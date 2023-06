Phụ nữ bị thu hút hơn khi đàn ông đeo đồng hồ, điều đó có thực sự đúng?

‏Theo Prisma, có một số lý do để lý giải về việc những chiếc đồng hồ nào thu hút phụ nữ, đặc biệt là tại sao họ thích một số loại đồng hồ nhất định. ‏

‏Có một sự thật rằng: Dù không nhận ra tất cả mọi kiểu đồng hồ, phụ nữ vẫn cảm thấy bị thu hút.‏

‏Nếu bạn mong đợi một thương hiệu nào đó có sức hút mạnh mẽ đối với phụ nữ, thì rất tiếc, có thể bạn sẽ thất vọng. Nhiều phụ nữ không dễ dàng nhận ra một thương hiệu đồng hồ. Do đó, nếu cân nhắc giữa Rolex hay Omega, bạn nên nghĩ đến những lợi ích của chính mình. ‏

‏Điều này cũng tương tự như việc phái mạnh khó có thể phân biệt 7749 màu son đỏ khác nhau của phái đẹp, hay như chiếc túi và đôi giày của họ hôm nay có gì khác với hôm qua.‏

‏Tuy nhiên, đàn ông chắc chắn có thể kiếm thêm điểm với chiếc đồng hồ phù hợp. Điều này giúp họ hoàn thiện hơn về vóc dáng, trang phục và diện mạo. ‏

‏Khi có sự kết hợp tốt, chúng sẽ là điểm cộng, đâu đó khoảng 10%, để gắn kết mọi thứ lại với nhau và thực sự giúp cá tính của bạn tỏa sáng. Không phải tự dưng mà những người đàn ông tài giỏi và vĩ đại như Bill Gates, nghệ sĩ Bono, tỷ phú Elon Musk, tỷ phú Warren Buffett, hay cựu tổng thống Obama... vẫn luôn có một chiếc đồng hồ trên tay.‏

‏Ashley Weston là một nhà tạo mẫu thời trang nam hàng đầu cho người nổi tiếng, đồng thời cũng là chuyên gia danh tiếng được The New York Times gọi là "The Woman Who Dresses Hollywood’s Leading Men", hay một trong những "Nhà tạo mẫu quyền lực nhất Hollywood", theo The Hollywood Reporter.‏

‏Tác phẩm của cô có thể được nhìn thấy trên thảm đỏ của các buổi ra mắt phim và truyền hình nổi tiếng, hoặc trang bìa của các tạp chí danh giá hàng đầu như GQ, Esquire, Vanity Fair, Men's Health, Men's Journal, Wired, InStyle, Interview… Thậm chí, các chiến dịch quảng cáo của Google, Youtube, Walmart, Diesel, Reebok, Brooks Brothers, IFC… cũng không thiếu.‏



‏Khách hàng của cô thường xuyên đứng đầu danh sách "Người mặc đẹp nhất" của GQ & Esquire.

Điều này giúp cô trở thành một trong những nhà tạo mẫu thời trang nam được săn đón nhiều nhất trong ngành.‏

‏Nữ chuyên gia này cũng cho rằng:

"Đồng hồ là một trong những phụ kiện quan trọng nhất đối với người đàn ông. Vấn đề là, chiếc đồng hồ của bạn đắt bao nhiêu không quan trọng. Cốt lõi nằm ở việc chiếc đồng hồ đó nói lên điều gì về bạn."‏

‏Tại sao lại như vậy?‏

‏Trong bất cứ tình huống nào, các chi tiết đóng vai trò tương đối quan trọng và phụ nữ thường chú ý đến điều đó.‏

‏Khi nhìn vào phong cách của một người đàn ông, họ sẽ quan sát từ sự vừa vặn của quần áo cho đến kiểu tóc của đối phương. Nhiều thành phần nhỏ kết hợp lại sẽ tạo thành một phần quan trọng của tổng thể. Đồng hồ cũng tương tự như vậy. Lựa chọn đồng hồ và phong cách phù hợp trên cổ tay cho thấy bạn quan tâm đến những chi tiết phù hợp.‏

‏Có thể bạn nghĩ rằng: Nếu đã có một chiếc điện thoại để xem giờ, vậy đồng hồ hoàn toàn thừa thãi. Chắc chắn rồi, hầu hết mọi người đều hiểu điều đó. ‏

‏Tuy nhiên, sự tồn tại của đồng hồ giống như một điểm cộng, giúp phong cách của bạn hoàn thiện hơn. Điều này cũng cho thấy rằng, bạn không chỉ dừng mọi thứ ở mức trung bình hay tối thiểu, mà luôn cầu toàn và hướng tới những điều tốt hơn. Với phụ nữ, điều đó chắc chắn thực sự cuốn hút. ‏

‏Cho dù bạn đang đeo Timex, Apple Watch hay Rolex, chiếc đồng hồ bạn đeo sẽ cung cấp cho người phụ nữ một số manh mối về phong cách sống của bạn. Chẳng hạn như, họ sẽ biết bạn là một người yêu thích thể thao nhờ kiểu dáng năng động của G-Shock; hoặc bạn là một "anh chàng công nghệ" với chiếc đồng hồ Apple. ‏

‏Phụ nữ có nhiều phụ kiện trang trí cho mình, nhưng với đàn ông, đồng hồ là phụ kiện duy nhất thực sự họ có thể mang theo. Nó tạo nên phong cách độc đáo của riêng bạn, chứ không phải cái khăn hay găng tay nào đó.‏

‏Dù là cách nào, đồng hồ cũng cho phụ nữ biết một chút về con người bạn. Điều đó rất quan trọng nếu bạn muốn trở nên hấp dẫn hơn một cách tự nhiên.‏

‏Đừng quên việc lựa chọn một chiếc đồng hồ phù hợp nhất, dựa trên những gì bạn đang mặc và thời gian, địa điểm mà bạn sắp tham gia, cũng rất quan trọng. Việc này cũng tương tự như khi bạn lựa chọn giày dép, trang phục chính của mình. Một quý ông sẽ không mang giày Jordan đến đám cưới, vì vậy bạn cũng nên xem xét lựa chọn đồng hồ của mình thật cẩn thận.‏

‏Bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình của mình, sự lựa chọn đồng hồ của bạn là một chỉ báo quan trọng về nơi bạn đang ở và nơi bạn sẽ đến. Như đã nhắc đến phía trên, có thể rất nhiều phụ nữ không quan tâm đến việc chiếc đồng hồ của bạn đắt tiền hay không, nhưng đại đa số đều quan tâm việc bạn đang ở đâu và bạn sẽ đi nơi nào.‏

‏*Nguồn: Prisma, Ashley Weston‏