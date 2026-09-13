Phụ huynh lái ô tô vào trường tiểu học, bất chấp lệnh cấm gây bức xúc

Ngày 11/9, Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) thông tin, một số phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Phan Thanh (số 28 Trần Phú, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) phản ánh tình trạng chạy ô tô vào sân trường trong thời điểm học sinh đến lớp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một phụ huynh có con học tại trường, anh H.S. cho hay khoảng 7h15 ngày 11/9, anh cùng một số phụ huynh chứng kiến một ô tô con, biển kiểm soát 37A-706.xx, chạy thẳng vào sân trường, nơi có đông học sinh đi bộ vào lớp.

Theo dõi đoạn camera an ninh ghi lại sự việc, tài xế phải tiến, lùi nhiều lần để quay đầu ngay trong khu vực có học sinh đang di chuyển. Hành động này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Cũng thông tin trên SGGP, anh S. cho biết, khi phụ huynh lên tiếng đề nghị tài xế không lùi xe vì phía sau có nhiều người và phương tiện, tài xế vẫn tiếp tục điều khiển ô tô để quay đầu.

Hình ảnh ô tô đi vào sân trường rồi quay đầu. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới sự việc, lãnh đạo Trường Tiểu học Phan Thanh thông tin trên Thanh Niên rằng nhà trường đã nhiều lần thông báo, yêu cầu phụ huynh không đưa ô tô vào khu vực đón, trả học sinh. Phía nhà trường đã xem lại camera an ninh và ghi nhận phụ huynh lái ô tô vào sân trường rồi quay đầu. Hành vi này rất nguy hiểm vì lúc đó có học sinh đang đi lại.

Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục thông báo đến giáo viên chủ nhiệm và hội phụ huynh các lớp để chấn chỉnh. Nếu tình trạng này tiếp diễn, phía nhà trường sẽ có ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Bên cạnh đó, thông tin trên SGGP, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, nếu nhà trường đã có quy chế, thông báo và biển cấm ô tô tại khu vực đón, trả học sinh thì phụ huynh cần nghiêm túc chấp hành, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, sau lễ khai giảng, lực lượng CSGT đã tăng cường các tổ công tác, chia ca điều tiết giao thông tại khu vực trước cổng trường học, nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho học sinh. Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các khu vực trường học. Nếu phát hiện hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định.