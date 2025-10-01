BST đặc biệt mang đến sự kết hợp thú vị giữa chất lượng, công nghệ vải của UNIQLO và tinh thần, tầm nhìn sáng tạo của NDLS. Được sáng lập bởi nhà thiết kế Keizo Shimizu - người đồng thời là nhà sáng lập chuỗi cửa hàng NEPENTHES, NDLS hiện được đánh giá là thương hiệu thời trang streetwear yêu thích của giới mộ điệu quốc tế.

BST lần này giới thiệu phiên bản mới của Fleece - dòng trang phục giả lông cừu biểu tượng của UNIQLO, được nâng tầm bởi thẩm mỹ của NDLS, làm nổi bật nét đẹp tinh tế và nguyên bản của trang phục.

Chia sẻ về BST lần đầu kết hợp cùng UNIQLO, nhà sáng lập Keizo Shimizu cho biết: “Kể từ khi thành lập NEPENTHES vào năm 1988 và NDLS vào năm 1995, chúng tôi luôn kiên trì giới thiệu những ý tưởng và quan điểm sáng tạo của mình đến với thế giới, khởi nguồn từ nơi khai sinh của thương hiệu tại Jingumae, Tokyo.

Bằng việc thêm vào hoạ tiết hình bướm và phom dáng đặc trưng vào BST, chúng tôi muốn mang đến cho dòng trang phục giả lông cừu của UNIQLO một tinh thần rất NDLS, từ đó cùng nhau tạo nên những thiết kế mang tính biểu tượng và độc đáo. Tôi hy vọng qua BST này, sẽ có ngày càng nhiều người biết đến và yêu mến thương hiệu NDLS.”

Sự tỉ mỉ và chính xác trong những thiết kế cơ bản

Sự kết hợp giữa yếu tố tỉ mỉ trong từng chi tiết của NDLS và chất liệu giả lông cừu biểu tượng của UNIQLO đã tạo nên một BST đặc biệt, tôn vinh vẻ đẹp của các thiết kế tối giản. BST lần này gồm 3 kiểu dáng với bảng màu đơn sắc trang nhã: đen, xám, be và tím.

Bảng màu đặc trưng và tinh thần của NDLS trong từng chi tiết

Áo Khoác Giả Lông Cừu Kéo Khoá được cập nhật với phom dáng hiện đại và thoải mái, cùng bảng màu lấy cảm hứng từ các trang phục mang phong cách vintage của thập niên 1970s. Trong khi đó, Áo Cardigan Giả Lông Cừu gồm hai phiên bản trơn và kẻ sọc, nổi bật với hoạ tiết hình bướm biểu tượng của NDLS. Quần Vải Giả Lông Cừu Dáng Rộng với đường cắt suông thanh lịch cùng điểm nhấn là những sọc kẻ cùng màu chạy dọc hai bên hông, tạo nên nét đẹp tinh tế cho trang phục.

BST mới sẽ chính thức mở bán từ Thứ Sáu, ngày 31/10/2025, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.