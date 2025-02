Theo đó, ngày 17/2/2025, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, ông Hoàng Văn Quang đã ký ban hành Quyết định số 93/QĐ-ĐLDK về việc sửa đổi, bổ sung Phương án sắp xếp, tái cơ cấu PV Power giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK ngày 8/1/2021.

Nguồn: PV Power

Theo đó, PV Power sẽ giữ nguyên mô hình hiện tại đối với 02 Chi nhánh của PV Power là Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (PV Power Ha Tinh) và Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (PV Power NT).

Trước đó, theo kế hoạch sắp xếp, tái vơ cấu được thể hiện tại Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK ngày 8/1/2021, PV Power đã xác định sẽ xây dựng phương án báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để thực hiện sắp xếp, chuyển đổi 02 đơn vị nói trên phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện.

Nguồn: Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK ngày 8/1/2021 của PV Power

Như vậy, đến nay, mục tiêu mà PV Power đặt ra tại Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK liên quan đến sắp xếp, chuyển đổi PV Power Ha Tĩnh và PV Power NT chưa thực hiện được.

Chưa hoàn thành thoái vốn tại 8 Công ty

Tại Quyết định số 93/QĐ-ĐLDK, PV Power cũng sửa đổi nội dung về thoái toàn bộ vốn tại 08 công ty đã được đặt ra tại Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK.

Cụ thể, HĐQT PV Power giao Tổng Giám đốc chủ động đánh giá đề xuất HĐQT phương án, thời điểm thoái vốn (nếu có), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, tối ưu hiệu quả đầu tư và phát triển của PV Power tại 7 công ty gồm: Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến; Công ty CP Năng lượng sông Hồng; Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3; Công ty CP EVN Quốc tế; Công ty CP Điện Việt - Lào; Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí; Công ty CP Cơ điện Dầu khí.

Đặc biệt, tại Quyết định vừa ban hành, PV Power đã loại Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí ra khỏi danh mục thoái toàn bộ vốn.

Trước đó, theo kế hoạch sắp xếp, tái vơ cấu được thể hiện tại Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK ngày 8/1/2021, PV Power xác định thoái toàn bộ vốn tại 8 doanh nghiệp nói trên.

Nguồn: Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK ngày 8/1/2021 của PV Power

Về tình hình kinh doanh, theo thông tin được lãnh đạo PV Power thông tin tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025, tính chung năm 2024, sản lượng điện của toàn tổng công ty đạt 16 tỷ kWh và có 3 nhà máy điện vượt kế hoạch được giao.

PV Power ghi nhận tổng doanh thu đạt 31.979 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2024 và tăng 10% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện ước đạt 30.210 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ ước đạt khoảng 327 tỷ đồng, doanh thu khác ước đạt khoảng 1.441 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty ước đạt 1.462 tỷ đồng trong năm 2024, vượt 47% so với kế hoạch năm và tăng hơn 1% so với năm 2023. Trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 1.314 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch. Năm 2024 cũng là năm thứ 6 liên tiếp kể từ khi cổ phần hóa PV Power vượt kế hoạch lợi nhuận.

Về tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, tính chung cả năm 2024, PV Power đã giải ngân khoảng 9.504 tỷ đồng cho hoạt động xây dựng đầu tư, tập trung vào các dự án lớn. Tiêu biểu có thể kể đến như dự án Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4.