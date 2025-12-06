Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Pyn Elite Fund lại “hô” FPT chỉ vài tháng sau khi chốt lời ở đỉnh và cảnh báo về bong bóng công nghệ

06-12-2025 - 00:22 AM | Thị trường chứng khoán

Quan điểm của Pyn Elite Fund về cổ phiếu FPT đã thay đổi chóng mặt chỉ sau vài tháng.

Theo báo cáo mới công bố, quỹ ngoại Pyn Elite Fund tiếp tục nâng tỷ trọng cổ phiếu FPT lên 10,7% vào cuối tháng 11. Với quy mô tài sản quản lý (AUM) hơn 890 triệu EUR (27.000 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD), khoản đầu tư vào FPT của quỹ có giá trị gần 2.900 tỷ đồng, tương đương khoảng 30 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu FPT trở lại top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ vào tháng 10 với tỷ trọng 6% tại ngày cuối tháng. Thời điểm đó, quỹ ngoại này nắm khoảng 16,6 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị hơn 1.700 tỷ đồng. Như vậy, chỉ tính riêng trong tháng 11, Pyn Elite Fund đã mua thêm hơn 13 triệu cổ phiếu FPT.

Pyn Elite Fund cho biết đã thoái vốn khỏi FPT vào năm 2024 khi giá cổ phiếu đạt đỉnh nhưng vẫn tiếp tục theo dõi công ty và gần đây đã mua lại cổ phiếu này. FPT giảm khoảng 30% kể từ cuối năm ngoái, chủ yếu do lượng backlog CNTT yếu hơn trong bối cảnh bất ổn liên quan đến thuế quan và lo ngại của nhà đầu tư về tác động của GenAI.

Tuy nhiên, quỹ ngoại này nhận thấy các chỉ số gần đây đã khả quan hơn. Lượng backlog của FPT đã phục hồi kể từ tháng 7 và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Khối lượng đơn hàng ký mới của FPT đã tăng 22% so với cùng kỳ năm trước trong 10 tháng đầu năm 2025, với tháng 10 đạt mức cao kỷ lục.

Do lượng backlog thường chuyển thành doanh thu trong vòng 6–9 tháng, Pyn Elite Fund cho rằng giả định tăng trưởngchỉ ở mức 15-17% vào năm tới là có vẻ thận trọng. Với nhu cầu liên tục phục hồi từ thị trường Mỹ và châu Á, FPT có khả năng vượt qua những kỳ vọng thấp và sự hoài nghi của thị trường.

Có thể thấy, quan điểm của quỹ ngoại này đã thay đổi chóng mặt chỉ sau vài tháng. Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay, trong thư gửi nhà đầu tư, ông Petri Deryng – người đứng đầu Pyn Elite Fund còn cảnh báo về nguy cơ bong bóng công nghệ, so sánh tình hình thời điểm đó với bong bóng dot-com những năm 2000.

“Sự “xì hơi” của bong bóng dot-com giai đoạn 2000-2002 đã gây tác động mạnh, không chỉ với cổ phiếu công nghệ tại Mỹ mà còn lan sang thị trường chứng khoán Phần Lan. Tác động của sự sụp đổ còn lan sang các thị trường chứng khoán khác, nhưng nhiều cổ phiếu ngoài lĩnh vực công nghệ đã phục hồi nhanh hơn so với những cổ phiếu công nghệ” , ông Petri Deryng nêu rõ.

Ông Petri Deryng cho rằng rất khó để nhận ra liệu chúng ta đã bước vào giai đoạn đầu của một cuộc sụp đổ thị trường hay chỉ là một đợt chốt lời. Quan điểm này vốn dĩ có thể được hiểu như một ý kiến mang tính xây dựng nếu không phải đưa ra vào một thời điểm nhạy cảm, sau khi Pyn Elite Fund chốt lời cổ phiếu FPT, CMG.

Hà Linh

markettimes.vn

