Người phụ nữ 60 tuổi liên tục đổ mồ hôi dù không vận động, bác sĩ thở dài: “Sao không đến sớm hơn?”

Bà Lý, 60 tuổi, gần đây thường xuyên khổ sở vì một tình trạng lạ chỉ ngồi yên hoặc đi chợ một lát, mồ hôi đã túa ra như tắm, áo ướt sũng dù không hề vận động mạnh. Ban đầu bà nghĩ đó là biểu hiện bình thường của tuổi mãn kinh nên không bận tâm.

Cho đến một hôm, khi đang mua rau ngoài chợ, bà bỗng chóng mặt, mồ hôi vã ra ướt đẫm, suýt ngất tại chỗ. Lo lắng, con gái vội đưa bà đi khám tổng quát. Nhìn kết quả, bác sĩ chỉ lắc đầu nói: “Những dấu hiệu này có từ lâu rồi, sao giờ mới đến bệnh viện?”.

Ra mồ hôi bất thường cảnh báo sức khỏe không thể bỏ qua

1. Cảnh báo bệnh cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức)

Tuyến giáp được ví như “bàn đạp ga” của cơ thể. Khi hoạt động quá mạnh, nó khiến quá trình trao đổi chất tăng tốc, gây ra hiện tượng sợ nóng, ra mồ hôi nhiều, tim đập nhanh, run tay... Kết quả xét nghiệm máu sẽ cho thấy chỉ số hormone TSH giảm bất thường.

2. Dấu hiệu đường huyết mất kiểm soát

Người mắc tiểu đường có thể ra mồ hôi nhiều hoặc rất ít tùy tình trạng bệnh. Nếu kèm theo các triệu chứng “ba nhiều một ít” (ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân nhanh), cần kiểm tra ngay. Đường huyết lúc đói trên 7 mmol/L hoặc sau ăn 2 tiếng vượt 11.1 mmol/L là dấu hiệu đáng báo động.

3. Hệ tim mạch đang “kêu cứu”

Bệnh nhân mắc bệnh mạch vành khi phát bệnh thường vã mồ hôi lạnh, kèm cảm giác tức ngực, nặng ngực. Điện tâm đồ có thể phát hiện biến đổi vùng ST do thiếu máu cơ tim, và chụp mạch vành giúp xác định mức độ tắc nghẽn.

Người trung niên, cao tuổi nên làm gì khi đổ mồ hôi bất thường?

1. Ghi lại “nhật ký ra mồ hôi”

Hãy theo dõi trong ít nhất một tuần: ra mồ hôi vào thời điểm nào, do yếu tố gì kích thích, kèm triệu chứng gì. Đặc biệt, nếu hay đổ mồ hôi ban đêm tới mức tỉnh giấc, có thể là dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng hoặc ung thư tiềm ẩn.

2. Không bỏ qua xét nghiệm cơ bản

Cần kiểm tra công thức máu, chức năng tuyến giáp, đường huyết, chỉ số HbA1c, điện tâm đồ và siêu âm tim. Đây là những xét nghiệm đơn giản nhưng giúp phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm.

3. Thực hiện kiểm tra chuyên sâu nếu cần

Phụ nữ mãn kinh có thể làm thêm xét nghiệm nội tiết tố, người nghi ngờ rối loạn thần kinh thực vật nên đo huyết áp ở tư thế nằm - đứng, còn người bị sốt nhẹ kéo dài kèm đổ mồ hôi cần kiểm tra lao hoặc viêm nhiễm tiềm ẩn.

Cách chăm sóc tại nhà giúp cải thiện tình trạng

- Chế độ ăn uống: Bổ sung ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh đậm, hạn chế đồ cay nóng. Người dễ hạ đường huyết nên mang theo kẹo bên mình, nhưng bệnh nhân tiểu đường tuyệt đối không nên.

- Trang phục: Ưu tiên vải cotton hoặc lanh thấm hút tốt, mang theo áo lót hoặc áo mỏng để thay khi ra nhiều mồ hôi, tránh bị cảm lạnh.

- Môi trường sống: Giữ phòng thông thoáng, tránh gió thổi trực tiếp. Duy trì nhiệt độ điều hòa khoảng 26 độ C, ngâm chân nước ấm 40 độ C trước khi ngủ giúp ổn định thần kinh và cải thiện tuần hoàn.

Khi nào cần đi viện ngay lập tức

- Đổ mồ hôi lạnh kèm đau ngực: Có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim, cần ngậm ngay thuốc giãn mạch (như nitroglycerin) và gọi cấp cứu.

- Vã mồ hôi kèm lú lẫn, mệt lả: Nguy cơ hạ đường huyết hoặc nhiễm trùng nặng, cần cấp cứu truyền glucose hoặc dùng kháng sinh.

- Sụt cân nhanh, không rõ nguyên nhân: Giảm trên 5% cân nặng trong 1 tháng là dấu hiệu bất thường, phải tầm soát ung thư.

