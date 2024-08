Phụ nữ thích ăn 5 món khoái khẩu mà không biết đây là "máy gia tốc lão hóa", bảo sao chăm da mãi vẫn xấu

Trong xã hội ngày nay, mặc dù y học rất tiên tiến nhưng vẫn có nhiều người gặp phải những vấn đề khác nhau khi không đạt được vẻ ngoài tươi trẻ cũng như tuổi thọ mong muốn. Chúng thường liên quan đến việc ăn uống thực phẩm cụ thể mỗi ngày. Phụ nữ muốn trẻ lâu nhưng thường xuyên ăn 5 món này thì đúng công cốc, chăm da, thẩm mỹ da đến mấy cũng không lại được.

5 thực phẩm gây già nhanh, là "máy gia tốc lão hóa" phụ nữ muốn trẻ lâu không nên ăn nhiều

1. Đồ muối chua

Hầu hết mọi người đều yêu thích món muối chua, đặc biệt trong dịp Tết, thời tiết nắng nóng. Trên thực tế, nhiều người hiểu rằng đồ muối chua có thể gây ung thư nhưng không có cách nào để tránh ăn loại thực phẩm này.

Nhưng bạn không biết rằng, điều đó cũng có nghĩa là chúng gây lão hóa nhanh. Theo BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại TP.HCM), đồ muối chua có hàm lượng natri cao. Nó gây mất cân bằng lượng nước trong cơ thể, làm tăng áp lực lên các mạch máu và gây hại cho da.

Hàm lượng muối cao trong cơ thể làm giảm sản xuất collagen, một loại protein quan trọng giúp da giữ được độ đàn hồi và mịn màng.

2. Thực phẩm nhiều đường

Những món nhiều đường bao gồm đồ uống, đồ ăn đóng hộp và món tráng miệng. Những thực phẩm này có hương vị rất ngon do chứa lượng đường lớn và được nhiều người yêu thích.

Việc tiêu thụ thường xuyên những món nhiều đường không chỉ gây tăng cân mà còn khiến da, mạch máu bị cứng, lão hóa sớm, hình thành nhiều nếp nhăn, đốm đen.

3. Thực phẩm bị mốc

Thực phẩm bị mốc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Trong thực phẩm bị mốc thường có aflatoxin. Chúng thường có trong đậu, lạc mốc, trái cây sấy khô bị mốc...

Aflatoxin cũng có thể gây hại cho cấu trúc và chức năng của tế bào da, làm giảm khả năng phục hồi, tái tạo của da. Ngoài ra, các độc tố từ mốc cũng có thể gây viêm nhiễm, góp phần làm suy yếu hệ miễn dịch của da và thúc đẩy quá trình lão hóa.

4. Đồ chiên rán

Theo Health, đồ chiên rán chứa lượng lớn chất béo trans và chất béo bão hòa. Khi gặp nhiệt độ cao, chúng tạo ra các hợp chất có hại như acrylamide và aldehydes, có thể gây viêm nhiễm, oxy hóa trong cơ thể, đặc biệt là làn da. Chúng cũng là thủ phạm gây tăng cân, béo phì, ung thư...

Ngay cả khi tự làm những món ăn này tại nhà cũng không có lý do gì khiến bạn trì hoãn lão hóa được. Hãy ăn ít nhất có thể. Nếu không, nó sẽ là nguyên nhân khiến bạn già đi nhanh chóng.

5. Thức ăn có hương vị đậm đà nhiều dầu mỡ

Thực phẩm có nhiều hương vị bao gồm thực phẩm nhiều dầu mỡ và cay, đặc biệt là khi mọi người ăn lẩu.

Tuy nhiên, ăn nó thường xuyên chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của chúng ta. Món này không chỉ nhiều mỡ mà còn cay nồng, đủ vị chua ngọt... Chúng là thủ phạm kích thích viêm, tăng sản xuất dầu trên da, dẫn đến da mụn, suy giảm chức năng hàng rào bảo vệ da. Nước lẩu cũng giàu natri gây mất nước, giảm đàn hồi, thúc đẩy lão hóa nhanh.

Ăn gì để trẻ lâu, da căng tràn collagen, cơ thể khỏe từ trong ra ngoài?

1. Nước lọc

Làn da của bạn chủ yếu được tạo thành từ nước. Việc uống nước trong suốt cả ngày giúp làn da được bổ sung và duy trì nguồn cung cấp độ ẩm lành mạnh.

2. Trái cây và rau củ giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do và giúp ngăn ngừa tổn thương mà chúng có thể gây ra. Trái cây, rau củ nhiều màu sắc chứa đầy các gốc tự do, đặc biệt là những loại có chứa sắc tố đậm (như quả mâm xôi, cà rốt, ớt chuông đỏ) và vitamin C (như trái cây họ cam quýt, cà chua).

3. Các loại hạt, ngũ cốc

Những thực phẩm này cung cấp vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh, cần thiết cho làn da khỏe mạnh, trẻ trung.

Trên thực tế, vitamin E thường được khuyên dùng để điều trị vết thương, vết bỏng trên da hoặc giúp làm giảm sự xuất hiện của sẹo và vết rạn da.

4. Trà xanh

Trà xanh rất giàu các hóa chất được gọi là catechin, bảo vệ làn da khỏi tác hại của bức xạ UV và cũng làm giảm viêm. Do đó giúp phòng chống lão hóa da rất tốt.

5. Dầu lành mạnh

Dầu ô liu và cá béo chứa nhiều loại dầu lành mạnh, giúp duy trì hàng rào chống lại bệnh tật tự nhiên của da, ngăn ngừa viêm. Chúng cũng bổ sung lượng dầu tự nhiên của da để giúp da luôn mịn màng và mềm mại.