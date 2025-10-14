Phương Oanh lật ngược tình thế

Từng bị chê bai khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh có nhân vật mới, Phương Oanh nay bất ngờ lật ngược thế cờ ngoạn mục. Chỉ sau vài tập, khán giả - những người từng cho rằng cô lép vế hoàn toàn trước Lan Phương - đã quay xe khen ngợi, thậm chí bênh vực nữ diễn viên sau khi theo dõi diễn biến mới nhất của bộ phim.

Trước đó, nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh) từng khiến người xem mệt mỏi vì tính cách cầu toàn, áp đặt, khiến chồng con phải ngộp thở trong những quy tắc do cô đặt ra. Cộng thêm việc diễn xuất của Phương Oanh bị nhận xét là khô, thiếu cảm xúc khi đóng cặp cùng Doãn Quốc Đam, khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích. Khán giả cho rằng Mỹ Anh quá cứng nhắc, còn chemistry giữa hai vợ chồng trên phim thì gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi Lan Phương xuất hiện trong vai Linh - đối tác làm ăn thân thiết của Đăng (Doãn Quốc Đam). Chỉ bằng vài phân cảnh đầu, nhân vật Linh đã khiến khán giả rần rần ship bất chấp với Đăng, bởi cả hai từng là cặp đôi được yêu thích trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Chemistry bùng nổ, ánh mắt thân mật, lời thoại tự nhiên… tất cả khiến khán giả đồng loạt khen Lan Phương cứu phim, thậm chí chê Phương Oanh diễn đơ và lép vế toàn tập. Hàng loạt bình luận kiểu như “Lan Phương gánh phim”, “chemistry quá đỉnh”, “Phương Oanh hết cửa rồi” xuất hiện dày đặc dưới các trích đoạn của nhà đài.

Lan Phương trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

Thế nhưng, chỉ vài tập sau đó, cục diện hoàn toàn đảo ngược. Khi mối quan hệ giữa Đăng - Linh dần lộ ra nhiều toan tính và sự mập mờ, người xem bắt đầu khó chịu với nhân vật mới. Linh không còn là làn gió mới mà trở thành người xen vào hạnh phúc người khác. Thay vì thấy đáng yêu, khán giả lại thấy cô ồn ào, kém tinh tế và thiếu chiều sâu. Cách Lan Phương thể hiện nhân vật bị đánh giá là “cường điệu, màu mè” và “na ná vai cũ”, khiến cảm xúc người xem bị đứt quãng. Bình luận như “Lan Phương diễn lố quá”, “giống y chang vai Hà trước kia”, “tưởng tiểu tam phải quyến rũ chứ sao lại sến thế này” tràn ngập mạng xã hội.

Khán giả quay xe chê bai Lan Phương

Trái ngược, Phương Oanh lại dần lấy lại thiện cảm. Những phân cảnh Mỹ Anh nhận ra sự thay đổi của chồng, nghi ngờ đối tác làm ăn của công ty được cô thể hiện tinh tế, tiết chế và chân thật hơn hẳn trước. “Cảm xúc của Phương Oanh giờ rất thật”, “Quay xe ủng hộ Mỹ Anh, không có người vợ cầu toàn thế này thì Đăng vứt đi lâu rồi”, “Phương Oanh lấy lại phong độ rồi”, “Ai chê chemistry của Oanh - Đam thì chịu đấy, tắt TV đi” - đó là những bình luận xuất hiện ngày một nhiều.

Diễn biến tâm lý nhân vật Mỹ Anh quá hợp lý

Một phần lý do khiến khán giả quay xe là bởi sự phát triển hợp lý trong kịch bản. Nếu như trước kia, Mỹ Anh bị khắc họa khá cực đoan, thì ở các tập gần đây, người xem được thấy rằng chính sự cầu toàn của cô đã giúp gia đình được yên ấm. Bên cạnh đó, tạo hình của Phương Oanh cũng được khen ngợi hơn hẳn Lan Phương. Không quá sang chảnh, cầu kỳ, cô xuất hiện giản dị, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra thần thái của một quý cô thành thị tự tin, đầy chủ động. Giữa lúc Lan Phương nhận cơn bão chỉ trích vì diễn xuất ồn ào, Phương Oanh lại được ca ngợi khi chứng minh được bản lĩnh, giành lại hào quang nữ chính của mình.