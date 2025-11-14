Phúc lợi dài hạn – chìa khóa giúp doanh nghiệp giữ chân nhân sự chủ chốt

Theo khảo sát What Vietnamese Workers Want 2024 của Reeracoen Vietnam, có tới 64% doanh nghiệp tại Việt Nam thừa nhận đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và duy trì nhân sự, trong khi báo cáo Talent Trends 2024 của Michael Page chỉ ra rằng "đáp ứng kỳ vọng phúc lợi" là một trong ba thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp Việt đang đối mặt.

Những con số này cho thấy rõ một thực tế: cuộc đua nhân sự đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết, và lương thưởng đã không còn đủ để giữ chân người tài. Ở các vị trí chủ chốt, nhân sự quan tâm nhiều hơn đến cảm giác được trân trọng, được bảo vệ và có tương lai cùng tổ chức. Từ thực tế đó, nhiều doanh nghiệp bắt đầu dịch chuyển chiến lược nhân sự - từ "giữ người bằng đãi ngộ" sang "giữ người bằng niềm tin", lấy phúc lợi dài hạn làm nền tảng gắn kết và phát triển bền vững.

"Người giỏi có thể đến vì cơ hội, nhưng họ chỉ ở lại khi thấy mình được trân trọng", bà Nguyễn Mai Anh - Giám đốc Nhân sự một doanh nghiệp công nghệ tại Hà Nội chia sẻ. "Với tôi, phúc lợi không phải là chi phí, mà là cách để doanh nghiệp nói rằng: chúng tôi thực sự quan tâm đến con người của mình".

Thấu hiểu điều đó, BIDV MetLife đã phát triển giải pháp "Quà Tặng Tương Lai" - sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung đóng phí một lần - dành cho các doanh nghiệp mong muốn xây dựng chính sách phúc lợi dài hạn và giữ chân nhân sự chủ chốt.

"Quà Tặng Tương Lai" là giải pháp dành cho doanh nghiệp mong muốn xây dựng chính sách phúc lợi dài hạn

Với doanh nghiệp, "Quà Tặng Tương Lai" không dừng lại ở một chính sách phúc lợi, mà là một khoản đầu tư dài hạn cho sự ổn định nguồn nhân lực. Hình thức đóng phí một lần giúp doanh nghiệp dễ dàng hoạch định ngân sách, kiểm soát chi phí và triển khai chính sách linh hoạt, trong khi quyền lợi bảo hiểm vẫn được duy trì nhiều năm. Chính mối quan hệ hai chiều - nơi doanh nghiệp chủ động thể hiện cam kết và nhân sự cảm nhận được sự trân trọng - tạo nên sợi dây gắn kết bền vững hơn bất kỳ khoản thưởng ngắn hạn nào.

Đối với nhân sự chủ chốt, "Quà Tặng Tương Lai" là món quà mang giá trị kép được thiết kế dành cho những người gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp. Sản phẩm mang đến quyền lợi bảo vệ toàn diện trước rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, giúp người lao động và gia đình an tâm trước những biến cố khó lường. Bên cạnh đó, giá trị hợp đồng được tích lũy ổn định thông qua Quỹ liên kết chung, hưởng lãi suất công bố định kỳ và thưởng duy trì hợp đồng đến năm thứ 10, tạo nên một kế hoạch tài chính dài hạn, minh bạch và đáng tin cậy.

Chính cơ chế quyền lợi này khiến "Quà Tặng Tương Lai" trở thành công cụ gắn bó hiệu quả giữa nhân sự và doanh nghiệp. Khi nhân sự gắn bó đủ lâu, họ sẽ nhận lại toàn bộ giá trị tích lũy, lãi đầu tư cùng các khoản thưởng duy trì như một phần thưởng cho hành trình dài cống hiến. Còn nếu có rủi ro xảy ra, gia đình họ vẫn được bảo vệ toàn diện về tài chính, nhờ đó họ có thể yên tâm làm việc, gắn bó và tin tưởng hơn vào tổ chức.

"Quà Tặng Tương Lai" là món quà mang giá trị kép dành cho nhân sự cấp cao

Bên cạnh đó, nhân sự cũng có thể linh hoạt lựa chọn người thụ hưởng, quyền lợi được chuyển giao trực tiếp mà không cần thủ tục thừa kế phức tạp. Với nhân sự cấp cao, đây là hình thức ghi nhận sâu sắc, thể hiện sự trân trọng từ doanh nghiệp đối với những đóng góp dài hạn.

Trong bức tranh nhân sự nhiều biến động, giữ chân người tài không còn là cuộc đua ngân sách mà là cuộc đua của niềm tin. Khi doanh nghiệp thật sự nghĩ cho tương lai của nhân viên, họ sẽ nhận lại sự gắn bó và cống hiến trọn vẹn. "Quà Tặng Tương Lai" chính là một lời khẳng định cho tinh thần đó: cùng nhau xây dựng một hành trình bền vững, nơi con người được bảo vệ, trân trọng và phát triển cùng tổ chức.