Phụ nữ Hàn Quốc thay đổi quan niệm về việc sinh con

(Ảnh: Yonhap)

Theo Ủy ban Tổng thống về Xã hội già hóa và Chính sách dân số Hàn Quốc, cuộc khảo sát gần đây trên 2.800 người trong độ tuổi 25 - 49 tại quốc gia này cho thấy ngày càng nhiều người trẻ có quan điểm tích cực hơn về hôn nhân và con cái. Đây là lần khảo sát thứ tư kể từ tháng 3/2024, cung cấp cái nhìn toàn diện về sự chuyển biến nhận thức trong hơn 1 năm qua.

Trong số những người chưa kết hôn, 62,6% cho rằng hôn nhân là điều tích cực, tăng 6,7 điểm phần trăm so với năm 2024. Tỷ lệ mong muốn kết hôn cũng tăng lên 64,5%. Đáng chú ý, quan điểm coi việc có con là cần thiết tăng mạnh, đạt 61,2% (tăng 11,2 điểm), trong khi tỷ lệ sẵn sàng sinh con tăng 10 điểm, lên mức 39,5%.

Sự thay đổi này đã phản ánh rõ trong số liệu thực tế. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, tháng 7 vừa qua có hơn 21.800 trẻ sơ sinh ra đời, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất trong tháng 7 trong vòng 4 năm. Số ca kết hôn cũng đạt gần 20.400, tăng 8,4% và lập mức cao nhất trong 9 năm qua. Đây cũng là tháng thứ 13 liên tiếp số trẻ sơ sinh tăng.

Các chuyên gia nhận định xu hướng tích cực này phần nào cho thấy hiệu quả của các chính sách hỗ trợ dân số. Năm 2024, chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhân khẩu học và triển khai nhiều biện pháp toàn diện, từ kéo dài thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ nhà ở cho cặp đôi mới cưới, đến giảm gánh nặng nuôi dạy con cái.

Khảo sát cũng chỉ ra những yếu tố quan trọng có thể khuyến khích người dân sinh con. Khoảng 34,6% cho biết họ sẽ sẵn sàng sinh con nếu thu nhập tăng; 22,1% nhấn mạnh sự tự do trong việc nghỉ thai sản; và 19,7% cho rằng cần môi trường làm việc linh hoạt hơn. Đa số người tham gia (84,1%) khẳng định mở rộng cơ hội việc làm chất lượng là ưu tiên hàng đầu để giải quyết tình trạng tỷ suất sinh thấp, bên cạnh việc giảm chi phí giáo dục tư và tăng cường nỗ lực từ phía doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tổng thống về Xã hội già hóa và Chính sách dân số, ông Joo Hyung-hwan, nhận định: "Nếu xu hướng phục hồi này tiếp diễn, tỷ suất sinh của Hàn Quốc trong năm nay có thể vượt mức dự báo 0,79 và đạt 0,8, thậm chí cao hơn trong quý I năm tới. Để biến tín hiệu tích cực thành bước ngoặt bền vững, chúng ta cần tập trung mạnh mẽ vào ba lĩnh vực: cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giảm gánh nặng nuôi con, và hỗ trợ hôn nhân cùng nhà ở".

Những con số và quan điểm trên cho thấy, sau nhiều năm đối mặt với khủng hoảng nhân khẩu học, Hàn Quốc đang dần khởi sắc trong hành trình đảo ngược tình trạng suy giảm dân số.