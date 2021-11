PVTrans (PVT) báo lãi 10 tháng đạt hơn 800 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch, giá cổ phiếu phá đỉnh 13 năm

PVTrans (PVT) vừa có tổng kết tình hình kinh doanh 10 tháng đầu năm với doanh thu ước đạt 6.100 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 800 tỷ đồng, hoàn thành 160% kế hoạch năm.

Được biết, thời gian qua giá cước vận tải có chiều hướng biến động tốt đã thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của PVT. Đặc biệt, PVTrans đã chớp cơ hội thị trường, thực hiện tốt công tác đầu tư và đã đưa 6 tàu đầu tư mới đi vào hoạt động khai thác quốc tế trong năm 2021, đạt hiệu quả khai thác cao.

Trước đó, PVT ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu tăng nhẹ lên mức 5.288 tỷ đồng và LNTT ghi nhận 767 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy tính riêng trong tháng 10 vừa qua, doanh thu và LNTT mà doanh nghiệp mang về lần lượt đạt 812 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

* Lợi nhuận tháng 10/2021 là LNTT

Từ đầu năm đến nay, mặc dù cũng như nhiều doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình đại dịch Covid 19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn, Đảng ủy và ban lãnh đạo PVTrans đã chủ động nhiều giải pháp, kịch bản khắc phục các khó khăn đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV và người lao động, vừa duy trì sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy, đảm bảo hoạt động ổn định an toàn, hiệu quả.

Trên thị trường cổ phiếu PVT liên tục tăng mạnh thời gian qua, lần lượt bứt phá lên vùng đỉnh mới với thanh khoản cao hơn 5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh/phiên. Chốt phiên 12/11, một lần nữa thị giá PVT tăng 0,8%, ghi nhận mức đỉnh hơn 13 năm tại mức 25.600 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm đầu năm 2021, giá trị cổ phiếu PVT trên sàn chứng khoán đã tăng tới 90%.