Phương Oanh nói thật góc khuất mẹ kế, soi vào mối quan hệ với con riêng Shark Bình thấy quá đúng

Không chỉ gây chú ý về nội dung, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng đặt ra nhiều vấn đề xoay quanh cuộc sống gia đình, các mối quan hệ và nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Một trong số đó là chuyện mẹ kế - con chồng.

Trong phim, Sương (Trần Thu thủ vai) - thành viên trong hội bạn phú bà của Mỹ Anh (Phương Oanh) là mẹ kế của cậu bé tên Kiên. Tuy nhiên mối quan hệ mẹ kế - con chồng khá căng thẳng. Kiên tỏ thái độ khá gay gắt với Sương, từ chối giao tiếp và hét lớn xua đuổi khi được mẹ kế quan tâm.

Phân cảnh Mỹ Anh tâm sự với Sương (Ảnh chụp màn hình/ VTV)

Chứng kiến cảnh tượng này, Mỹ Anh đưa ra lời khuyên cho bạn: “Mặc dù mẹ của Kiên cũng mất lâu rồi nhưng vị trí mẹ trong lòng Kiên thì mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Vậy nên khi một người lạ đến để thay thế thì đương nhiên là nó sẽ có phản ứng như thế thôi”.

Đặc biệt, cô đưa ra giải pháp gỡ rối cho mối quan hệ mẹ kế - con chồng: “Làm bạn. Trước tiên cứ làm bạn đã, như thế nó sẽ có cảm giác ngang hàng, khi có chuyện vui buồn thì 2 cô cháu dễ chia sẻ hơn, thằng bé cũng dễ mở lòng với Sương hơn”.

Dù ngắn gọn nhưng chia sẻ của Mỹ Anh được mọi người đồng tình. Bởi mẹ kế - con chồng luôn là mối quan hệ nhạy cảm, có nhiều vấn đề cần ứng xử khéo léo để tránh sự khó xử cho cả hai bên.

“Đúng là mẹ kế con chồng cũng khó nói thật”, “Nhưng chuyện này phải có cả sự đồng hành của chồng nữa", "Phương Oanh nói đúng này", "Mẹ kế cũng là mẹ nhưng làm sao giống mẹ ruột được. Trẻ con đang tuổi lớn cứ áp đặt thì càng giãy ra thôi", "Không phải mẹ kế nào cũng xấu nhưng để làm mẹ kế tốt, được con chồng yêu thương thì khó lắm",... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Bên cạnh đó, nhiều người nhanh chóng nghĩ đến câu chuyện của chính Phương Oanh ngoài đời. Sau khi kết hôn và trở thành phu nhân Chủ tịch, mối quan hệ của cô với Jin và May - 2 con riêng của Shark Bình cũng được quan tâm.

Trên các tài khoản MXH, Phương Oanh không đăng ảnh hay chia sẻ về Jin và May. Tuy nhiên trong các khoảnh khắc được Shark Bình đăng tải, Phương Oanh thường xuất hiện chung khung hình với 2 con riêng của chồng trong các dịp đặc biệt như lễ Tết.

Mới nhất, nhân dịp sinh nhật Shark Bình, Phương Oanh đã tổ chức tiệc riêng tư cho chồng. Tại đây, Jin và May cũng có mặt và lên sân khấu chụp ảnh cùng Shark Bình, Phương Oanh và 2 em. Hình ảnh Phương Oanh - Shark Bình chụp ảnh cùng các con chung, con riêng khiến nhiều người ấn tượng.

Vợ chồng Phương Oanh và các con chung - con riêng trong dịp sinh nhật Shark Bình

Trước đó, Shark Bình từng tiết lộ các con sẽ luân phiên ở cùng mình và mẹ ruột trong tuần. Phương Oanh được khen ngợi là mẹ kế “điểm 10” khi đối xử tốt và hòa hợp với các con riêng của chồng. Đầu năm nay, doanh nhân này chia sẻ loạt ảnh sum họp bên mẹ ruột, vợ và các con. Trong khung hình, Phương Oanh cùng hai con diện áo dài nổi bật, trong khi May - con gái riêng của Shark Bình - xuất hiện thân thiết bên cạnh nữ diễn viên.

Những khoảnh khắc này đều cho thấy mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Phương Oanh và các con riêng của chồng. Được biết, hai người con của Shark Bình rất yêu quý Phương Oanh, bé Mây thường xuyên bày tỏ tình cảm với cô, còn bé Zin vui mừng khi bố và cô chính thức trở thành vợ chồng.

Khoảnh khắc Shark Bình - Phương Oanh và các con trong dịp sinh nhật 2 bé sinh đôi

Phương Oanh được nhận xét là hòa hợp với gia đình chồng và các con riêng của chồng

Jin và May cũng thích chơi với các em

