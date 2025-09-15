Phương Tây có thể mất bao nhiêu tỷ USD nếu tịch thu tài sản đóng băng?

Sputnik cho biết các khoản dự trữ của Nga bị đóng băng tiếp tục "đốt túi" các nước phương Tây: những quốc gia đang gánh nặng nợ công lớn và thâm hụt ngân sách ngày càng nhiều đã bắt đầu nói nhiều tới việc tịch thu các tài sản Nga mà họ đã đóng băng vào năm 2022.

Tuy nhiên, bước đi như vậy có thể khiến họ thiệt hại ít nhất 285 tỷ USD, Sputnik tính toán dựa trên số liệu quốc gia.

Hiện nay các nước G7 và Liên minh châu Âu đang triển khai một cơ chế tịch thu thu nhập từ các tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho một khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine.

Đầu tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất tạo ra một "khoản vay bồi thường" mới để tài trợ cho Ukraine từ các khoản thu này.

Tuy nhiên, các chính trị gia phương Tây thỉnh thoảng kêu gọi tịch thu trực tiếp các tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine. Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố sẽ có các biện pháp tương xứng trong trường hợp tài sản bị tịch thu.

Theo dữ liệu mới nhất có sẵn, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ Liên minh châu Âu, các nước G7, Australia, Na Uy và Thụy Sĩ vào nền kinh tế Nga tính đến cuối năm 2023 là 285 tỷ USD.

Đồng thời, do lệnh cấm rút vốn khỏi nước này đối với "cư dân không thân thiện", con số có thể còn cao hơn — dữ liệu chính thức về lượng tiền bị chặn trong các tài khoản loại C không được công bố.

Liên minh châu Âu chiếm 238 tỷ USD trong số này, trong đó 145,4 tỷ USD thuộc về Síp, 21,7 tỷ USD thuộc Pháp và 19,2 tỷ USD thuộc Đức. Hà Lan, vốn không công bố đầy đủ khối lượng đầu tư vào nền kinh tế Nga, có thể sở hữu tài sản trị giá khoảng 20,8 tỷ USD.

Italy (12,6 tỷ USD) và Áo (6,9 tỷ USD) cũng nằm trong số các nhà đầu tư lớn nhất của châu Âu. Các quốc gia EU còn lại chiếm thêm 11,5 tỷ USD.

Trong các nước G7, nhà đầu tư lớn nhất vào nền kinh tế Nga là Hoa Kỳ — theo dữ liệu mới nhất, tài sản của Mỹ tại Nga vào khoảng 7,7 tỷ USD. Nhật Bản có tài sản khoảng 4,8 tỷ USD, Canada 3,9 tỷ USD và Anh 3 tỷ USD.

Tài sản của Thụy Sĩ và Na Uy, những nước thường đi theo sau EU trong các biện pháp trừng phạt đối với Nga, tới cuối năm 2023 lần lượt là 27,5 tỷ USD và 43 triệu USD. Australia có 400 triệu USD đầu tư vào nền kinh tế Nga vào cuối năm ngoái.

Sau khi chiến dịch đặc biệt ở Ukraine bắt đầu, các nước phương Tây áp lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Trung ương Nga, đóng băng dự trữ của ngân hàng này, nhưng lượng tiền bị phong tỏa thực tế là chưa rõ.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tới cuối tháng 6/2021 khoảng 288 tỷ USD được cất giữ tại Áo, Anh, Đức, Canada, Hoa Kỳ, Pháp và Nhật Bản, và có thêm 63 tỷ USD ở các nước không nêu tên.

Đầu năm 2022, Ngân hàng Trung ương Nga báo cáo khoảng một nửa trong tổng số 630,6 tỷ USD tài sản của họ được nắm giữ bằng các đồng tiền dự trữ chủ chốt.

Sputnik đã sử dụng dữ liệu từ các nước được coi là "không thân thiện" về đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế Nga cho các phép tính của mình. Đầu tư trực tiếp được hiểu là đầu tư vào các doanh nghiệp cho phép kiểm soát ít nhất 10% cổ phần hoặc vốn của doanh nghiệp đó.