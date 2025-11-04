Profile không thể đỉnh hơn của tân Giáo sư trẻ nhất 2025

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được thông qua. Trong đó, 900 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư, với tỷ lệ đạt chung là 83,88% (71% với ứng viên giáo sư và 85,2% với ứng viên phó giáo sư). Có 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét năm nay.

Ứng viên được đề xuất công nhận chức danh giáo sư trẻ nhất năm nay là ông Trần Quốc Trung - Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, ông Trung được giữ lại trường công tác. Từ một giảng viên trẻ, ông từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Phó Trưởng bộ môn Nghiệp vụ, Trưởng bộ môn Nghiệp vụ. Đến tháng 4/2020, khi mới 34 tuổi, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Ông Trần Quốc Trung có nền tảng học thuật vững chắc với quá trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục danh tiếng trong và ngoài nước. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại (ĐH Ngoại thương, 2008), Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (ĐH Ngoại thương, 2011), Thạc sĩ Luật, Kinh tế và Quản lý - chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (ĐH Lille 2, Pháp, 2012) và Tiến sĩ Khoa học quản lý (ĐH Lille 2, 2017).

Chân dung ông Trần Quốc Trung.

Năm 2020, ở tuổi 34, ông được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ngành Kinh tế và đến năm 2025, được công nhận chức danh giáo sư.

Hiện ông đã công bố 76 công trình khoa học, trong đó có 35 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (24 bài thuộc danh mục SSCI, 11 bài thuộc Scopus/ESCI); 27 bài do ông là tác giả chính hoặc duy nhất; 14 bài quốc tế được công bố sau khi được công nhận phó giáo sư. Ngoài ra, ông có 40 bài báo trong nước và 1 bài quốc tế trực tuyến.

Ông Trung cũng là tác giả và đồng tác giả của 8 cuốn sách, gồm 2 chuyên khảo (1 cuốn do ông viết toàn bộ, 1 cuốn viết 4 chương), 1 giáo trình và 5 sách chuyên khảo xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín. Bên cạnh đó, ông chủ nhiệm 1 đề tài cấp quốc gia, 1 đề tài Quỹ Nafosted, 1 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

Ông được đồng nghiệp đánh giá là người tâm huyết với giảng dạy và nghiên cứu. Trong hồ sơ, ông nhấn mạnh định hướng của mình là tiếp tục đào sâu chuyên môn, hỗ trợ đồng nghiệp và sinh viên trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Suốt hơn 16 năm công tác, ông Trung luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín và tinh thần trách nhiệm của người làm giáo dục, tôn trọng đồng nghiệp, công bằng với người học và tuân thủ nghiêm quy định ngành.

Tân giáo sư trẻ nhất 2025 hiện đang công tác tại Đại học Ngoại thương cơ sở II

Ông trực tiếp giảng dạy ở cả bậc đại học và sau đại học, đồng thời được Đại học New Brunswick (Canada) và Đại học Bedfordshire (Vương quốc Anh) công nhận đạt chuẩn giảng dạy trong các chương trình liên kết quốc tế. Phương pháp dạy học của ông tập trung phát huy tư duy phản biện, sáng tạo và tính chủ động của sinh viên.

Giai đoạn 2023–2024, các nhóm sinh viên do ông hướng dẫn đạt nhiều thành tích nổi bật như Giải Nhì cấp Bộ tại Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên đại học” và 2 Giải Nhất cấp Trường tại cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”. Ông cũng đồng hành cùng các giảng viên trẻ công bố nhiều bài báo trong và ngoài nước, góp phần tạo nên môi trường học thuật năng động tại Đại học Ngoại thương cơ sở II.

Ở vai trò quản lý, ông Trung phụ trách mảng đào tạo và quản lý khoa học, tham gia hoạch định chính sách, phát triển chương trình giảng dạy và nâng cao chất lượng nghiên cứu của nhà trường.

Theo chia sẻ trong hồ sơ, ông cho biết bản thân luôn nỗ lực hoàn thiện về đạo đức, năng lực nghiên cứu, kỹ năng quản lý và đổi mới phương pháp sư phạm, nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của xã hội đối với nền giáo dục đại học.