Dù PMI tháng 8 giảm nhẹ do đơn hàng sụt giảm vì thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế chỉ ra điểm sáng trong bức tranh ngành sản xuất Việt Nam

Theo đó, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng PMI ngành Sản xuất Việt Nam vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm trong tháng 8, cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải thiện tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, kết quả chỉ số PMI giảm từ 52,4 điểm của tháng 7 xuống còn 50,4 điểm cho thấy các điều kiện kinh doanh chỉ cải thiện nhẹ.

Song, các chuyên gia S&P Global cho hay, điểm tích cực chính của kỳ khảo sát này là sản lượng sản xuất vẫn tăng mạnh tháng thứ tư liên tiếp. Theo chia sẻ của các doanh nghiệp tham gia khảo sát, việc doanh nghiệp tăng sản lượng nhằm để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng đơn đặt hàng mới giảm trong tháng 8, nguyên do một phần đến từ thuế quan của Mỹ. Theo đó, những vấn đề liên quan đến thuế quan khiến số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tiếp tục giảm tháng thứ mười liên tiếp.

Với số lượng đơn đặt hàng mới giảm, các công ty tiếp tục phải giảm số lượng lao động vào cuối quý 3 của năm. Việc làm đã giảm tháng thứ 11 liên tiếp với mức giảm nhẹ. Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh khiến năng lực sản xuất trong ngành chưa được sử dụng hết. Lượng công việc tồn đọng giảm với mức độ giảm cao nhất kể từ tháng 4.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết, tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm khi các công ty báo cáo về sự ngần ngại trong việc lưu trữ hàng tồn kho vào thời điểm số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Trong khi các nhà sản xuất giảm số lượng nhân công và hàng tồn kho thành phẩm, hoạt động mua hàng được ghi nhận tăng tháng thứ hai liên tiếp. Các thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân là do nhu cầu sản xuất tăng và nỗ lực tích trữ hàng tồn kho trong bối cảnh nhu cầu được kỳ vọng sẽ cải thiện.

Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu ảnh hưởng đến những nỗ lực tìm kiếm hàng hóa đầu vào khiến tốn kho hàng mua giảm cũng như thời gian giao hàng của nhà cung cấp bị kéo dài.

Tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu, thuế quan và chi phí vận tải khiến giá cả đầu vào tiếp tục tăng trong tháng 8. Tốc độ tăng giá đã mạnh hơn và là mức nhanh nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Ở chiều ngược lại, giá cả đầu ra tăng tháng thứ ba liên tiếp do thuế tăng và việc chuyển giao chi phí đầu vào tăng sang cho khách hàng. Giá cả đầu ra tăng nhẹ, và tốc độ tăng gần giống như tốc độ tăng trong tháng 7.

Cuối cùng, niềm tin kinh doanh đã mạnh lên thành mức cao của sáu tháng trong tháng 8. Một số người trả lời khảo sát dự đoán số lượng đơn đặt hàng mới tăng trong năm tới, từ đó hỗ trợ cho tâm lý lạc quan về sản lượng. Mặt khác, những lo ngại về tình hình kinh tế thế giới đã làm hạn chế mức độ tin tưởng.

Đánh giá về kết quả PMI tháng 8, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết, mặc dù việc sản lượng tiếp tục tăng trong tháng 8 là tín hiệu tích cực, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm đặt ra câu hỏi liệu các công ty có thể tiếp tục tăng sản lượng trong bao lâu.

Doanh số bán hàng mới giảm là vì xuất khẩu tiếp tục giảm mạnh do các vấn đề về thuế quan tiếp tục tác động đến ngành sản xuất. Các công ty ít nhất cũng tự tin hơn vào triển vọng một năm tới, một phần dựa trên hy vọng về sự gia tăng nhu cầu, mà điều này sẽ khuyến khích hoạt động mua hàng tăng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ở một chừng mực nào đó đã chịu tác động của tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu.

"Với lộ trình thuế quan sắp tới có vẻ ổn định hơn, hy vọng những cải thiện về nhu cầu sẽ thành hiện thực trong những tháng tới, từ đó giúp duy trì tăng trưởng sản lượng của ngành sản xuất", vị chuyên gia đánh giá.