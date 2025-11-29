PNJ khẳng định đẳng cấp thương hiệu Việt tại Tuần lễ Thời trang Cưới Sanya

Ngày 27/11 vừa qua, tại Sanya (Tam Á - Trung Quốc) – "trái tim mới" của thời trang cưới châu Á, sự xuất hiện của thương hiệu PNJ cùng Linh Nga Couture đã tạo nên dấu ấn đặc biệt. Giữa không gian sự kiện đẳng cấp quốc tế, những tạo tác Việt đã tỏa sáng theo cách riêng.

Tôn vinh tinh hoa Việt bằng cách kể lại theo thẩm mỹ mới

Đến với Sanya Bridal Fashion Week 2025, PNJ mang đến ba bộ sưu tập, mỗi bộ là một góc nhìn về chiều sâu văn hóa Việt được kể qua nghệ thuật thủ công điêu luyện.

Đầu tiên là bộ sưu tập trang sức cưới "Lá Ngọc Cành Vàng" lấy cảm hứng từ hình ảnh "lá ngọc cành vàng" – biểu tượng của sự cao quý và được bảo bọc. Mỗi món trang sức trong BST đều là một lời khẳng định đầy ý nghĩa: nàng dâu là viên ngọc quý giá nhất, là niềm tự hào của cả gia đình chồng, xứng đáng được yêu thương và tôn vinh.

Thiết kế được kết hợp từ kim cương và Tourmaline là minh chứng cho nghệ thuật chế tác của PNJ. Từng chi tiết lá và cành mềm mại, uyển chuyển sẽ khéo léo tôn vinh vẻ đẹp vốn có của cô dâu. Sắc vàng trắng tinh khôi, ánh kim cương lấp lánh cùng điểm nhấn Tourmaline xanh sẽ mang đến diện mạo trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cho nàng vào ngày trọng đại.

Bộ sưu tập "Lá Ngọc Cành Vàng" được chế tác tinh xảo, từng chi tiết lá và cành mềm mại, uyển chuyển, tôn vẻ đẹp thanh thoát của nàng dâu.

Ở bộ sưu tập trang sức cưới Trầu Cau PNJ, thương hiệu thể hiện nét giao thoa giữa ngày cưới truyền thống và cảm hứng hiện đại​. Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập đều sở hữu kiểu dáng sang trọng, cách tân từ hình ảnh chủ đạo trầu têm cánh phượng. Từng đường nét đều được chế tác kỳ công, tạo nét lá trầu theo cánh phượng uyển chuyển bên ngoài bao bọc bên trong là quả cau thể hiện ý nghĩa về sự hòa hợp và tình cảm sắt son của đôi lứa. Qua đó, PNJ gửi gắm lời chúc phúc đến các cặp đôi trong ngày trọng đại. Phong cách thiết kế hiện đại cũng là yếu tố làm nên dấu ấn riêng của bộ sưu tập, tạo nên những chi tiết tinh tế vừa mang đậm dấu ấn văn hóa, vừa phù hợp với thẩm mỹ của người trẻ và xu hướng thời trang thế giới.

Bộ sưu tập Trầu Cau PNJ là sự tổng hòa giữa đường nét thiết kế hiện đại và vẻ đẹp của giá trị truyền thống, tô điểm cho nàng dâu thêm phần rạng rỡ.

Với thông điệp "Where Art Meets Life", bộ sưu tập Masterpiece lại mở ra một chương khác, nơi thiên nhiên trở thành nguồn cảm hứng bất tận. Bộ sưu tập Masterpiece của PNJ là hiện thân của đẳng cấp tuyệt mỹ với những viên kim cương và đá quý tinh tuyển cùng kỹ thuật chế tác hàng đầu. Lấy cảm hứng từ những điều diệu kỳ ẩn sâu nơi thiên nhiên hùng vĩ, từng chi tiết tỉ mỉ của bộ sưu tập đặc tả vẻ đẹp kiêu hãnh nơi người phụ nữ, bởi họ, cũng chính là những kỳ quan của tạo hóa.

Tuyệt tác Masterpiece tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ trong bản giao hưởng thiên nhiên.

Khẳng định dấu ấn Việt trên bản đồ thời trang và nghệ thuật thế giới

Song hành cùng PNJ tại Sanya Bridal Fashion Week 2025, Linh Nga Couture tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong tư duy thiết kế váy cưới Việt Nam thông qua bộ sưu tập "A Light Unbound". 42 thiết kế tựa như những dải ánh sáng được đánh thức từ sâu thẳm trong trái tim mỗi cô gái bước vào hành trình tình yêu. Sắc trắng tinh khiết, các kỹ thuật dựng phom đa lớp, chất liệu organza và tulle mềm như làn sương sớm… tạo nên hình tượng cô dâu vừa thanh thoát, vừa mạnh mẽ. Ánh sáng mà Linh Nga Couture mang đến không chỉ nằm ở chất liệu hay cấu trúc, mà còn ở tinh thần: ánh sáng tự do, ánh sáng dẫn lối, ánh sáng của niềm tin vào hạnh phúc.

PNJ kết hợp cùng Linh Nga Couture mang tinh hoa Việt vươn tầm quốc tế.

Khi những mẫu váy couture ấy hòa quyện cùng trang sức PNJ, sàn runway trở thành sân khấu của sự giao thoa văn hóa và sáng tạo. Mỗi bước chân của người mẫu như kể lại hành trình của người phụ nữ Á Đông, dịu dàng nhưng đầy bản lĩnh, truyền thống nhưng không ngừng bứt phá. Đó chính là khoảnh khắc mà hai thương hiệu Việt cùng nhau vẽ nên hình ảnh Việt Nam thanh lịch, tươi mới, một giọng nói đầy thuyết phục trên bản đồ thời trang và nghệ thuật thế giới.

Sự kết hợp giữa PNJ và Linh Nga Couture tại Sanya Bridal Fashion Week 2025 không chỉ đánh dấu một cột mốc thời trang, mà còn là lời khẳng định về sức hút của văn hóa Việt khi được đặt vào ngữ cảnh toàn cầu. Những giá trị truyền thống tưởng như quen thuộc bỗng trở nên lấp lánh trong tinh thần mới; những biểu tượng văn hóa được viết lại bằng cảm hứng thời đại; và những sáng tạo mang trái tim Việt Nam đã thực sự chạm đến chuẩn mực thẩm mỹ quốc tế.