Phương án sắp xếp, tên gọi các xã phường mới của Vĩnh Phúc

Ngày 26/4/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Đề án số 3256/ĐA-UBND sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2025 (Đề án), sau khi rà soát các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành sắp xếp 121/121 đơn vị hành chính cấp xã.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Vĩnh Phúc

1. Thành lập xã Tam Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: thị trấn Tam Sơn và các xã: Đồng Quế, Tân Lập thuộc huyện Sông Lô.

Sau sắp xếp xã Tam Sơn có diện tích tự nhiên là 33,10km2 (đạt 158% so với quy định); quy mô dân số là 25.668 người (đạt 321% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Tam Sơn hiện nay.

2. Thành lập xã Sông Lô trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: các xã Tứ Yên, Đồng Thịnh, Đức Bác, Yên Thạch thuộc huyện Sông Lô.

Sau sắp xếp xã Sông Lô có diện tích tự nhiên là 33,40km2 (đạt 159% so với quy định); quy mô dân số là 34.291 người (đạt 429% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Đồng Thịnh hiện nay.

3. Thành lập xã Hải Lựu trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Hải Lựu, Nhân Đạo, Đôn Nhân, Phương Khoan thuộc huyện Sông Lô.

Sau sắp xếp xã Hải Lựu có diện tích tự nhiên là 38,80km2 (đạt 185% so với quy định); quy mô dân số là 30.098 người (đạt 376% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Hải Lựu hiện nay.

4. Thành lập xã Yên Lãng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Quang Yên, Lãng Công thuộc huyện Sông Lô.

Sau sắp xếp xã Yên Lãng có diện tích tự nhiên là 38,20km2 (đạt 182% so với quy định); quy mô dân số là 18.459 người (đạt 231% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Lãng Công hiện nay.

5. Thành lập xã Lập Thạch trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Lập Thạch và các xã Xuân Hòa, Tử Du, Vân Trục thuộc huyện Lập Thạch.

Sau sắp xếp xã Lập Thạch có diện tích tự nhiên là 39,10km2 (đạt 186% so với quy định); quy mô dân số là 34.604 người (đạt 433% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Lập Thạch hiện nay.

6. Thành lập xã Tiên Lữ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Tiên Lữ, Xuân Lôi, Văn Quán, Đồng Ích thuộc huyện Lập Thạch.

Sau sắp xếp xã Tiên Lữ có diện tích tự nhiên là 31,80km2 (đạt 151% so với quy định); quy mô dân số là 32.710 người (đạt 409% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Tiên Lữ hiện nay.

7. Thành lập xã Thái Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Bắc Bình, Thái Hòa, Liễn Sơn thuộc huyện Lập Thạch.

Sau sắp xếp xã Thái Hòa có diện tích tự nhiên là 29,00km2 (đạt 138% so với quy định); quy mô dân số là 23.943 người (đạt 299% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Thái Hòa hiện nay.

8. Thành lập xã Liên Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: thị trấn Hoa Sơn và các xã Liên Hòa, Bàn Giản thuộc huyện Lập Thạch.

Sau sắp xếp xã Liên Hòa có diện tích tự nhiên là 18,80km2 (đạt 90% so với quy định); quy mô dân số là 19.257 người (đạt 241% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại Ủy ban nhân dân xã Liên Hòa hiện nay.

9. Thành lập xã Hợp Lý trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Ngọc Mỹ, Quang Sơn, Hợp Lý thuộc huyện Lập Thạch.

Sau sắp xếp xã Hợp Lý có diện tích tự nhiên là 34,10km2 (đạt 162% so với quy định); quy mô dân số là 19.611 người (đạt 245% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Hợp Lý hiện nay.

10. Thành lập xã Sơn Đông trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Tây Sơn, Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch và xã Cao Phong thuộc huyện Sông Lô.

Sau sắp xếp xã Sơn Đông có diện tích tự nhiên là 26,70km2 (đạt 127% so với quy định); quy mô dân số là 36.076 người (đạt 451% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Sơn Đông hiện nay.

11. Thành lập xã Tam Đảo trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: thị trấn Hợp Châu, thị trấn Tam Đảo và các xã Hồ Sơn, Minh Quang thuộc huyện Tam Đảo.

Sau sắp xếp xã Tam Đảo có diện tích tự nhiên là 79,20km2 (đạt 377% so với quy định); quy mô dân số là 34.772 người (đạt 435% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Hợp Châu hiện nay.

12. Thành lập xã Đại Đình trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thị trấn Đại Đình, xã Bồ Lý thuộc huyện Tam Đảo.

Sau sắp xếp xã Đại Đình có diện tích tự nhiên là 44.00km2 (đạt 210% so với quy định); quy mô dân số là 20.551 người (đạt 257% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Đại Đình hiện nay.

