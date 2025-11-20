Pi Group bàn giao chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Picity High Park

Cam kết pháp lý – "Kim chỉ nam" cho phát triển bền vững

Tại buổi lễ, hơn 100 cư dân đầu tiên của tháp C5 đã trực tiếp nhận GCNQSHCH từ đại diện Pi Group. Niềm vui của cư dân chính là minh chứng cho triết lý phát triển của Tập đoàn: luôn xem pháp lý là tiêu chí cốt lõi, là nền tảng để xây dựng niềm tin bền vững.

Đại diện Pi Group chia sẻ tại sự kiện: "Việc bàn giao GCNQSHCH cho cư dân không chỉ là hoàn thành nghĩa vụ pháp lý, mà còn là cam kết về trách nhiệm trong từng sản phẩm mà Pi Group kiến tạo. Đây là chuẩn mực mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi trong các dự án tương lai".

Để khẳng định cho cam kết này, ngay sau đợt bàn giao đầu tiên, Pi Group tiếp tục triển khai các đợt kế tiếp theo lộ trình đã đăng ký, dự kiến các căn hộ còn lại sẽ được bàn giao GCNQSH trong tháng 12/2025.

Không chỉ là nơi an cư lâu dài, Picity High Park còn được đánh giá là tài sản có tính gia tăng bền vững. Từ thời điểm mở bán đến nay, giá trị căn hộ đã tăng từ 50–60%, cho thấy sức hút ổn định và tiềm năng tích lũy vượt trội của dự án.

Picity High Park được đánh giá là dự án có tính thanh khoản tốt trên thị trường.

Đặc biệt, sản phẩm shophouse của dự án đang được thị trường đặc biệt quan tâm. Với tỷ lệ lấp đầy 100%, cộng đồng cư dân hiện hữu hơn 10.000 người, sản phẩm shophouse nhanh chóng trở thành điểm đến kinh doanh hấp dẫn, phù hợp cho các mô hình dịch vụ – bán lẻ – ẩm thực – giáo dục, đáp ứng nhu cầu lớn từ nội khu và khu vực lân cận. Sự sầm uất của thị trường nội khu giúp shophouse Picity High Park không chỉ thu hút khách thuê dài hạn mà còn sở hữu tỷ suất sinh lời ổn định, mang lại giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Từ nền tảng uy tín đến tiên phong kiến tạo Đô thị số Picity

Thành công của Picity High Park không chỉ khẳng định năng lực phát triển dự án mà còn tạo tiền đề quan trọng cho hành trình dài hạn của Tập đoàn. Trên nền tảng uy tín đó, Pi Group đã đầu tư nguồn lực nghiên cứu và phát triển mô hình "Đô thị số Picity" – thế hệ đô thị mới dựa trên ba trụ cột: Quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ AI – IoT, Hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế và Đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu.

Picity Sky Park là dự án tiếp theo do Pi Group đầu tư và phát triển ngay trục đại lộ Phạm Văn Đồng.

Để đặt nền tảng chất lượng tương xứng với tầm vóc của mô hình Đô thị số Picity, Pi Group đã chính thức công bố hợp tác cùng các đối tác hàng đầu thế giới. Đây là những thương hiệu mang tính biểu tượng, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, công nghệ tiên tiến và chất lượng vượt trội như: Thang máy Otis, Công nghệ điện ABB, Công nghệ chiếu sáng Osram, Thiết bị bếp Teka, Smarthome Imundex, Khóa thông minh ADEL…

Dự án tiên phong cho mô hình này chính là Picity Sky Park, tọa lạc trên đại lộ Phạm Văn Đồng – trục giao thông chiến lược kết nối trực tiếp đến sân bay Tân Sơn Nhất. Khẳng định năng lực triển khai song song với uy tín pháp lý, Picity Sky Park đang được thi công đúng tiến độ, dự kiến cất nóc trước Tết Nguyên đán và bàn giao Quý IV/2026.

Đặc biệt, để khách hàng có trải nghiệm chân thực về một không gian sống thông minh, Pi Group đã hoàn thiện loạt căn hộ mẫu Picity Sky Park và chính thức mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm ngay từ giữa tháng 11/2025. Đây không chỉ là không gian trải nghiệm, mà còn là sự khẳng định trực quan và cam kết rõ ràng nhất về tiêu chuẩn hoàn thiện và chất lượng vật liệu mà Pi Group sẽ bàn giao cho cư dân trong thời gian tới.

Từ Lễ bàn giao GCNQSHCH Picity High Park đến tiến độ thi công khẩn trương và căn hộ mẫu hoàn thiện của Picity Sky Park, tất cả đều là minh chứng cho cam kết nhất quán của Pi Group: luôn đảm bảo Chất lượng - Tiến độ - Pháp lý vững vàng trong mọi sản phẩm.

Sự kiện trao GCNQSHCH Picity High Park khẳng định uy tín của Pi Group với khách hàng.

Sự kiện trao GCNQSHCH Picity High Park (Dự án Khu nhà ở Gò sao) không chỉ là cột mốc pháp lý trọn vẹn, củng cố niềm tin tuyệt đối cho khách hàng mà còn trực tiếp nâng tầm giá trị cho các sản phẩm mà Pi Group phát triển. Đây là lời khẳng định rõ ràng nhất về hành trình nghiêm túc và bền bỉ của Pi Group nhằm mang đến cho cộng đồng những sản phẩm sở hữu giá trị kép: môi trường sống vượt trội và nền tảng pháp lý vững chắc.