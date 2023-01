Phục vụ tối đa nhu cầu kiểm định dịp Tết

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay, công tác kiểm định xe cơ giới trên cả nước đang gặp nhiều khó khăn, lượng xe đến các trung tâm đăng kiểm rất đông, gây ra việc ùn tắc, làm ảnh hưởng đến hoạt động đời sống xã hội, đặc biệt là tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.



Để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp vào thời điểm trước, sau Tết Nguyên đán 2023 một cách tốt nhất, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục tăng cường kiểm định xe đảm bảo theo quy định. Các đơn vị đăng kiểm cần chủ động, sáng tạo, vận dụng một cách linh hoạt, khoa học để thực hiện hiệu quả các giải pháp đã được đưa ra nhằm nâng cao năng suất, chất lượng kiểm định, phục vụ tối đa nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp.

Căn cứ vào nhu cầu kiểm định phương tiện tại địa bàn, đơn vị đăng kiểm bố trí đầy đủ nhân lực để làm thêm giờ, tăng ca kể cả các ngày nghỉ, dịp nghỉ Tết phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2023.

Cùng với đó, kịp thời động viên về vật chất và tinh thần cho đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ để nhanh chóng ổn định tinh thần, tích cực trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm ổn định hoạt động kiểm định, góp phần đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện tham gia giao thông.

Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tốt nhất về điều kiện lao động cũng như các chế độ đối với viên chức, người lao động khi tổ chức làm việc thêm giờ, làm vào ngày nghỉ, dịp nghỉ Tết. Tùy theo điều kiện cụ thể, đơn vị đăng kiểm cần nghiên cứu các chế độ, chính sách pháp luật để quan tâm tới đội ngũ đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ nhất là về tiền lương, tiền thưởng theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người lao động phù hợp quy định pháp luật; có các hoạt động chăm lo, bồi dưỡng, khen thưởng kịp thời, động viên đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay, quyết tâm lấy lại niềm tin của người dân và xã hội.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng yêu cầu các trung tâm đăng kiểm toàn quốc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng và số điện thoại lãnh đạo đơn vị để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Kịp thời thông báo về Cục Đăng kiểm Việt Nam những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để thuận lợi trong trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết công việc trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Để giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, tránh phải chờ đợi lâu, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân trên đường về quê nghỉ Tết có thể đưa xe vào trung tâm đăng kiểm tại địa phương để kiểm định.

Cùng với đó, chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện nhất là trong dịp này để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi kiểm định. Tránh trường hợp gặp nội dung không đạt phải đi sửa chữa lại trong khi dịp cận Tết, nhiều ga ra ô tô cũng sẽ nghỉ Tết sớm.

Hiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tích cực triển khai những giải pháp để tháo gỡ tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Việc các đơn vị đồng lòng tăng ca, làm thêm giờ phục vụ người dân đã giúp tình trạng ùn tắc đến nay có phần hạ nhiệt hơn.

Đặc biệt, việc mở lại 4 trung tâm, chi nhánh đăng kiểm ở TP Hồ Chí Minh sau thời gian bị đóng cửa nhằm phục vụ công tác điều tra, từ ngày 16/1 đã giúp giải phóng lượng lớn nhu cầu kiểm định của người dân miền Nam.

Theo thống kê, cả nước có 280 trung tâm, chi nhánh đăng kiểm với 492 dây chuyền kiểm định tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước được trang bị thiết bị kiểm định hiện đại. Toàn hệ thống đăng kiểm hiện có 2.745 đăng kiểm viên ở tất cả các lĩnh vực đăng kiểm.

Trong đó có 2.004 đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới, 59 đăng kiểm viên chất lượng xe cơ giới, 36 đăng kiểm viên thử nghiệm xe cơ giới, 18 đăng kiểm viên thử nghiệm khí thải, 206 đăng kiểm viên tàu biển và công trình biển, 400 đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa, 22 đăng kiểm viên phương tiện đường sắt. Các đăng kiểm viên đều được tập huấn nghiệp vụ, sát hạch, công nhận đúng quy định, tiêu chuẩn.

Thời gian qua, cả nước đã có hơn 80 cá nhân vi phạm bị bắt giữ hoặc tạm giam để điều tra trong vụ án: "Môi giới hối lộ," "Đưa hối lộ," "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Ninh và Bắc Giang…

Ngày 11/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt giam để điều tra về tội nhận hối lộ đối với ông Đặng Việt Hà, Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 3/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh cùng một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện, đấu tranh làm rõ nhiều hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường tại một số Trung tâm kiểm định các phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Phan Rang và chắc sẽ còn thêm nữa.

Sơ bộ ước tính có hơn 70.000 phương tiện cơ giới đã được kiểm định phạm luật và các Trung tâm kiểm định này đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Một số Trung tâm đăng kiểm này không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn thành lập, lập danh sách kiểm định viên ảo để hợp thức hóa một số quy định của Chính phủ về dịch vụ xe cơ giới.