Phu nhân hào môn Lê Tư có bí quyết uống nước để giữ "nhan sắc không tuổi", hé lộ "thời điểm vàng" uống nước giảm 7kg trong 3 tháng!

Nhiều người khi thức dậy thấy mặt sưng, chân phù thường lầm tưởng là do uống quá nhiều nước và bắt đầu cố tình uống ít đi. Tuy nhiên, vấn đề phù nề (thủy thũng) thường không phải do "uống quá nhiều nước" mà là do trao đổi chất và tuần hoàn cơ thể có vấn đề. Nữ thần Hong Kong (Trung Quốc) Lê Tư, dù đã 54 tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc không tuổi và vóc dáng thon gọn. Một trong những bí quyết duy trì phong độ của cô chính là: Uống nhiều nước!

Cô cho rằng khi cơ thể thiếu nước, nó sẽ có xu hướng tích trữ nước nhiều hơn, dẫn đến phù nề và trao đổi chất chậm lại. Việc điều chỉnh thói quen uống nước sẽ mang lại hiệu quả thay đổi vóc dáng rõ rệt hơn bạn tưởng.

Bí quyết tiêu sưng của Lê Tư: Uống nước để đào thải nước dư thừa

Lê Tư chia sẻ cô uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày (mỗi ly khoảng 200-250ml). Việc đầu tiên cô làm sau khi ngủ dậy là uống một ly nước ấm lớn. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể ở trạng thái thiếu nước, việc bổ sung nước lúc này giúp kích hoạt hệ tuần hoàn, thúc đẩy trao đổi chất và đào thải nước thừa. Cô cho biết chỉ cần duy trì uống nước đều đặn từ buổi sáng, đến trước buổi trưa cơ thể sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn, tình trạng sưng mặt và tay chân sẽ cải thiện rõ rệt.

Cô cũng lưu ý rằng, nhiều người đột ngột tăng cân dù không ăn nhiều có thể không phải do mỡ mà là "béo giả" do tích nước. Đặc biệt là những người ngồi lâu, ăn mặn, thức khuya, stress hoặc trong kỳ kinh nguyệt. Khi đó, điều chỉnh việc uống nước và sinh hoạt sẽ hiệu quả hơn cả việc nhịn ăn!

"Thời điểm vàng" để uống nước

Lê Tư nhấn mạnh uống nước cần đúng thời điểm:

Ban ngày: Tập trung uống phần lớn lượng nước cần thiết.

Buổi tối: Giảm dần lượng nước nạp vào.

Trước khi ngủ 3-4 tiếng: Hạn chế uống nước để tránh tích nước về đêm, giảm đi tiểu đêm và tránh tình trạng sưng húp mắt/mặt vào sáng hôm sau, đồng thời đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Cách để tạo thói quen uống nhiều nước

Thêm lát chanh: Nếu cảm thấy nước lọc nhạt nhẽo, bạn có thể thêm lát chanh để tăng hương vị thanh mát, giúp việc uống nước trở nên thú vị hơn. Có thể thêm một chút mật ong nhưng cần kiểm soát lượng đường.

Luôn mang theo bình nước: Khi ra ngoài làm việc, Lê Tư luôn mang theo bình nước bên mình. Nhìn thấy nước sẽ giúp bạn nhớ ra phải uống. Bạn cũng có thể đặt báo thức điện thoại nhắc nhở mỗi 1-2 tiếng uống một lần.

Lịch trình uống 2000ml nước mỗi ngày cho mọi người tham khảo

7:00 - 8:00 (sau khi dậy): 400ml (Kích hoạt trao đổi chất).

9:30 - 11:30 (buổi sáng): 500ml (Tăng cường tuần hoàn).

Trước/sau bữa trưa: 300ml (Tăng cảm giác no).

14:00 - 17:00 (buổi chiều): 500ml (Tránh mệt mỏi, thèm ăn vặt).

Trước/sau bữa tối: 200ml.

Sau 3 tiếng trước khi ngủ: Chỉ uống một lượng nhỏ nếu thấy khát.

Nghiên cứu: Uống nước trước bữa ăn giúp giảm cân hiệu quả hơn

Một nghiên cứu từ Đại học Bách khoa Virginia (Mỹ) trên 48 người trưởng thành cho thấy: Nhóm uống 500ml nước trắng trước mỗi bữa ăn 30 phút đã giảm trung bình 7kg sau 12 tuần, trong khi nhóm không uống nước trước bữa ăn chỉ giảm khoảng 5kg (cả hai nhóm đều cùng thực hiện chế độ ăn ít calo).

Điều này chứng minh việc uống nước trước bữa ăn giúp tăng cảm giác no, giảm lượng thức ăn nạp vào và hạn chế ăn vặt hiệu quả.

Uống nước đúng cách không chỉ là làm đẹp mà còn là một liệu pháp sức khỏe rẻ tiền nhưng cực kỳ hiệu quả. Với lịch trình bận rộn tại Hà Nội, bạn đừng quên mang theo một bình nước bên mình để áp dụng thử "thời điểm vàng" này nhé!