13. Thành lập xã Đạo Trù trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Đạo Trù, Yên Dương thuộc huyện Tam Đảo.

Sau sắp xếp xã Đạo Trù có diện tích tự nhiên là 83,80km2 (đạt 399% so với quy định); quy mô dân số là 24.759 người (đạt 309% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Đạo Trù hiện nay.

14. Thành lập xã Tam Dương trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thị trấn Hợp Hòa, Kim Long, xã Hướng Đạo, Đạo Tú thuộc huyện Tam Dương.

Sau sắp xếp xã Tam Dương có diện tích tự nhiên là 44,30km2 (đạt 211% so với quy định); quy mô dân số là 47.936 người (đạt 599 % so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Hợp Hòa hiện nay.

15. Thành lập xã Hội Thịnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Duy Phiên, Hội Thịnh, Thanh Vân thuộc huyện Tam Dương.

Sau sắp xếp xã Hội Thịnh có diện tích tự nhiên là 25,10km2 (đạt 120% so với quy định); quy mô dân số là 37.115 người (đạt 464% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Hội Thịnh hiện nay.

16. Thành lập xã Hoàng An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã An Hòa, Hoàng Đan, Hoàng Lâu thuộc huyện Tam Dương.

Sau sắp xếp xã Hoàng An có diện tích tự nhiên là 20,80km2 (đạt 99% so với quy định); quy mô dân số là 26.000 người (đạt 325 % so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Hoàng Đan hiện nay.

17. Thành lập xã Tam Dương Bắc trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Đồng Tĩnh, Hoàng Hoa thuộc huyện Tam Dương và xã Tam Quan thuộc huyện Tam Đảo.

Sau sắp xếp xã Tam Dương Bắc có diện tích tự nhiên là 45,80km2 (đạt 218% so với quy định); quy mô dân số là 37.284 người (đạt 233% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Hoàng Hoa hiện nay.

18. Thành lập xã Vĩnh Tường trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thị trấn Vĩnh Tường, Tứ Trưng và các xã: Lương Điền, Vũ Di thuộc huyện Vĩnh Tường.

Sau sắp xếp xã Vĩnh Tường có diện tích tự nhiên là 26,20km2 (đạt 125% so với quy định); quy mô dân số là 47.315 người (đạt 591% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Vĩnh Tường hiện nay.

19. Thành lập xã Thổ Tang trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã: Thị trấn Thổ Tang và xã Thượng Trưng, Tuân Chính thuộc huyện Vĩnh Tường.

Sau sắp xếp xã Thổ Tang có diện tích tự nhiên là 21,30km2 (đạt 101% so với quy định); quy mô dân số là 43.208 người (đạt 540% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Thổ Tang hiện nay.

20. Thành lập xã Vĩnh Hưng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Nghĩa Hưng, Yên Lập, Đại Đồng thuộc huyện Vĩnh Tường.

Sau sắp xếp xã Vĩnh Hưng có diện tích tự nhiên là 18,70km2 (đạt 89% so với quy định); quy mô dân số là 38.821 người (đạt 485% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Đại Đồng hiện nay.

21. Thành lập xã Vĩnh An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng thuộc huyện Vĩnh Tường

Sau sắp xếp xã Vĩnh An có diện tích tự nhiên là 21,40km2 (đạt 102% so với quy định); quy mô dân số là 32.883 người (đạt 411% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Kim Xá hiện nay.

22. Thành lập xã Vĩnh Phú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã An Nhân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phú, Ngũ Kiên thuộc huyện Vĩnh Tường.

Sau sắp xếp xã Vĩnh Phú có diện tích tự nhiên là 34,60km2 (đạt 165% so với quy định); quy mô dân số là 49.755 người (đạt 622% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Vĩnh Thịnh hiện nay.

23. Thành lập xã Vĩnh Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Sao Đại Việt, Lũng Hòa và Tân Phú thuộc huyện Vĩnh Tường.

Sau sắp xếp xã Vĩnh Thành có diện tích tự nhiên là 22,00km2 (đạt 105% so với quy định); quy mô dân số là 35.020 người (đạt 438% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Lũng Hòa hiện nay.

24. Thành lập xã Yên Lạc trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chínhcấp xã gồm: thị trấn Yên Lạc và các xã: Bình Định, Đồng Cương thuộc huyện Yên Lạc.

Sau sắp xếp xã Yên Lạc có diện tích tự nhiên là 21,70km2 (đạt 103% so với quy định); quy mô dân số là 39.730 người (đạt 497% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Yên Lạc hiện nay.

