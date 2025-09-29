Lần thứ 2, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu của Nhật Bản thông báo làm điều đặc biệt này

Ngày 29/9/2025, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, công bố sẽ trao tặng 1 triệu sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH đến với người tị nạn, trẻ em, nạn nhân thiên tai và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Đây là năm thứ 2 UNIQLO duy trì hoạt động quyên góp quần áo nằm trong khuôn khổ sáng kiến “The Heart of LifeWear” (tạm dịch: Trái tim của LifeWear) , với mong muốn cải thiện cuộc sống cho các cộng đồng yếu thế trên toàn cầu.

Phát biểu về hoạt động, ông Koji Yanai, Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing - công ty mẹ của UNIQLO, chia sẻ: “Trên thế giới, có không ít người bất ngờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì xung đột, bạo lực hay thiên tai. UNIQLO đã duy trì các hoạt động quyên góp quần áo khác nhau từ năm 2001, đến nay đã 24 năm.

Việc trao tặng hơn một triệu sản phẩm HEATTECH mỗi năm trong khuôn khổ chương trình “The Heart of LifeWear” là một trong những hoạt động có quy mô lớn nhất mà chúng tôi từng triển khai. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mang đến cái ấm cả về thể chất lẫn tinh thần cho mọi người, đồng thời tạo nên những tác động tích cực cho cuộc sống của mọi người.”

Hướng ứng chương trình toàn cầu, UNIQLO Việt Nam sẽ trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền núi Việt Nam.

Trong năm 2024 - năm đầu tiên thực hiện sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear” tại Việt Nam, UNIQLO đã phối hợp với Quỹ Hy vọng (HOPE Foundation) trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH mới, tương đương gần 3 tỷ đồng, cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực tỉnh Sơn La, Yên Bái. Đây là hai trong số 10 tỉnh thành có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất Việt Nam, trong đó, một số địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ quét, sạt lở đất.

Bước sang năm thứ hai triển khai sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear”, UNIQLO dự kiến sẽ trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Chương trình sẽ được triển khai trong thời gian từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026.

Dự kiến số lượng trang phục quyên góp và đối tượng thụ hưởng của chương trình The Heart of LifeWear trên toàn thế giới trong năm 2025: