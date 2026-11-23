Mới đây, màn ảnh Hàn vừa chào đón thêm một siêu phẩm mới ra mắt, đó là Cộng Sự Hoàn Hảo 2 (Good Partner 2). Đây là phần tiếp theo của bộ phim pháp lý đình đám trên SBS, với sự tham gia của Jang Na Ra, Kim Hye Yoon, Park Hae Jin và P.O.

Cộng Sự Hoàn Hảo 2 có một khởi đầu thuận lợi.

Theo Soompi, phim có khởi đầu bùng nổ khi tập 1 đạt rating trung bình toàn quốc 8,4%, cao hơn mức 7,8% của tập mở màn phần 1 vào năm 2024. Sang tập 2, dù rating giảm nhẹ xuống mức 7,7%, thế nhưng rõ ràng đây vẫn là thành tích cao.

Đáng chú ý, cả tập 1 lên sóng ngày 20/11 và tập 2 lên sóng ngày 21/11 đều đạt top 1 rating khung giờ trên toàn quốc. Thành tích mở màn 8,4% cũng giúp phim xếp thứ 3 trong số các tác phẩm chiếu tối thứ Sáu - thứ Bảy có rating tập đầu cao nhất năm 2026 trên đài SBS.

Bộ phim đạt top 1 rating cả nước trong khung giờ phát sóng ở cả 2 tập đầu tiên.

Cộng Sự Hoàn Hảo 2 tiếp tục xoay quanh nữ luật sư ly hôn sắc sảo Cha Eun Kyung, người mà bây giờ đã dẫn dắt một công ty luật riêng. Cô gặp Kang Hye Seong, luật sư có 5 năm kinh nghiệm, tài giỏi nhưng có quan điểm hành nghề khác biệt. Từ màn đối đầu tại tòa, hai người dần nhận ra năng lực của đối phương và trở thành cộng sự, giải quyết những vụ ly hôn và rạn nứt gia đình. Được biết, giống như phần đầu, kịch bản của Cộng Sự Hoàn Hảo 2 tiếp tục do biên kịch Choi Yoo Na (người từng thực sự hành nghề luật sư ly hôn) chấp bút.

Những gương mặt mới đều mang đến sự thú vị.

So với phần 1, dàn diễn viên chính có sự thay đổi đáng kể. Nam Ji Hyun, người từng đóng luật sư Han Yu Ri đã không trở lại. Thay vào đó, Kim Hye Yoon đảm nhận tuyến nữ chính mới. Park Hae Jin cũng gia nhập dàn cast trong vai Park Tae Soo, người đứng đầu công ty luật đối thủ và cạnh tranh với Cha Eun Kyung. Trong khi đó, Jang Na Ra và Pyo Ji Hoon vẫn giữ vai cũ họ từng thể hiện trong phần 1.

Chỉ qua hai tập, Kim Hye Yoon đã tạo sức sống mới bằng hình tượng luật sư quyết liệt, lanh lợi và không ngại đối đầu đàn chị. Park Hae Jin lại đem đến một đối trọng thực thụ cho nữ chính với lối thể hiện sắc sảo.

Thật khó tin khi ở tuổi 45, Jang Nara vẫn trẻ trung và xinh đẹp đến nhường này.

Đặc biệt, Jang Na Ra ở tuổi 45 vẫn gây ấn tượng bởi diện mạo trẻ trung và xinh đẹp vô cùng, xứng đáng là một trong những biểu tượng nhan sắc bền bỉ của showbiz Hàn. Không chỉ vậy, cô tiếp tục chứng minh thực lực diễn xuất với ánh mắt sắc lạnh, lời thoại dứt khoát và khả năng chuyển biến cảm xúc tinh tế. Nhân vật Cha Eun Kyung vẫn đầy bản lĩnh trước tòa, nhưng đã biết lắng nghe, thấu hiểu thân chủ hơn, tạo thêm chiều sâu cho nhân vật từng giúp Jang Na Ra giành Daesang tại SBS Drama Awards 2024.