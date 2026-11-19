Những ngày gần đây, đoạn video ghi lại phần trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh của PGS.TS Phạm Cẩm Phương bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong clip, nữ bác sĩ xuất hiện với phong thái tự tin, trình bày lưu loát, mạch lạc về các vấn đề chuyên môn trước sự theo dõi của nhiều chuyên gia quốc tế.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng sử dụng ngoại ngữ, cách nữ PGS.TS trao đổi, dẫn dắt nội dung cũng nhận về nhiều lời khen. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem trên TikTok, kéo theo hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Đáng chú ý, phía sau video viral này là một buổi làm việc chuyên môn giữa các bác sĩ Việt Nam và đoàn chuyên gia quốc tế. Người đăng tải đoạn clip là bác sĩ Võ Hoài Bảo, hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng, chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu - Bướu giáp.

Đoạn clip ghi lại phần trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh của PGS.TS Phạm Cẩm Phương đang thu hút 1,2 triệu lượt xem (Nguồn: ThS.BS. Võ Hoài Bảo)

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh ghi hình, bác sĩ Hoài Bảo cho biết video được quay trong khuôn khổ chương trình “Tuần lễ Phẫu thuật Lồng ngực Pháp - Việt lần thứ 3”, kết hợp chương trình “ATA Outreach lần thứ 10”, với chủ đề “Advanced Thoracic Surgery - From Knowledge to Practice” (Phẫu thuật lồng ngực nâng cao - Từ kiến thức đến thực hành).

Chương trình do Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng Hội Phổi Pháp - Việt (AFVP), Học viện Đào tạo Phẫu thuật Lồng ngực châu Á (ATEP) và Hội Phẫu thuật Lồng ngực châu Á (ATA) tổ chức.

Trong khuôn khổ sự kiện, sau phần hội chẩn và mổ thị phạm, đoàn phẫu thuật viên di chuyển đến Viện Y học Hạt nhân và Ung bướu để trao đổi về sự phối hợp đa chuyên khoa trong quản lý, điều trị các bệnh lý ung thư lồng ngực.

Nhân vật xuất hiện trong clip là PGS.TS Phạm Cẩm Phương, hiện giữ chức Viện trưởng Viện Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, hiện giữ chức Viện trưởng Viện Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Theo bác sĩ Hoài Bảo, nữ PGS.TS có nhiều năm kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung bướu bằng y học hạt nhân, gen và tế bào gốc. Cô cũng từng học tập tại nhiều quốc gia như Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Pakistan, Canada...

Nhận xét về khả năng ngoại ngữ của nữ đồng nghiệp, bác sĩ Hoài Bảo cho biết: “Cô có một bề dày kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung bướu bằng y học hạt nhân, gen và tế bào gốc. Đặc biệt cô đã từng học tập tại nhiều quốc gia như: Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Pakistan, Tiểu Vương Quốc Dubai, Canada,… nên chắc chắn vốn ngoại ngữ của cô đã rất tốt, đặc biệt không chỉ dừng ở Tiếng Anh, mà còn tiếng Pháp”.

Tuy nhiên, điều khiến bác sĩ Hoài Bảo thực sự ấn tượng sau buổi làm việc không chỉ nằm ở khả năng sử dụng ngoại ngữ. Anh cho biết bản thân đánh giá cao phong thái, sự tự tin và nền tảng chuyên môn của nữ bác sĩ khi trao đổi với các đồng nghiệp quốc tế.

“Trường hợp ở video chỉ là 1 đoạn ngắn trong buổi làm việc, 2 chữ ‘đẳng cấp’ mà tôi dành cho cô vì xuyên suốt buổi làm việc, hình ảnh tôi thấy là một bác sĩ nữ rất bản lĩnh, trao đổi chuyên môn rất vững chắc, mạch lạc, phong thái tự tin trước bạn bè quốc tế chứ không chỉ dừng lại ở vấn đề ngoại ngữ”, bác sĩ Hoài Bảo chia sẻ.

Anh cũng cho biết, sau khi video được đăng tải, phần bình luận nhận về nhiều phản hồi đáng chú ý. Trong đó, có không ít người từng là sinh viên, học viên y khoa, thậm chí là người nhà và bệnh nhân của PGS.TS Phạm Cẩm Phương bày tỏ sự yêu mến, ngưỡng mộ. Với anh, đây cũng là minh chứng rõ nét cho trình độ và những đóng góp của cô đối với chuyên ngành.

Là một bác sĩ thường xuyên làm việc trong môi trường có bệnh nhân quốc tế, Hoài Bảo cũng có cơ hội sử dụng tiếng Anh trong công việc. Tuy nhiên, anh cho rằng để có thể sử dụng ngoại ngữ một cách thành thạo trong môi trường chuyên môn, đặc biệt khi phải trao đổi những vấn đề y khoa phức tạp, là cả một quá trình rèn luyện lâu dài.

“Ở ngành Y, việc bác sĩ nói riêng và nhân viên y tế nói chung sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp trong công việc không có gì xa lạ. Nhưng không có nghĩa chúng ta coi là điều bình thường, vì đó là cả một sự rèn luyện, nỗ lực không ngừng nghỉ, kéo dài nhiều năm tháng. Đặc biệt khi trên vai họ còn gánh nặng về cập nhật kiến thức chuyên môn, điều trị người bệnh và cả vai trò quản lý.

Bản thân tôi là bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện tư nhân ở Đà Nẵng, lượng bệnh nhân quốc tế (phần lớn từ khách du lịch) đến thăm khám và điều trị khá lớn, nên cũng thường xuyên sử dụng tiếng Anh, nhưng tôi vẫn dành một sự ngưỡng mộ, nể phục những ‘đàn anh, đàn chị’ như cô Phương”.

Bác sĩ Võ Hoài Bảo hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng, chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu - Bướu giáp (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ thêm về lý do đăng tải video, bác sĩ Hoài Bảo cho biết anh đơn giản muốn lan tỏa một hình ảnh đẹp trong ngành Y, hy vọng đoạn clip có thể mang đến nguồn cảm hứng tích cực cho những người vô tình xem được, đặc biệt là các bạn trẻ và sinh viên y khoa.

Bác sĩ Hoài Bảo bày tỏ: “Tôi đăng video xuất phát từ tâm lý muốn chia sẻ những gì tốt đẹp, ai vô tình thấy cũng là một yếu tố tích cực. Đặc biệt những bạn trẻ, những bạn sinh viên Y khoa thấy đó để có thêm động lực học tập, phấn đấu, vì con đường này vốn gian nan và vất vả. Vô tình video viral, được nhiều người bình luận, chia sẻ cũng thấy vui vui vì điều đó cho thấy rằng ngành Y chúng tôi vẫn được nhiều người quan tâm, yêu mến”.

Với bác sĩ Hoài Bảo, sự ngưỡng mộ dành cho những người làm nghề Y không chỉ đến từ kiến thức hay năng lực chuyên môn. Anh cho rằng, đằng sau khái niệm “tinh hoa” của ngành Y còn là những tiêu chuẩn khắt khe về trách nhiệm và y đức.

“Với tôi, ngành nào cũng có giới tinh hoa, nhưng nhiều người nhắc đến chữ ‘tinh hoa’ ở trong ngành Y vì nó gắn liền với sứ mệnh cao cả là chữa bệnh cứu người và cũng đòi hỏi những yêu cầu khắt khe không chỉ cả chuyên môn mà cả sự đồng cảm, thấu hiểu người bệnh - đồng nghĩa rằng ‘tinh hoa’ phải gắn liền với y đức”, nam bác sĩ nói.