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Quà 20/10 độc lạ: Hoa hồng in hình phụ nữ mặc áo dài, cốc giữ nhiệt khắc tên

| | Thị trường

Bên cạnh các loại hoa tươi quen thuộc, thị trường quà tặng 20/10 năm nay còn xuất hiện nhiều sản phẩm độc lạ như hoa hồng in hình, cốc giữ nhiệt khắc tên...

Sát ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng bước vào cao điểm. Ngoài những món quà phổ biến như hoa tươi, mỹ phẩm, năm nay có nhiều sản phẩm độc lạ lần đầu xuất hiện trên thị trường nhưng đã nhanh chóng thu hút khách hàng.

Hoa hồng in hình áo dài

Một trong những quà tặng 20/10 độc đáo trên thị trường năm nay là hoa hồng in hình áo dài. Sản phẩm sử dụng là hồng Ecuador nhập khẩu cao cấp. Theo đó, hoa trải qua công đoạn xử lý chuyên biệt để in biểu tượng người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài, kèm dòng 20/10.

Quà 20/10 độc lạ: Hoa hồng in hình phụ nữ mặc áo dài, cốc giữ nhiệt khắc tên- Ảnh 1.

Hoa in hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài. (Ảnh: Flower box)

Hoa hồng in chữ hướng đến nhóm khách hàng muốn tạo bất ngờ cho người nhận, giá bán 150.000 đồng/cành. Dù chi phí khá cao so với hoa thường nhưng bó hoa mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp 20/10 nên vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn.

Lan hồ điệp vài triệu đồng/bình

Bên cạnh hoa hồng in chữ, lan hồ điệp cũng là lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc quà tặng cao cấp. Tại một số cửa hàng hoa, chậu lan hồ điệp 1 cành có giá từ 380.000 - 430.000 đồng. Chậu 2 cành lan hồ điệp kết hợp cây trang trí giá khoảng 800.000 đồng/chậu.

Quà 20/10 độc lạ: Hoa hồng in hình phụ nữ mặc áo dài, cốc giữ nhiệt khắc tên- Ảnh 2.

Lan hồ điệp. (Ảnh: Cây cảnh Hà Nội)

Với những chậu lan được thiết kế cầu kỳ, phối nhiều cành hoa cùng phụ kiện trang trí, giá có thể từ 1,5 - 5 triệu đồng/chậu.

Chậu hoa nổi bật với cành lan trắng được tạo dáng uốn cong, kết hợp lá xanh, phụ kiện trang trí đẹp mắt, phù hợp để làm quà tặng trong gia đình, cơ quan hoặc dành tặng đối tác.

Cốc giữ nhiệt khắc tên

Quà 20/10 độc lạ: Hoa hồng in hình phụ nữ mặc áo dài, cốc giữ nhiệt khắc tên- Ảnh 3.

Cốc giữ nhiệt khắc tên. (Ảnh: Lason)

Thay vì tặng một chiếc cốc thông thường, người mua có thể chọn sản phẩm khắc tên, chữ viết tắt hoặc lời chúc ngắn. Sản phẩm này thường bán theo set kèm theo thiệp viết lời chúc, túi đựng sang trọng...Mỗi set quà giá khoảng hơn 300.000 đồng, tùy theo dung tích, chất liệu, khả năng giữ nhiệt và dịch vụ khắc chữ.

Đóa hồng vàng 24K

Hoa hồng vàng 24K là món quà tặng độc đáo và được ưa chuộng trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhờ ý nghĩa bền lâu và sang trọng.

Quà 20/10 độc lạ: Hoa hồng in hình phụ nữ mặc áo dài, cốc giữ nhiệt khắc tên- Ảnh 4.

Bông hồng vàng 24K. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Thị trường có nhiều lựa chọn từ các đóa hồng lẻ mạ vàng, hộp quà kèm 1 phân vàng 999.9/24K, có cửa hàng cung cấp hoa hồng vàng 0,5 chỉ và 1 chỉ. Mức giá của sản phẩm phụ thuộc vào lượng vàng và thiết kế cầu kỳ.

Ngoài ra, những món đồ công nghệ có thiết kế dễ thương, tích hợp nhiều công năng đang trở thành lựa chọn quà 20/10 mới lạ của giới trẻ. Nhiều sản phẩm hút khách như tai nghe tạo hình tai mèo, loa mang dáng túi xách, bàn phím họa tiết chân mèo hay quạt cầm tay thiết kế nữ tính...

Theo Hoàng Lan/VTC News

VTC News

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