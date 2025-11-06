Phụ nữ Pháp có 10 cách mặc chân váy mùa đông sang trọng tuyệt đối

Chân váy là món thời trang rất đa năng. Chỉ cần lựa chọn đúng kiểu dáng và chất liệu, chị em có thể diện item này từ hè sang đông. Chân váy mang đến nét nữ tính và sự nổi bật cho phong cách. Ngoài ra, chân váy là lựa chọn lý tưởng để mặc tới công sở, xuống phố hoặc dự tiệc.

Những quý cô sành điệu không thể bỏ qua chân váy khi xây dựng phong cách. Các quý cô người Pháp mặc đẹp cũng vậy. Họ có nhiều cách kết hợp chân váy rất đẹp mắt cho mùa đông, chị em nên tham khảo:

Áo len là biểu tượng của mùa đông và mẫu áo này rất lý tưởng để kết hợp với chân váy lụa. Cách mix này giúp người mặc có được vẻ ngoài vừa trang nhã, vừa bay bổng và sang trọng. Đôi boots đen không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ ấm chân, mà còn nâng tầm cả tổng thể trang phục.

Để không phải suy nghĩ nhiều khi phối đồ, chị em hãy áp dụng ngay công thức gồm áo len cổ cao kết hợp với chân váy len đồng bộ. Bộ cánh trên gây ấn tượng ở sự hài hòa, tinh tế. Các điểm nhấn như khuyên tai, đôi boots thấp cổ không chỉ giúp bộ cánh thêm nổi bật mà còn đem tới nét hiện đại, tránh cảm giác "dừ".

Chị em có thể cân nhắc diện outfit trên trong những buổi tiệc nhẹ nhàng. Chân váy lụa trắng và áo cardigan màu kem tại nên outfit ngọt ngào và tinh tế. Các món trang sức vàng tăng vẻ long lanh cho tổng thể. Trong khi đó, đôi giày mũi vuông càng giúp bộ cánh thêm yêu kiều, cuốn hút.

Vào những ngày mùa đông không quá lạnh, chị em nên áp dụng bộ trang phục trên. Sự kết hợp giữa áo blouse tay bồng, chân váy voan tạo nên bộ cánh điệu đà, đậm chất nữ tính. Đôi giày mary jane họa tiết giúp bộ cánh càng thêm nổi bật. Tông màu trung tính giúp đảm bảo cho outfit sự hài hòa, tinh tế chứ không "sến".

Bộ cánh đứng dáng trên rất phù hợp với những quý cô cá tính. Sự kết hợp giữa các item cơ bản và quen thuộc như áo sơ mi trắng, áo blazer, chân váy xẻ tà đã tạo nên tổng thể trang phục đầy thanh lịch, thời thượng. Đôi giày mary jane mang tới nét nữ tính và ngọt ngào cho outfit, nhưng không làm giảm độ trang nhã của cả tổng thể.

Các nàng không nên bỏ qua những chiếc áo mang màu sắc tươi tắn, rạng rỡ trong mùa đông. Mẫu áo màu xanh cốm giúp làm bừng sáng gương mặt, tạo sự đa dạng và nổi bật cho phong cách mùa đông. Bằng cách kết hợp áo len xanh cốm với chân váy lụa trắng, độ sang chảnh của outfit được nâng cấp, vẻ ngoài của người diện càng thêm bay bổng, mềm mại. Các item như giày mule mũi nhọn, trang sức vàng đều góp phần tăng vẻ "đắt giá" cho cả bộ cánh.

Sự kết hợp giữa áo cardigan màu đen và chân váy họa tiết tạo nên outfit hài hòa, thanh lịch, phảng phất nét cổ điển. Dẫu vậy, cả bộ đồ càng thêm ấn tượng nhờ đôi boots cao cổ tông màu trắng. Chiếc túi xách màu camel nâng tầm vẻ sang trọng cho cả tổng thể, đồng thời giữ nguyên vẻ hài hòa.

Muốn có vẻ ngoài tươi xinh và nữ tính, chị em hãy áp dụng ngay công thức gồm áo cardigan màu trắng kết hợp với chân váy hoa nhí xẻ tà. Tổng thể trang phục này ghi điểm tuyệt đối ở sự tinh tế, nhưng vẫn mang đến hiệu quả hack tuổi. Chiếc túi xách màu trắng ăn nhập hoàn hảo với cả bộ trang phục.

Công thức áo thun xanh nhạt, chân váy họa tiết và blazer tạo nên bộ cánh vừa độc đáo, vừa sang trọng. Tổng thể trang phục yêu kiều hơn nhờ đôi mule màu be. Chiếc túi xách màu trắng giúp cân bằng set đồ nhiều màu sắc, đảm bảo sự tinh tế và sang trọng.

Yêu thích phong cách năng động và trẻ trung, chị em hãy tham khảo ngay công thức gồm áo thun trắng kết hợp với chân váy họa tiết chấm bi mini. Áo khoác denim tưởng không hợp lại hợp không tưởng đối với set chân váy bay bổng, giúp bộ cánh thêm thời thượng, cá tính mà không kém phần ngọt ngào.

Ảnh: Sưu tầm