Ở tuổi mà nhiều bạn nhỏ vẫn đang khám phá sở thích cá nhân, một cô bé đã sớm tìm thấy niềm vui trong việc phối hợp quần áo và xây dựng phong cách riêng. Đáng chú ý, tài năng này không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân mà còn được một thương hiệu thời trang Trung Quốc ghi nhận, trao cơ hội tham gia vào quá trình sáng tạo hình ảnh cho bộ sưu tập mới.

Nhân vật đang này được thương hiệu KILLWHŸ giới thiệu bằng một cách khá đặc biệt: "thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ". Không tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, thương hiệu chỉ chia sẻ rằng cô bé đã bắt đầu styling (phối đồ) từ năm 9 tuổi. Thay vì đưa ra những khuôn mẫu hay yêu cầu cô tái hiện chính xác tinh thần thiết kế ban đầu, KILLWHŸ để thành viên trẻ tự do diễn giải bộ sưu tập theo góc nhìn của mình. Mới đây, bộ ảnh này cũng được đăng tải trên Outlander Magazine - tạp chí nổi tiếng chuyên về thời trang và thu hút sự chú ý của giới mộ điệu quốc tế.

Cô bé 9 tuổi với khả năng phối đồ độc đáo của thương hiệu KILLWHŸ. (Nguồn: Instagram)

Đây cũng là điều khiến màn thể hiện của cô bé trở nên đáng chú ý. Trong thời trang, phối đồ không đơn thuần là lựa chọn những món trang phục đẹp rồi kết hợp chúng với nhau. Người thực hiện cần hiểu được phom dáng, chất liệu, tỷ lệ cơ thể, màu sắc và cách các món đồ tương tác để tạo nên một tổng thể có chủ đích. Đặc biệt, với những thiết kế mang tính thử nghiệm, khả năng nhìn nhận trang phục theo nhiều hướng khác nhau càng quan trọng.

Theo chia sẻ của KILLWHŸ, đây đã là lần thứ ba cô bé tham gia phối đồ cho các bộ ảnh lookbook, trực tiếp diễn giải những thiết kế của thương hiệu theo góc nhìn và cá tính riêng. Thay vì áp đặt một khuôn mẫu tạo hình có sẵn, KILLWHŸ trao cho cô bé không gian để tự do thể hiện cách cảm nhận thời trang của mình. Chính sự tự do ấy tạo nên những kết quả thú vị, khiến màn thể hiện của thành viên nhỏ tuổi nhận được nhiều sự chú ý.

Cô bé được tự do thể hiện cách cảm nhận thời trang của mình. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh câu chuyện về cô bé 9 tuổi trên, KILLWHŸ cũng là cái tên đáng chú ý trong phân khúc thời trang thiết kế mang tinh thần thử nghiệm. Theo phần giới thiệu trên website chính thức, thương hiệu được sáng lập bởi một người trẻ lớn lên bên bờ sông Tiền Đường, Hàng Châu, Trung Quốc. KILLWHŸ định vị mình là thương hiệu chuyên về quần trousers (quần dài), lấy tinh thần thuần khiết và sự tập trung vào bản thân sản phẩm làm nền tảng phát triển.

Một trong những điểm khác biệt trong triết lý thiết kế của thương hiệu là không chạy theo những quy tắc hay xu hướng thị trường. KILLWHŸ nhấn mạnh việc duy trì chất lượng sản xuất, đồng thời phát triển những sản phẩm có tính thử nghiệm và mang dấu ấn riêng. Với thương hiệu, quần áo không đơn thuần là hàng hóa mà còn là thành quả của quá trình đầu tư thời gian, sự tỉ mỉ và tâm huyết.

KILLWHŸ định vị mình là thương hiệu chuyên về quần dài. (Nguồn: Instagram)

Tên gọi và ngôn ngữ hình ảnh của KILLWHŸ cũng mang màu sắc khá đặc biệt. Thương hiệu lựa chọn màu vàng của giấy tiền vàng mã làm màu sắc nhận diện, gắn với quan niệm về sự kết nối tâm linh và tinh thần trân trọng từng sản phẩm. Khẩu hiệu "3 Exits to Freedom" (Ba lối mở dẫn đến tự do) cũng được xây dựng từ chính cấu trúc của một chiếc quần với ba phần mở dành cho cơ thể.

Trên website, KILLWHŸ giới thiệu nhiều dự án hình ảnh thay vì chỉ tập trung vào việc trưng bày sản phẩm. Đáng chú ý là dự án "Worker in KILLWHŸ", ghi lại hình ảnh những người lao động thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như công nhân xây dựng, nhân viên vệ sinh, người làm vườn, thợ rèn hay người thu gom phế liệu trong trang phục của thương hiệu. Cách tiếp cận này đưa những thiết kế thời trang ra khỏi bối cảnh trình diễn quen thuộc, đặt chúng vào đời sống thường ngày và gắn với những con người cụ thể.

Bộ sưu tập độc đáo gắn với những người công nhân lao động của thương hiệu Trung Quốc.

Thương hiệu cũng phát triển các dự án tại Nhật Bản, London và Hàng Châu, cho thấy sự quan tâm đến việc mở rộng ngôn ngữ hình ảnh trong nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau.