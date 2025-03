Phục vụ nhu cầu sửa ảnh cho cả thế giới, CEO OpenAI phải thốt lên: "GPU của chúng tôi đang tan chảy"

Cơn sốt xung quanh khả năng tạo hình ảnh tiện dụng hơn (và tiên tiến hơn) của ChatGPT đã buộc OpenAI phải áp dụng giới hạn tạm thời đối với số lượng yêu cầu tạo hình ảnh, theo thông báo của CEO Sam Altman. "Thật thú vị khi thấy mọi người yêu thích tính năng tạo hình ảnh trong ChatGPT, nhưng GPU của chúng tôi đang tan chảy," ông đã đăng trên X hôm nay.

Altman không nêu rõ mức giới hạn cụ thể là bao nhiêu, nhưng cho biết biện pháp bảo vệ này "hy vọng" sẽ không cần duy trì trong thời gian dài khi OpenAI cố gắng tăng hiệu quả xử lý trước cơn bão yêu cầu từ người dùng.

Áp lực về nhu cầu đã khiến công ty trí tuệ nhân tạo này phải trì hoãn việc cung cấp công cụ tạo hình ảnh tích hợp cho người dùng miễn phí của ChatGPT. Tuy nhiên, dường như biện pháp đó vẫn chưa đủ để giảm bớt áp lực lên cơ sở hạ tầng của OpenAI. Altman cho biết người dùng miễn phí sẽ "sớm" có thể tạo tối đa ba hình ảnh mỗi ngày.

OpenAI đang sử dụng mô hình GPT-4o cho công cụ tạo hình ảnh được cải tiến mới này. Những hình ảnh được tạo ra thường thực tế hơn so với trước đây — mặc dù bạn có thể điều chỉnh theo nhiều hướng khác nhau — và mô hình mới cũng đã vượt qua được những rào cản trước đây như khả năng hiển thị văn bản. Trong một cuộc phỏng vấn với The Verge, công ty mô tả đây là một "bước tiến vượt bậc" so với các mô hình trước đó.

Tuy nhiên, việc phải giới hạn tốc độ xử lý một lần nữa nhắc nhở chúng ta về lượng tài nguyên công nghệ (và năng lượng) khổng lồ cần thiết để tạo ra hình ảnh trong ChatGPT.