Thương hiệu Việt “trình làng” BST mới trên ngự thuyền Huế, đưa nghệ thuật thêu cung đình vào loạt mẫu váy cưới ấn tượng

Xuất hiện trong làng thời trang cưới cao cấp từ năm 2016, thương hiệu Lecia của NTK Nguyễn Quỳnh Anh đã định hình con đường khác biệt: tôn vinh kỹ thuật thủ công truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật may thêu cổ truyền để tạo nên những tác phẩm váy cưới “Made in Vietnam” vươn tầm quốc tế.

Nguồn cảm hứng của NTK Nguyễn Quỳnh Anh không đến từ những điều xa hoa, mà bắt nguồn từ vẻ đẹp bình dị và sự trân trọng dành cho các nghệ nhân - những người được xem là thế hệ cuối cùng của làng nghề thêu Việt. Gần 10 năm qua, Lecia âm thầm, bền bỉ và nỗ lực sáng tạo không ngừng thông qua mỗi bộ sưu tập để dệt lên hành trình tái cấu trúc di sản với nhiều dấu ấn không chỉ với khách hàng mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tái cấu trúc di sản, tái định nghĩa người phụ nữ với “HER-ITAGE”

Đánh dấu chặng đường gần 10 năm, Lecia thực hiện dự án đặc biệt HER-ITAGE với nhiều hoạt động mini trunkshow, triển lãm, pop-up store tại cố đô Huế từ ngày 20/9 đến 29/9. Tên chủ đề dự án HER-ITAGE giống như phép chơi chữ kết hợp của ‘Her” (người phụ nữ) và “Heritage” (di sản), phản ánh một góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về mối quan hệ giữa nàng thơ hiện đại và di sản truyền thống. “Her” trong thế giới của Lecia Bridal là một biểu tượng về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại với sự hòa quyện của tư duy toàn cầu và sự kết nối sâu sắc với văn hóa cội nguồn.

Dự án “HER-ITAGE’ của Lecia với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo sẽ diễn từ 20/9 đến 29/9 ra tại Huế

“Thông qua dự án HER-ITAGE, Lecia một lần nữa khẳng định DNA của thương hiệu cùng hành trình làm mới những giá trị, đưa kỹ thuật thủ công truyền thống Việt Nam vào một hình hài đương đại thay vì chỉ thay đổi phom dáng. Lecia muốn thay đổi cách nhìn về váy cưới 'Made in Vietnam' - không chỉ là sản phẩm, mà là một tác phẩm nghệ thuật mang trong mình niềm tự hào và câu chuyện văn hóa” - NTK Nguyễn Quỳnh Anh, Founder Lecia cho biết.

Trong dự án, Lecia hợp tác với nghệ nhân Phùng Thị Vui - người kết hợp tinh hoa làng nghề Quất Động cùng thẩm mỹ đương đại, tạo nên chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, chép lại câu chuyện di sản bằng từng đường kim mũi chỉ. Cùng với ý tưởng sáng tạo từ Lecia, nghệ nhân không chỉ tái tạo những vật thể mang tính biểu tượng thành những hoạ tiết duy mỹ trên những chiếc váy cưới kỳ công, mà còn khắc họa nên vẻ đẹp hoà theo hơi thở của thời đại bằng ngôn ngữ thời trang.

Các hoạt động đặc biệt trong dự án “HER-ITAGE”

Dự án HER-ITAGE mở màn bằng mini trunkshow chiều 20/9, giới thiệu bộ sưu tập váy cưới cùng tên trên Ngự thuyền Hueritage. Khoảng 50 khách mời, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng sẽ tham dự, chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới của Lecia Bridal dưới ánh hoàng hôn trên dòng sông Hương, sau đó thưởng thức ẩm thực cung đình.

NTK Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ, để hoàn thiện 10 mẫu thiết kế đặc biệt trình diễn trong mini trunkshow, nghệ nhân Phùng Thị Vui cùng ê-kíp của Lecia đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu nghệ thuật thêu cung đình Huế, nghệ thuật thêu truyền thống Việt để cùng sáng tạo theo triết lý “Khắc - Khảm - Cắt”, gỡ bỏ cái thừa, đưa vào yếu tố mới, tạo ra lớp lang để kể câu chuyện qua từng tầng lớp vải, đường kim mũi chỉ.

Trên bề mặt mỗi tác phẩm, thêu Việt không còn đứng một mình, mà đối thoại và hòa quyện cùng các kỹ thuật chế tác quốc tế như thêu tambour, làm hoa 3D Nhật Bản, hay công nghệ cắt laser. Đây chính là tuyên ngôn của bộ sưu tập HER-ITAGE: phá vỡ khuôn mẫu cũ để tạo ra một ngôn ngữ mới cho nghề thêu mang tính đương đại.

Ngự thuyền Hueritage được Lecia kết hợp để làm show giới thiệu bộ sưu tập mới.

Để mỗi vị khách mời có dịp trải nghiệm sâu hơn về nghệ thuật thêu truyền thống, Lecia tổ chức hoạt động triển lãm tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị từ ngày 21/9 đến ngày 29/9/2025. Tại đây, Lecia sẽ tái hiện quá trình thương hiệu lấy cảm hứng và thực hiện dự án HER-ITAGE thông qua mỗi tác phẩm trưng bày.

Trong số đó, đặc biệt nhất là tác phẩm "Tiêu bản cắt 6 lớp" với sự diễn giải vật thể cho toàn bộ tư duy "tái cấu trúc di sản" của Lecia. Chiếc váy được "bóc tách" thành sáu lát cắt, mỗi lớp là một cuộc hành trình về một làng nghề thêu truyền thống trứ danh trải dài khắp Bắc Trung Bộ, từ thêu long bào ở Đông Cứu đến thêu tranh ở Quất Động.

Một tác phẩm thêu trưng bày tại triển lãm để các vị khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng kỹ thuật thêu truyền thống cũng như sự sáng tạo của Lecia.

Để các khách mời cũng như đông đảo người yêu thời trang, nghệ thuật truyền thống tại Huế có thể tận mắt chiêm ngưỡng từng thiết kế của bộ sưu tập ở khoảng cách gần bằng thị giác, xúc giác, Lecia còn có hoạt động Pop-up Store tại Azerai La Residence, từ ngày 21/9 - 29/9/2025.

Với tâm huyết tôn vinh và làm mới giá trị phi vật thể của nghệ thuật thêu tay truyền thống, thông qua ngôn ngữ sáng tạo của thời trang, Lecia mong muốn đưa kỹ thuật thêu vượt ra khỏi phạm vi bảo tồn đơn thuần để hòa quyện vào dòng chảy của văn hóa và đời sống đương đại. Bằng cách diễn giải di sản trên những sản phẩm gần gũi, dự án khẳng định sức sáng tạo và bản lĩnh của người Việt - không vay mượn văn hóa, mà tự mình tạo nên những giá trị mới, kế thừa và lan tỏa niềm tự hào này đến thế hệ tương lai.