Phương Thanh kể mối duyên với NSND Xuân Bắc

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh sẽ cố gắng dùng năng lực, sở trường của mình để cống hiến những điều giá trị cho âm nhạc, lan toả những thông điệp ý nghĩa và nhân văn đến với mọi người và xã hội. "Là một nhạc sĩ, tôi tin rằng khi bài hát chạm được vào cảm xúc nhiều người sẽ tạo nên những điều tích cực và thay đổi khiến cuộc sống tốt đẹp, vui tươi và hạnh phúc hơn. Đó là lý tưởng tôi theo đuổi trên con đường này. Tự hào là người Việt Nam. Tự hào được cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam", anh viết.