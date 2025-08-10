Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phụ nữ “lão hóa chậm” thường có 7 đặc điểm, nếu có 3 hoặc nhiều hơn, xin chúc mừng!

10-08-2025 - 08:37 AM | Sống

Các chuyên gia chỉ ra rằng, phụ nữ “già chậm” thường hội tụ 7 đặc điểm sau, nếu bạn sở hữu từ 3 yếu tố trở lên thì xin chúc mừng, bạn đang chiến thắng thời gian.

Có những người phụ nữ như thể được “thời gian ưu ái”, dù tuổi tác vẫn trôi, bạn bè cùng trang lứa đã xuất hiện dấu vết lão hóa, nhưng họ vẫn rạng rỡ, trẻ trung. Quan sát kỹ những “nữ thần không tuổi” này sẽ thấy họ có nhiều điểm chung đáng học hỏi.

Phụ nữ “lão hóa chậm” thường có 7 đặc điểm, nếu có 3 hoặc nhiều hơn, xin chúc mừng!- Ảnh 1.

1. Làn da “tiết lộ” bí mật tuổi tác 

Phụ nữ trẻ lâu thường có làn da giàu độ ẩm, lớp sừng giữ nước tốt với tỷ lệ 28-32%. Điều này đến từ thói quen uống đủ 1,5-2 lít nước ấm mỗi ngày. Bên cạnh đó, họ còn duy trì chế độ ăn giàu vitamin C và protein chất lượng cao để làm chậm quá trình mất collagen - một yếu tố quan trọng giúp da căng mịn. Ngoài ra, họ hình thành thói quen chống nắng từ sớm, thậm chí ngay cả ngày âm u cũng không quên dùng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên.

2. Nếp sống “khóa chặt” tốc độ lão hóa 

Phụ nữ ngủ trước 22h30 và đảm bảo 7-8 tiếng ngủ sâu mỗi đêm sẽ giúp cơ thể sản sinh nhiều hormone tăng trưởng - yếu tố thúc đẩy tái tạo tế bào. Họ coi vận động là một phần tất yếu của cuộc sống, mỗi tuần dành ít nhất 3 buổi tập cardio và 2 buổi tập sức mạnh, như đi bộ nhanh hoặc bơi lội.

3. Giữ tinh thần “trẻ” để cơ thể cũng trẻ 

Stress kéo dài làm tăng hormone cortisol, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì thế, những người “già chậm” thường biết cách quản lý cảm xúc, áp dụng thiền hoặc thực hành chánh niệm để giải tỏa áp lực.

4. Ăn uống chú trọng chất lượng hơn số lượng 

Nguyên tắc “ăn cầu vồng” - mỗi bữa có ít nhất 5 màu sắc từ thực phẩm tự nhiên - giúp cơ thể nhận đủ vi chất chống oxy hóa. Rau củ màu đậm luôn chiếm tối thiểu một nửa khẩu phần.

5. Chăm tóc như chăm da 

Hạn chế tối đa uốn nhuộm, gội đầu bằng nước dưới 38 độ C, khi sấy giữ máy cách tóc ít nhất 20cm, sấy từ chân đến ngọn để tránh hư tổn.

6. Nụ cười tươi đến từ hàm răng khỏe mạnh 

Mỗi năm nên cạo vôi răng 1-2 lần và dùng chỉ nha khoa hằng ngày. Một hàm răng trắng sáng, đều đặn có thể giúp gương mặt trẻ hơn tới 5 tuổi.

7. Dáng đẹp giúp “ăn gian” tuổi tác 

Tránh cúi đầu lâu khi dùng điện thoại, mỗi giờ nên đứng dậy vận động. Tư thế thẳng, vai mở sẽ giúp bạn trông trẻ và tràn đầy năng lượng.

Tự kiểm tra “chỉ số chống lão hóa” của bạn 

Nếu bạn đạt 3-5 đặc điểm, tức là ý thức giữ gìn sắc vóc của bạn khá tốt. Sở hữu 6-7 đặc điểm thì bạn đã là “cao thủ trẻ lâu” trong nhóm bạn bè. Và nếu hiện tại chưa đạt nhiều tiêu chí, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Chỉ cần nuôi dưỡng từng thói quen nhỏ, bạn sẽ thấy tuổi trẻ hoàn toàn có thể được “làm chủ” bằng chính mình.

Nguồn và ảnh: Sohu

Việt Nam có món ăn là "báu vật làm đẹp" của phụ nữ, ăn 3 ngày 1 lần giúp bổ sung máu và chống lão hóa, thậm chí không cần đắp mặt nạ

Theo Nguyệt Quang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
lão hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè

Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè Nổi bật

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc

Cụ bà 76 tuổi mang 1 mẩu giấy và 100 triệu đồng tiền tiết kiệm đến ngân hàng để chuyển khoản: Nhân viên Agribank lập tức liên hệ công an đến làm việc Nổi bật

Từ 15/8, dùng thẻ BHYT theo cách sau sẽ bị mất tiền, khóa thẻ, truy thu chi phí

Từ 15/8, dùng thẻ BHYT theo cách sau sẽ bị mất tiền, khóa thẻ, truy thu chi phí

08:31 , 10/08/2025
Tân cử nhân mới ra trường không kinh nghiệm, không mối quan hệ, lấy gì để ứng tuyển giữa thị trường lao động khắc nghiệt?

Tân cử nhân mới ra trường không kinh nghiệm, không mối quan hệ, lấy gì để ứng tuyển giữa thị trường lao động khắc nghiệt?

08:00 , 10/08/2025
Trăn trở nhất của BS Nguyễn Lân Hiếu khi thôi chức Giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Dương

Trăn trở nhất của BS Nguyễn Lân Hiếu khi thôi chức Giám đốc bệnh viện đa khoa Bình Dương

07:41 , 10/08/2025
Thứ tiếng được nói nhiều thứ 3 thế giới, ai cũng từng nghe qua nhưng ít ai biết tên, cơ hội việc làm ngách đầy tiềm năng

Thứ tiếng được nói nhiều thứ 3 thế giới, ai cũng từng nghe qua nhưng ít ai biết tên, cơ hội việc làm ngách đầy tiềm năng

07:40 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên