sợ", đọc xong, nhiều người đồng lòng bình luận 1 câu!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sự khác biệt này không phải lỗi của ai. Nó là kết quả của những trải nghiệm, giá trị và điều kiện sống khác nhau. Tuy nhiên, nếu không khéo léo dung hòa, người chịu thiệt thòi nhất chính là đứa trẻ khi bị kẹt giữa hai luồng giáo dục trái ngược, không biết ai đúng, ai sai.

Vậy làm sao để "vĩ hòa di quý"?

Trao đổi với ông bà bằng sự tôn trọng, không đối đầu. Thay vì nói "bố mẹ dạy sai rồi", có thể chuyển sang "con đọc được cách dạy mới rất hay, bố mẹ thử xem có hợp với cháu không". Khi cảm thấy được lắng nghe, ông bà sẽ dễ mở lòng hơn.

- Đặt ra nguyên tắc chung, thống nhất. Ví dụ: sau khi học xong bài, cháu có thể ra sân chơi 30 phút. Cuối tuần, cả nhà đi công viên hoặc đá bóng cùng nhau. Khi mọi người cùng tuân thủ, xung đột sẽ giảm đi đáng kể.

- Dành thời gian cho con dù ít. Chỉ cần 15 - 30 phút mỗi tối trò chuyện, lắng nghe con kể chuyện trường lớp, cảm xúc, bạn bè. Đó là "liều thuốc tinh thần" giúp con cân bằng giữa học và chơi.

- Dạy con hiểu và yêu thương ông bà. Giải thích cho con rằng ông bà thương theo cách của thế hệ mình, để con học được sự cảm thông thay vì phản kháng.

Cuối cùng, dù khó đến đâu, cha mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con. Không ai có thể thay thế được tình yêu, sự hiện diện và định hướng của cha mẹ trong hành trình trưởng thành của trẻ.

Sau 50 tuổi tôi hiểu ra: Không cần giàu sang, đây là quy tắc để nghỉ hưu thanh thản và tận hưởng cuộc sống

Theo Thanh Hương

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông phát hiện 284 tỷ đồng giấu kín khi đang sửa bóng đèn

Người đàn ông phát hiện 284 tỷ đồng giấu kín khi đang sửa bóng đèn Nổi bật

7 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, 4 con giáp này thoát vận xui, tăng mạnh tài sản ròng, tha hồ “gặt vàng gặt bạc”

7 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, 4 con giáp này thoát vận xui, tăng mạnh tài sản ròng, tha hồ “gặt vàng gặt bạc” Nổi bật

Sao nam Việt lấy vợ trẻ kém 44 tuổi: U70 lên chức bố, cứ 3 rưỡi sáng phải thức dậy làm một việc

Sao nam Việt lấy vợ trẻ kém 44 tuổi: U70 lên chức bố, cứ 3 rưỡi sáng phải thức dậy làm một việc

20:37 , 12/10/2025
Hàng triệu người toát mồ hôi lạnh khi thấy con ốc này

Hàng triệu người toát mồ hôi lạnh khi thấy con ốc này

20:30 , 12/10/2025
Đừng như tôi: Sau 60 tuổi mới hiểu, càng “lười” 3 việc này càng sướng, hậu vận không cần lo nghĩ

Đừng như tôi: Sau 60 tuổi mới hiểu, càng “lười” 3 việc này càng sướng, hậu vận không cần lo nghĩ

20:20 , 12/10/2025
Dạo này MXH thi nhau mukbang loại quả dại Tây Bắc: Vị lạ, mùi thơm, ăn với chẳm chéo thì "hết sẩy"

Dạo này MXH thi nhau mukbang loại quả dại Tây Bắc: Vị lạ, mùi thơm, ăn với chẳm chéo thì "hết sẩy"

19:31 , 12/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên