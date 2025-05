Phương án sắp xếp, tên gọi, nơi đặt trụ sở các xã phường mới của Thái Nguyên

Một góc TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi sắp xếp còn 55 đơn vị hành chính cấp xã

Theo Đề án, tính đến ngày 31/12/2024, tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên là 3.521,96 km2; quy mô dân số là 1.434.171 người; Có 09 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc và 172 đơn vị hành chính cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính năm 2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện thống kê, rà soát thực trạng và tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Qua thống kê, rà soát, tất cả 172 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên đều chưa đảm bảo tiêu chuẩn của đơn vị hành chính tương ứng theo quy định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, cần phải được xem xét sắp xếp, sáp nhập theo quy định.

Trước khi sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên có 172 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 121 xã, 41 phường và 10 thị trấn).

Sau khi sắp xếp, tỉnh còn 55 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 42 xã và 13 phường). Trong đó thành lập mới 54 đơn vị hành chính cấp xã và thành lập trên cơ sở nguyên trạng 01 đơn vị hành chính cấp xã; giảm 117 đơn vị hành chính cấp xã (gồm: 79 xã, 28 phường và 10 thị trấn). Tỷ lệ giảm 68,02% so với tổng số đơn vị hành chính cấp xã hiện nay.

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính của Thái Nguyên

1. Thành lập phường Phan Đình Phùng thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 07 phường, gồm: Phan Đình Phùng, Trung Vương, Túc Duyên, Đồng Quang, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Tân Thịnh và một phần diện tích 0,06 km², dân số 251 người thuộc phường Gia Sàng của thành phố Thái Nguyên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại phường Phan Đình Phùng hiện nay.

Phường Phan Đình Phùng mới có diện tích tự nhiên là 14,73km2 (đạt 267,82% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 111.482 người đạt 530,87% so với tiêu chuẩn).

2. Thành lập phường Linh Sơn thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 05 phường, xã, gồm: Chùa Hang, Đồng Bẩm, Cao Ngạn, Linh Sơn, Huống Thượng của thành phố Thái Nguyên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại phường Đồng Bẩm hiện nay.

Phường Linh Sơn mới có diện tích 39,28km² (đạt 714,18% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 46.733 người (đạt 311,55% so với tiêu chuẩn).

3. Thành lập phường Tích Lương thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 05 phường, gồm: Phú Xá, Trung Thành, Tân Thành, Tân Lập, Tích Lương và một phần diện tích 0,09 km², dân số 217 người thuộc phường Cam Giá của thành phố Thái Nguyên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại phường Tích Lương hiện nay.

Phường Tích Lương mới có diện tích 23,56 km² (đạt 428,36% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 55.278 người (đạt 263,23% so với tiêu chuẩn).

4. Thành lập phường Gia Sàng thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 phường, xã, gồm: Hương Sơn, Đồng Liên và một phần diện tích 8,89 km², dân số 11.051 người thuộc phường Cam Giá; một phần diện tích 4,12 km², dân số 14.855 người thuộc phường Gia Sàng của thành phố Thái Nguyên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại phường Cam Giá hiện nay.

Phường Gia Sàng mới có diện tích 25,47 km² (đạt 463,09% so với tiêu chuần), quy mô dân số 44.094 người (đạt 209,97% so với tiêu chuẩn).

5. Thành lập phường Quyết Thắng thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 phường, xã, gồm: Thịnh Đán, Quyết Thắng, Phúc Hà của thành phố Thái Nguyên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại phường Thịnh Đán hiện nay.

Phường Quyết Thắng mới có diện tích 24,43 km² (đạt 444,18% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 29.933 người (đạt 142,54% so với tiêu chuẩn).

6. Thành lập phường Quan Triều thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 04 phường, xã, gồm: Tân Long, Quan Triều, Quang Vinh, Sơn Cẩm của thành phố Thái Nguyên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại phường Tân Long hiện nay.

Phường Quan Triều mới có diện tích 24,72 km² (đạt 449,45% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 42.292 người (đạt 281,95% so với tiêu chuẩn).

7. Thành lập xã Tân Cương thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Tân Cương, Thịnh Đức của thành phố Thái Nguyên; Bình Sơn của thành phố Sông Công.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Tân Cương hiện nay.

Xã Tân Cương mới có diện tích 57,92 km² (dạt 57,92% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 25.525 người (đạt 510,5% so với tiêu chuẩn).

8. Thành lập xã Đại Phúc thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 05 xã, thị trấn, gồm: Phúc Xuân, Phúc Trìu của thành phố Thái Nguyên; Phúc Tân của thành phố Phổ Yên; Tân Thái, Hùng Sơn của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Phúc Xuân hiện nay.

Xã Đại Phúc mới có diện tích 107,47 km² (đạt 107,47% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 39.220 người (đạt 784,4% so với tiêu chuẩn).

9. Thành lập xã Đại Từ thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 04 xã, gồm: Bình Thuận, Khôi Kỳ, Mỹ Yên, Lục Ba của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Bình Thuận hiện nay.

Xã Đại Từ mới có diện tích 69,42 km² (đạt 69,42% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 27.021 người (đạt 540,42% so với tiêu chuẩn).

10. Thành lập xã Đức Lương thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Minh Tiến, Đức Lương, Phúc Lương của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Đức Lương hiện nay.

Xã Đức Lương mới có diện tích 60,90 km² (đạt 60,90% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 13.181 người (đạt 263,62% so với tiêu chuẩn).

11. Thành lập xã Phú Thịnh thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Phú Thịnh, Bản Ngoại, Phú Cường của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Bản Ngoại hiện nay.

Xã Phú Thịnh mới có diện tích 45,37 km² (dạt 45,37% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 21.333 người (đạt 426,66% so với tiêu chuẩn).

12. Thành lập xã La Bằng thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: La Bằng, Hoàng Nông, Tiên Hội của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Hoàng Nông hiện nay.

Xã La Bằng mới có diện tích 60,84 km² (đạt 60,84% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 18.237 người (đạt 364,74% so với tiêu chuẩn).

13. Thành lập xã Phú Lạc thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Phú Lạc, Phục Linh, Tân Linh của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Tân Linh hiện nay.

Xã Phú Lạc mới có diện tích 58,07 km² (đạt 58,07% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 21.105 người (đạt 422,1% so với tiêu chuẩn).

14. Thành lập xã An Khánh thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Cù Vân hiện nay.

Xã An Khánh mới có diện tích 45,09 km² (đạt 45,09% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 20.104 người (đạt 402,08% so với tiêu chuần).

15. Thành lập xã Quân Chu thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, thị trấn, gồm: Cát Nê, Quân Chu của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại thị trấn Quân Chu hiện nay.

Xã Quân Chu mới có diện tích 79,38 km² (đạt 79,38% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 13.096 người (đạt 261,92% so với tiêu chuẩn).

16. Thành lập xã Vạn Phú thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Vạn Phú, Văn Yên của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Vạn Phú hiện nay.

Xã Vạn Phú mới có diện tích 51,2 km² (đạt 170,67% so với tiêu chuần), quy mô dân số 22.062 người (đạt 91,93% so với tiêu chuẩn).

17. Thành lập xã Phú Xuyên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Yên Lãng, Phú Xuyên của huyện Đại Từ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Yên Lãng hiện nay.

Xã Phú Xuyên mới có diện tích 64,58km² (đạt 64,58% so với tiêu chuần), quy mô dân số 23.053 người (đạt 461,06% so với tiêu chuần).

18. Thành lập phường Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 04 phường, gồm: Ba Hàng, Hồng Tiến, Bãi Bông, Đắc Sơn của thành phố Phổ Yên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới sử dụng một phần trụ sở UBND thành phố Phổ Yên hiện nay.

Phường Phổ Yên mới có diện tích 40,7 km² (đạt 740% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 49.162 người (đạt 234,1% so với tiêu chuẩn).

19. Thành lập phường Vạn Xuân thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 04 phường, gồm: Nam Tiến, Đồng Tiến, Tân Hương, Tiên Phong của thành phố Phổ Yên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới sử dụng một phần trụ sở của UBND thành phố Phổ Yên mới tại phường Nam Tiến hiện nay.

Phường Vạn Xuân mới có diện tích 40,2 km² (đạt 730,91% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 61.610 người (đạt 293,38% so với tiêu chuần).

20. Thành lập phường Trung Thành thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 04 phường, gồm: Trung Thành, Đông Cao, Tân Phú, Thuận Thành của thành phố Phổ Yên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại phường Trung Thành hiện nay.

Phường Trung Thành mới có diện tích 25,84 km² (đạt 469,82% so với tiêu chuần), quy mô dân số 37.075 người (đạt 176,55% so với tiêu chuẩn).

21. Thành lập phường Phúc Thuận thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 phường, xã, gồm: Bắc Sơn, Phúc Thuận, Minh Đức của thành phố Phổ Yên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại phường Bắc Sơn hiện nay.

Phường Phúc Thuận mới có diện tích 74,16 km² (đạt 1.348,36% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 29.051 người (đạt 193,67% so với tiêu chuẩn).

22. Thành lập xã Thành Công thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Thành Công, Vạn Phái của thành phố Phổ Yên.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Thành Công hiện nay.

Xã Thành Công mới có diện tích 43,45 km² (đạt 144,83% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 28.281 người (đạt 176,76% so với tiêu chuẩn).

23. Thành lập xã Phú Bình thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 05 xã, thị trấn, gồm: Xuân Phương, Nhã Lộng, Bảo Lý, Hương Sơn, Úc Kỳ và một phần diện tích 0,247 km², dân số 102 người thuộc xã Thượng Đình của huyện Phú Bình.

Trụ sở đơn vị hành chính mới sử dụng một phần trụ sở huyện Phú Bình hiện nay.

Xã Phủ Bình mới có diện tích 44,177 km² (đạt 147,26% so với tiêuchuẩn); quy mô dân số 44.845 người (đạt 280,28% so với tiêu chuẩn).

24. Thành lập xã Tân Thành thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Tân Hòa, Tân Kim, Tân Thành của huyện Phú Bình.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Tân Thành hiện nay.

Xã Tân Thành mới có diện tích 69,03 km² (đạt 69,03% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 25.724 người (đạt 514,48% so với tiêu chuẩn).

25. Thành lập x ã Điềm Thụy thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Điềm Thụy, Hà Chẫu, Nga My và một phần diện tích 11,36 km², dân số 10.737 người thuộc xã Thượng Đình của huyện Phú Bình.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Điểm Thụy hiện nay.

Xã Điểm Thụy mới có diện tích 42,033 km² (đạt 140,11% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 41.860 người (đạt 261,63% so với tiêu chuẩn).

26. Thành lập xã Kha Sơn thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 05 xã, gồm: Kha Sơn, Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Tân Đức của huyện Phú Bình.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Lương Phú hiện nay.

Xã Kha Sơn mới có diện tích 37,85 km² (dạt 126,17% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 42.240 người (đạt 264,00% so với tiêu chuẩn).

27. Thành lập xã Tân Khánh thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Tân Khánh, Bàn Đạt, Đào Xá của huyện Phú Bình.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Tân Khánh hiện nay.

Xã Tân Khánh mới có diện tích 48,31km² (đạt 161,03% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 23.724 người (đạt 148,28% so với tiêu chuẩn).

28. Thành lập xã Đồng Hỷ thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 04 xã, thị trấn, gồm: Minh Lập, Hoá Trung, Hoá Thượng, Sông Cầu của huyện Đồng Hỷ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới sử dụng một phần trụ sở UBND huyện Đồng Hỷ hiện nay.

Xã Đồng Hỷ mới có diện tích 53,72 km² (đạt 53,72% so với tiêu chuần), quy mô dân số 31.012 người (đạt 620,24% so với tiêu chuẩn).

29. Thành lập xã Quang Sơn thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Tân Long, Quang Sơn của huyện Đồng Hỷ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Quang Sơn hiện nay.

Xã Quang Sơn mới có diện tích 58,63 km² (đạt 58,63% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 10.837 người (đạt 216,74% so với tiêu chuẩn).

30. Thành lập xã Trại Cau thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, thị trấn, gồm: Hợp Tiến, Trại Cau của huyện Đồng Hỷ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại thị trấn Trại Cau hiện nay.

Xã Trại Cau mới có diện tích 82,85 km² (đạt 82,85% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 17.327 người (đạt 346,54% so với tiêu chuẩn).

31. Thành lập xã Nam Hoà thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Nam Hoà, Cây Thị của huyện Đồng Hỳ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Nam Hòa hiện nay.

Xã Nam Hòa mới có diện tích 65,02 km² (đạt 65,02% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 16.237 người (đạt 324,74% so với tiêu chuần).

32. Thành lập xã Văn Hán thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Văn Hán, Khe Mo của huyện Đồng Hỷ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Văn Hán hiện nay.

Xã Văn Hán mới có diện tích 96,26 km² (đạt 96,26% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 19.935 người (đạt 398,7% so với tiêu chuẩn).

33. Thành lập xã Văn Lăng thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Văn Lăng, Hòa Bình của huyện Đồng Hỷ.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Văn Lăng hiện nay.

Xã Văn Lăng mới có diện tích 75,27 km² (đạt 75,27% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 9.503 người (đạt 190,06% so với tiêu chuần).

34. Thành lập phường Sông Công thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 phường, gồm: Thắng Lợi, Phố Cò, Cải Đan của thành phố Sông Công.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại Thành ủy Sông Công hiện nay.

Phường Sông Cộng mới có diện tích 13,98 km² (đạt 254,18% so với tiêu chuần), quy mô dân số 21.039 người (đạt 100,19% so với tiêu chuần).

35. Thành lập phường Bá Xuyên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 phường, xã, gồm: Mỏ Chè, Châu Sơn, Bá Xuyên của thành phố Sông Công.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Bá Xuyên hiện nay.

Phường Bá Xuyên mới có diện tích 21,13 km² (đạt 384,18% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 20.065 người (đạt 95,55% so với tiêu chuẩn).

36. Thành lập phường Bách Quang thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 phường, xã, gồm: Bách Quang, Lương Sơn, Tân Quang của thành phố Sông Công.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại phường Bách Quang hiện nay.

Phường Bách Quang mới có diện tích 35,02 km² (đạt 636,73% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 26.668 người (đạt 126,99% so với tiêu chuẩn).

37. Thành lập xã Phú Lương thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 04 xã, thị trấn, gồm: Yên Lạc, Động Đạt, Đu, Giang Tiên của huyện Phú Lương.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại sử dụng một phần trụ sở UBND huyện Phú Lương hiện nay.

Xã Phú Lương mới có diện tích 112,39 km² (đạt 112,39% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 43.914 người (đạt 878,28% so với tiêu chuẫn).

38. Thành lập xã Vô Tranh thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 04 xã, gồm: Vô Tranh, Tức Tranh, Phú Đô, Cổ Lũng của huyện Phú Lương.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Tức Tranh hiện nay.

Xã Vô Tranh mới có diện tích 83,53 km² (đạt 83,53% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 38.253 người (đạt 765,06% so với tiêu chuẩn).

39. Thành lập xã Yên Trạch thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Yên Ninh, Yên Đổ, Yên Trạch của huyện Phú Lương.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Yên Đổ hiện nay.

Xã Yên Trạch mới có diện tích 112,68 km² (đạt 112,68% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 23.543 người (đạt 470,86% so với tiêu chuẩn).

40. Thành lập xã Hợp Thành thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Hợp Thành, Ôn Lương, Phủ Lý của huyện Phú Lương.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Phủ Lý hiện nay.

Xã Hợp Thành mới có diện tích 41,2 km² (đạt 41,2% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 10.828 người (đạt 216,56% so với tiêu chuẩn).

41. Thành lập xã Định Hoá thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 04 xã, thị trấn, gồm: Phúc Chu, Bảo Linh, Đồng Thịnh, Chợ Chu của huyện Định Hoá.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại sử dụng một phần trụ sở của UBND huyện Định Hóa hiện nay.

Xã Định Hóa mới có diện tích 67,3 km² (đạt 67,3% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 22.333 người (đạt 446,66% so với tiêu chuẩn).

42. Thành lập xã Bình Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số 04 xã, gồm: Bình Yên, Trung Lương, Định Biên, Thanh Định của huyện Định Hoá.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Bình Yên hiện nay.

Xã Bình Yên mới có diện tích tự nhiên 48,36 km² (đạt 48,36% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 16.106 người (đạt 322,12% so với tiêu chuẩn).

43. Thành lập xã Trung Hội thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Trung Hội, Phú Tiến, Bộc Nhiêu của huyện Định Hoá.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Trung Hội hiện nay.

Xã Trung Hội mới có diện tích 54,21 km² (đạt 54,21% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 13.863 người (đạt 277,26% so với tiêu chuẩn).

44. Thành lập xã Phượng Tiến thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Tân Dương, Phượng Tiến, Tân Thịnh của huyện Định Hoá.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Tân Dương hiện nay.

Xã Phượng Tiến mới có diện tích tự nhiên 102,7 km² (đạt 102,7% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 13.277 người (đạt 266,24% so với tiêu chuẩn).

45. Thành lập xã Phú Đình thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Phú Đình, Điềm Mặc của huyện Định Hoá.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Phú Đình hiện nay.

Xã Phú Đình mới có diện tích 47,89 km² (đạt 47,89% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 11.746 người (đạt 234,92% so với tiêu chuẩn).

46. Thành lập xã Bình Thành thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Bình Thành, Sơn Phú của huyện Định Hoá.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Bình Thành hiện nay.

Xã Bình Thành mới có diện tích tự nhiên 43,3 km² (đạt 43,3% so với tiêu chuần), quy mô dân số 11.525 người (đạt 530,5% so với tiêu chuẩn).

47. Thành lập xã Kim Phượng thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Kim Phượng, Quy Kỳ của huyện Định Hoá.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Kim Sơn (cũ) thuộc địa bàn xã Kim Phượng hiện nay.

Xã Kim Phượng mới có diện tích tự nhiên 78,61 km² (đạt 78,61% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 11.104 người (đạt 222,08% so với tiêu chuẩn).

48. Thành lập xã Lam Vỹ thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Lam Vỹ, Linh Thông của huyện Định Hoá.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Lam Vỹ hiện nay.

Xã Lam Vỹ mới có diện tích 71,42 km² (đạt 71,42% so với tiêu chuần), quy mô dân số 8.073 người (đạt 161,46% so với tiêu chuần).

49. Thành lập xã Võ Nhai thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, thị trấn, gồm: Lâu Thượng, Phú Thượng, Đình Cả của huyện Võ Nhai.

Trụ sở đơn vị hành chính mới sử dụng một phần trụ sở của UBND huyện Võ Nhai hiện nay.

Xã Võ Nhai mới có diện tích 99,78 km² (đạt 99,78% so với tiêu chuần), quy mô dân số 17.509 người (đạt 350,18% so với tiêu chuẩn).

50. Thành lập xã Dân Tiến thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 03 xã, gồm: Dân Tiến, Bình Long, Phương Giao của huyện Võ Nhai.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Dân Tiến hiện nay.

Xã Dân Tiến mới có diện tích 144,28 km² (đạt 144,28% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 19.390 người (đạt 387,8% so với tiêu chuần).

51. Thành lập xã Nghinh Tường thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Nghinh Tường, Vũ Chấn của huyện Võ Nhai.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Nghinh Tường hiện nay.

Xã Nghinh Tường mới có diện tích 160,73 km² (đạt 160,73% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 6.554 người (đạt 131,08% so với tiêu chuần).

52. Thành lập xã Thần Sa thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Thần Xa, Thượng Nung của huyện Võ Nhai.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Thần Xa hiện nay.

Xã Thần Sa mới có diện tích 146,08 km² (dạt 146,08% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 6.010 người (đạt 120,2% so với tiêu chuẩn).

53. Thành lập xã La Hiên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: La Hiên, Cúc Đường của huyện Võ Nhai.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã La Hiên hiện nay.

Xã La Hiên mới có diện tích 71,55 km² (đạt 71,55% so với tiêu chuẩn),quy mô dân số 12.269 người (đạt 245,38% so với tiêu chuần).

54. Thành lập xã Tràng Xá thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, dân số của 02 xã, gồm: Tràng Xá, Liên Minh của huyện Võ Nhai.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Tràng Xá hiện nay.

Xã Tràng Xá mới có diện tích 119,18 km² (đạt 119,18% so với tiêu chuần), quy mô dân số 14.609 người (đạt 292,18% so với tiêu chuẩn).

55. Thành lập xã Sảng Mộc thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số của xã Sảng Mộc của huyện Võ Nhai.

Trụ sở đơn vị hành chính mới tại xã Sảng Mộc hiện nay (diện tích đất có khả năng mở rộng để bảo đảm nâng cấp, cải tạo trụ sở đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy chính trị, hành chính mới).

Xã Sảng Mộc có diện tích 96,79 km² (đạt 96,79% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 3.286 người (đạt 262,88% so với tiêu chuẩn).