25. Thành lập xã Tề Lỗ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Đồng Văn, Tề Lỗ, Trung Nguyên thuộc huyện Yên Lạc

Sau sắp xếp xã Tề Lỗ có diện tích tự nhiên là 18,30km2 (đạt 87% so với quy định); quy mô dân số là 37.232 người (đạt 465% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Tề Lỗ hiện nay.

26. Thành lập xã Liên Châu trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Đại Tự, Hồng Châu, Liên Châu thuộc huyện Yên Lạc.

Sau sắp xếp xã Liên Châu có diện tích tự nhiên là 26,00km2 (đạt 124% so với quy định); quy mô dân số là 35.029 người (đạt 438% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Liên Châu hiện nay.

27. Thành lập xã Tam Hồng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thị trấn Tam Hồng và các xã Yên Phương, Yên Đồng thuộc huyện Yên Lạc.

Sau sắp xếp xã Tam Hồng có diện tích tự nhiên là 22,60km2 (đạt 108% so với quy định); quy mô dân số là 40.224 người (đạt 503% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Tam Hồng hiện nay.

28. Thành lập xã Nguyệt Đức trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: xã Nguyệt Đức, Văn Tiến, Trung Kiên, Trung Hà thuộc huyện Yên Lạc.

Sau sắp xếp: xã Nguyệt Đức có diện tích tự nhiên là 19,00km2 (đạt 90% so với quy định); quy mô dân số là 34.166 người (đạt 427% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Nguyệt Đức hiện nay.

29. Thành lập xã Bình Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thị trấn Hương Canh và các xã Tam Hợp, Quất Lưu, Sơn Lôi thuộc huyện Bình Xuyên.

Sau sắp xếp xã Bình Nguyên có diện tích tự nhiên là 30,60km2 (đạt 146% so với quy định); quy mô dân số là 46.425 người (đạt 580% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Hương Canh hiện nay.

30. Thành lập xã Xuân Lãng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thị trấn Thanh Lãng, Đạo Đức và các xã Tân Phong, Phú Xuân thuộc huyện Bình Xuyên.

Sau sắp xếp xã Xuân Lãng có diện tích tự nhiên là 29,90km2 (đạt 142% so với quy định); quy mô dân số là 48.186 người (đạt 602 % so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Phú Xuân hiện nay.

31. Thành lập xã Bình Xuyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thị trấn Gia Khánh và xã Hương Sơn, Thiện Kế thuộc huyện Bình Xuyên.

Sau sắp xếp xã Bình Xuyên có diện tích tự nhiên là 29,50km2 (đạt 140% so với quy định); quy mô dân số là 32.534 người (đạt 407 % so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại xã Hương Sơn hiện nay.

32. Thành lập xã Bình Tuyền trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 đơn vị hành chính cấp xã gồm: thị trấn Bá Hiến và xã Trung Mỹ thuộc huyện Bình Xuyên.

Sau sắp xếp xã Bình Tuyền có diện tích tự nhiên là 58,50km2 (đạt 279% so với quy định); quy mô dân số là 29.926 người (đạt 374 % so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại thị trấn Bá Hiến hiện nay.

33. Thành lập phường Vĩnh Phúc trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 05 phường gồm: phường Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Ngô Quyền, Đống Đa thuộc thành phố Vĩnh Yên.

Sau sắp xếp phường Vĩnh Phúc có diện tích tự nhiên là 25,30km2 (đạt 460% so với quy định); quy mô dân số là 78.371 người (đạt 373% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại phường Đống Đa hiện nay.

34. Thành lập phường Vĩnh Yên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 xã, phường gồm: phường Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và xã Thanh Trù thuộc thành phố Vĩnh Yên.

Sau sắp xếp phường Vĩnh Yên có diện tích tự nhiên là 25,00km2 (đạt 455% so với quy định); quy mô dân số là 56.428 người (đạt 269% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại phường Tích Sơn hiện nay.

35. Thành lập phường Phúc Yên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 05 phường gồm: phường Hai Bà Trưng, Phúc Thắng, Hùng Vương, Tiền Châu, Nam Viêm thuộc thành phố Phúc Yên.

Sau sắp xếp phường Phúc Yên có diện tích tự nhiên là 23,40km2 (đạt 425 % so với quy định); quy mô dân số là 63.954 người (đạt 305 % so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại phường Hai Bà Trưng hiện nay.

36. Thành lập phường Xuân Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 04 xã, phường gồm: phường Xuân Hòa, Đồng Xuân và xã Cao Minh, Ngọc Thanh thuộc thành phố Phúc Yên.

Sau sắp xếp phường Xuân Hòa có diện tích tự nhiên là 96,00km2 (đạt 1.745% so với quy định); quy mô dân số là 55.237 người (đạt 263% so với quy định). Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính cấp xã mới tại phường Xuân Hòa hiện nay.