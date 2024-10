PV Power ước lãi 833 tỷ đồng sau 9 tháng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã POW) vừa thông tin về tình hình kinh doanh 9 tháng năm 2024 với tổng sản lượng điện ước đạt 11,42 tỷ kWh, tăng 2% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% kế hoạch năm.



Doanh thu của toàn tổng công ty đạt 22.374 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và chỉ đạt 95% kế hoạch. Trong đó, doanh thu công ty mẹ ước đạt 17.102 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 (bao gồm 16.935 tỷ đồng doanh thu trực tiếp của công ty mẹ và 173 tỷ đồng cổ tức từ đơn vị thành viên).

Sản lượng điện 9 tháng năm 2024 của PV Power

Theo PV Power, doanh thu 9 tháng của toàn tổng công ty không đạt kế hoạch chủ yếu do doanh thu trực tiếp của công ty mẹ chỉ đạt 96% kế hoạch. Ngoài ra, doanh thu tại các công ty con cũng chỉ đạt 93% so với kế hoạch do sản lượng điện thương mại đạt thấp hơn kế hoạch.

Dù vậy lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng của PV Power vẫn vượt 6% kế hoạch, ước đạt 833 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, lợi nhuận của công vẫn giảm 18%.

Năm 2024, PV Power đặt mục tiêu tổng doanh thu 31.736 tỷ đồng, lãi trước thuế 995 tỷ đồng. Với kết quả trên, sau 3 quý, công ty thực hiện được 71% kế hoạch doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

Như vậy, tính riêng quý III/2023, doanh thu của PV Power ước đạt 6.749 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 113 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 38% so với quý III/2023.

Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng của PV Power

PV Power cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, công tác sữa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện được thực hiện tốt, đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao.

Đối với dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC ước đạt 94%, ngày 4/10 công ty đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với Công ty Mua bán điện (EVNEPTC).

Về hợp đồng mua bán khí (GSA), PV Power và Ban quản lý dự án điện đang xem xét dự thảo Hợp đồng khung với PV GAS để hai bên ký kết, làm cơ sở cho PV GAS thực hiện công tác chuẩn bị thu xếp nguồn cung LNG cho dự án.

Về tình hình thu xếp vốn cho dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, PV Power cho hay đã đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn chủ sở hữu cho dự án. Đối với vốn vay, tổng công ty đã thu xếp thành công nguồn vốn vay ECA không ràng buộc xuất xứ thiết bị trị giá 200 triệu USD tại ngân hàng SMBC do SACE bảo lãnh.

Ngày 1/10, PV Power đã công bố hợp đồng khoản vay ECAs trị giá 521,5 triệu USD, đảm bảo đủ vốn cho dự án. Thu xếp thành công khoản vay trong nước trị giá 4.000 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank.

Về công tác thoái vốn, PV Power gặp nhiều khó khăn khi thực hiện do tình hình chung của thị trường và danh mục thoái vốn phần lớn là các công ty chưa đại chúng.

Trong 3 tháng cuối năm, PV Power đặt kỳ vọng đạt 8.197 tỷ đồng doanh thu và 210 tỷ đồng lãi trước thuế.

Để đạt mục tiêu, trong 3 tháng cuối năm, công ty sẽ quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện, phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm 2024 đạt 16,7 tỷ kWh.

Đồng thời, công ty sẽ tìm kiếm nguồn và đảm bảo cấp than ổn định, liên tục và dài hạn cho nhà máy điện Vũng Áng 1. Cùng với đó, công ty tiếp tục trung tu Tổ máy số 2 nhà máy Vũng Áng 1 từ ngày 15/8 - 30/10 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

Về dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, PV Power sẽ giám sát, quản lý thực hiện hợp đồng EPC; hợp đồng tư vấn kỹ thuật dự án, các hợp đồng tư vấn phục vụ thu xếp vốn và các hợp đồng dự án còn lại đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu, tiến độ dự án; hoàn thành đàm phán ký kết hợp đồng GSA với PV Gas.