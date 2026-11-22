Nhiều phụ nữ bước sang tuổi 35-40 bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có phải làm việc đến năm 60 tuổi mới được nghỉ ngơi?

Trên thực tế, nghỉ hưu sớm không nhất thiết là ngừng làm việc hoàn toàn. Đó có thể là thời điểm bạn đủ khả năng giảm bớt công việc, dành nhiều thời gian cho gia đình hoặc lựa chọn nghề nghiệp mình yêu thích mà không quá áp lực về tiền bạc.

Muốn vậy, điều quan trọng không chỉ là kiếm được bao nhiêu, mà còn là giữ lại được bao nhiêu và sử dụng số tiền ấy như thế nào.

1. Chia lương theo tỷ lệ 60-20-10-10, đừng chờ cuối tháng mới tiết kiệm

Một trong những sai lầm phổ biến là nhận lương rồi chi tiêu, cuối tháng còn bao nhiêu mới đem tiết kiệm.

Thay vào đó, hãy chia thu nhập thành 4 phần ngay khi nhận lương.

Với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng, cách phân bổ có thể như sau:

Khoản chi Tỷ lệ Số tiền Sinh hoạt thiết yếu 60% 9 triệu Tiết kiệm dài hạn 20% 3 triệu Đầu tư 10% 1,5 triệu Giải trí, cá nhân 10% 1,5 triệu Tổng 100% 15 triệu

Chỉ riêng khoản tiết kiệm 3 triệu đồng mỗi tháng đã giúp bạn tích lũy 36 triệu đồng sau một năm và 180 triệu đồng sau 5 năm, chưa tính lãi.

Tỷ lệ này có thể điều chỉnh theo hoàn cảnh, nhưng nguyên tắc cần giữ là ưu tiên khoản tiết kiệm trước khi chi tiêu tùy ý.

2. Đừng chỉ mua tài sản, hãy tìm cách sở hữu thứ tạo ra tiền

Một chiếc túi hàng hiệu 20 triệu đồng có thể mang lại niềm vui. Một chiếc ô tô giúp cuộc sống thuận tiện hơn. Nhưng nếu muốn nghỉ hưu sớm, bạn cần quan tâm đến khả năng tạo dòng tiền của tài sản.

Chẳng hạn, tiền gửi ngân hàng mang lại lãi, bất động sản cho thuê có thể tạo thu nhập hàng tháng, còn cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian nhưng đi kèm rủi ro.

Ngược lại, những món đồ tiêu dùng đắt tiền thường khiến bạn phát sinh thêm chi phí bảo quản, sửa chữa hoặc thay mới.

Điều này không có nghĩa phải từ bỏ mua sắm. Vấn đề là cân đối giữa tài sản phục vụ cuộc sống và tài sản có thể hỗ trợ tài chính khi bạn không còn đi làm.

3. Có thêm nguồn thu nhập thứ hai, dù chỉ 2 triệu đồng/tháng

Phụ thuộc hoàn toàn vào một khoản lương khiến nhiều phụ nữ dễ rơi vào thế bị động khi mất việc hoặc phải tạm nghỉ để chăm sóc gia đình.

Vì vậy, hãy thử tạo thêm nguồn thu nhập từ những kỹ năng sẵn có như viết nội dung, dạy học trực tuyến, bán hàng nhỏ hoặc nhận công việc tự do.

Không cần đặt mục tiêu kiếm thêm hàng chục triệu đồng ngay lập tức.

Nếu mỗi tháng có thêm 2 triệu đồng và dành toàn bộ khoản này để tích lũy, sau 5 năm bạn đã có thêm 120 triệu đồng, chưa tính lãi.

Quan trọng hơn, công việc phụ còn giúp bạn có thêm kỹ năng và lựa chọn nghề nghiệp khi muốn giảm thời gian làm việc chính.

4. Áp dụng 3 quy tắc để tránh mất tiền vì mua sắm cảm xúc

Không ít người tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng nhưng lại dễ dàng tiêu hết trong một đợt mua sắm.

Để hạn chế tình trạng này, có thể áp dụng 3 quy tắc đơn giản.

- Quy tắc 48 giờ: Với món đồ không thực sự cần thiết, hãy để trong giỏ hàng hai ngày trước khi quyết định thanh toán.

- Quy đổi thành giờ làm việc: Một chiếc túi giá 2 triệu đồng tương đương bao nhiêu giờ lao động của bạn? Cách tính này giúp nhìn rõ giá trị thực tế của khoản chi.

- Kiểm tra chi tiêu cuối tháng: Rà soát tiền mua đồ uống, đặt đồ ăn, mua sắm trực tuyến và các khoản đăng ký dịch vụ không còn sử dụng.

Chỉ cần giảm 50.000 đồng chi tiêu không cần thiết mỗi ngày, bạn có thể giữ lại khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 18 triệu đồng mỗi năm.

5. Muốn nghỉ hưu ở tuổi 45, trước hết phải biết mình cần bao nhiêu tiền

Nói muốn nghỉ hưu sớm rất dễ, nhưng không phải ai cũng tính toán số tiền cần có. Giả sử bạn cần 10 triệu đồng mỗi tháng để sinh hoạt sau nghỉ hưu, tương đương 120 triệu đồng mỗi năm.

Theo cách ước tính dựa trên tỷ lệ rút tiền 4% mỗi năm, số tài sản đầu tư cần có là khoảng 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo. Nghỉ hưu từ tuổi 45 đồng nghĩa với việc có thể phải chuẩn bị tài chính cho 40 năm tiếp theo, chưa kể lạm phát, chi phí y tế và rủi ro đầu tư. Vì vậy, mức vốn thực tế có thể cần cao hơn đáng kể.

Thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu 3 tỷ đồng, hãy bắt đầu từ những cột mốc nhỏ hơn: có quỹ dự phòng 6–12 tháng, không còn nợ tiêu dùng lãi cao, tích lũy đều đặn và từng bước xây dựng nguồn thu bổ sung.

Không nghỉ hưu ở tuổi 45 cũng không có nghĩa là thất bại

Với phụ nữ có thu nhập trung bình, nuôi con nhỏ hoặc đang trả góp mua nhà, nghỉ hưu trước tuổi 45 có thể là mục tiêu khó thực hiện.

Nhưng nếu đến tuổi 45, bạn đã có vài trăm triệu đồng tích lũy, không còn nợ tiêu dùng và có thêm một nguồn thu nhập ngoài lương, tình hình tài chính chắc chắn sẽ chủ động hơn so với việc không chuẩn bị gì.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu đáng giá nhất không phải nghỉ việc càng sớm càng tốt, mà là đến một độ tuổi nào đó, bạn có đủ tiền và đủ quyền lựa chọn để sống theo cách mình mong muốn.