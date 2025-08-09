Quá khứ 'dưới mức nghèo khổ' của Elon Musk: Tiêu 1 USD/ngày, cả tháng chỉ ăn mì, ớt xanh, xúc xích

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2015 trên podcast Startalk, Elon Musk đã có những phát ngôn khiến công chúng và giới truyền thông không khỏi ngạc nhiên, rằng trong khoảng thời gian theo học tại Đại học Queen, Kingston, Ontario, vị tỷ phú giàu nhất hành tinh từng chỉ tiêu vỏn vẹn 1 USD/ngày.

“Nhu cầu sống của tôi lúc ấy khá thấp. Tôi nghĩ tôi có thể ở trong một căn hộ xoàng xĩnh với độc một chiếc máy tính mà không hề lo chết đói”.

Musk nói khi còn trẻ, ông chỉ hứng thú với những thứ được cho là tương lai của nhân loại, chẳng hạn như ô tô điện, năng lượng mặt trời và tiêu dùng bền vững. Chính vì vậy, ngay sau khi chuyển đến Canada, Musk đã tìm cách chi tiêu sao cho tiết kiệm nhất có thể.

“Bạn nên mua số lượng lớn thực phẩm ở siêu thị, vì như vậy sẽ rẻ hơn, dù sau đó một thời gian, có thể xúc xích và cam sẽ khiến bạn chán ngấy. Mì và ớt xanh cũng là những thứ mà tôi thường xuyên mua về”.

Vậy là, Musk quyết định chỉ chi tối đa 30 USD/tháng cho đồ ăn. “Tôi cứ thế mà sống. Cũng thấy mọi thứ khá ổn”, Musk tâm sự.

Tuy nhiên, Musk cũng chia sẻ với tờ Business Insider rằng ông không khuyến khích bất kỳ ai áp dụng cách chi tiêu quá hà tiện trên bởi nó dường như chỉ phù hợp trong nhiều năm trước.

“Tôi không khuyên bất kỳ ai sống chỉ với 1USD mỗi ngày. Điều đó không vui lắm đâu. Hơn nữa, tôi làm điều này từ những năm 1990. 1 USD khi đó đã giá trị hơn ở thời điểm hiện tại. Bây giờ mà bạn làm giống tôi trước đây thì sẽ khá khó đấy”.

Khi được hỏi về động lực lớn nhất cho quyết định chi tiêu dè dặt, Musk cho rằng đây không hẳn là sự đói nghèo sống dựa vào lòng trắc ẩn hoặc quỹ từ thiện. Đó đơn giản là cách mà ông trải nghiệm cuộc sống dè sẻn trên con đường trở thành doanh nhân tầm cỡ.

Hồi năm 2022, trong một buổi phỏng vấn với tờ Vanity Fair, nữ ca sĩ Grimes, bạn gái cũ Elon Musk cũng tiết lộ rằng Musk từng sống vô cùng “nghèo khổ”, thậm chí là “dưới mức nghèo khổ”.

Cụ thể, khi cả hai vẫn còn chung sống với nhau, Grimes tình cờ phát hiện chiếc đệm trong phòng ngủ bị thủng một lỗ. Tuy nhiên, thay vì mua một chiếc mới, Musk lại đề nghị lấy đệm cũ bên nhà Grimes để thay cho tiết kiệm.

“Anh ấy thậm chí còn không mua cho bản thân một cái đệm mới”, Grimes nói. “Musk sống không giống một tỷ phú, đôi khi còn dưới mức nghèo khổ. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu việc sống trong ngôi nhà thuê 40.000 USD không hề có thiết bị an ninh này có ổn không. Hàng xóm thì được tự do quay phim về chúng tôi. Tôi còn phải ăn bơ đậu phộng 8 ngày liên tiếp nữa”.

Không dừng lại ở đó, Musk còn quyết định bán hết bất động sản và sống trong một ngôi nhà nhỏ lắp ghép chỉ rộng khoảng 30m2, được thuê bởi SpaceX.

“Ngôi nhà tại Boca Chica/Starbase mà tôi đang sinh sống có giá khoảng 50.000 USD. Tôi đã thuê nó từ SpaceX”, Elon Musk chia sẻ trên Twitter, đồng thời cho biết ngôi nhà tọa lạc tại một thị trấn thuộc bang Texas, gần biên giới Mexico và khu vực phóng tên lửa của SpaceX.

Được biết, lối sống tiết kiệm dường như ăn sâu vào tâm lý Musk từ gia đình. Cha ông – Errol Musk – từng tiết lộ với báo chí rằng gia đình ông “thắt chặt chi tiêu đến mức đặt ra hàng trăm câu hỏi” nếu ai định bỏ tiền mua một thứ gì đó và Elon cũng học được điều đó từ nhỏ. Điều này lý giải phần nào thái độ sống tối giản mà Musk từng công khai.﻿

Việc không quan tâm nhiều tới tiền bạc, vật chất có lẽ đã giúp Musk có thể tự do theo đuổi những mục đích và ước mơ lớn lao. Hiện ông đang sở hữu khối tài sản trị giá 413 tỷ USD, theo tạp chí Forbes, đồng thời trở thành tâm điểm giới truyền thông sau những cuộc khẩu chiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy vậy, hình ảnh tiết kiệm đó đôi khi chỉ ở..."trên giấy". Musk sở hữu riêng hai chiếc máy bay sang trọng (Gulfstream G550), mỗi chiếc có giá khoảng 14 triệu USD, ngoài ra là dinh thự trị giá lên đến 35 triệu USD ở Austin, cùng với sở thích săn đồ sưu tầm giá trị như chiếc Lotus Esprit của James Bond, đồng hồ cao cấp hay một chiếc nhẫn kim cương khắc chữ “Tesla”,... Điều này cho thấy sự tiết kiệm của ông chỉ áp dụng trong một số khía cạnh, còn lại vẫn cân bằng giữa tối giản và tiện ích sang trọng.

Elon Musk từng hiện thực hoá giấc mơ công nghệ bằng lối sống cực kỳ hà khắc, ngủ sofa trong văn phòng, tiết kiệm từng xu để xây dựng đế chế khởi nghiệp. Tuy nhiên qua năm tháng, người đàn ông này không quên đầu tư vào sự thoải mái bằng các bất động sản và tài sản cá nhân đắt tiền.

Theo: CNBC, Forbes