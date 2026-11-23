Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh. Bà xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang lựa chọn chiếc váy trắng hai dây, có phần lưng khoét sâu cùng điểm nhấn là dải nơ buộc phía sau. Thiết kế vừa tôn nét nữ tính, vừa mang đến vẻ quyến rũ, táo bạo.

Trong những khung hình được đăng tải, Đỗ Mỹ Linh khéo léo khoe phần lưng trần. Mái tóc dài buông tự nhiên, cách trang điểm nhẹ nhàng cùng biểu cảm dịu dàng càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của nàng hậu. Không cần trang phục cầu kỳ hay cách tạo dáng phức tạp, người đẹp vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái nhẹ nhàng, cuốn hút.

Đáng chú ý, sau khi bí mật sinh con thứ hai, đây là một trong những lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh khoe vóc dáng rõ nét như vậy. Nàng hậu được khen ngày càng nhuận sắc, gương mặt rạng rỡ và thần thái tươi tắn. Qua loạt ảnh, cô cũng cho thấy vóc dáng đã nhanh chóng trở nên thon gọn sau khi sinh con, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiếm hoi khoe dáng sau khi sinh con thứ 2

Lâu rồi mới thấy vợ doanh nhân Đỗ Vinh Quang táo bạo cỡ này

Hoa hậu Việt Nam 2016 được khen ngày càng nhuận sắc

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau khi giành vương miện, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2017 và lọt Top 40 chung cuộc. Đặc biệt, dự án nhân ái Cõng điện lên bản giúp người đẹp giành giải Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi năm đó, trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động của nàng hậu.

Nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ khi đăng quang, Đỗ Mỹ Linh cho biết bản thân đã có nhiều thay đổi cả trong suy nghĩ lẫn cuộc sống. Từ cô gái 20 tuổi còn bỡ ngỡ khi đội trên đầu chiếc vương miện danh giá, người đẹp hiện đã bước sang tuổi 30, lập gia đình và trở thành mẹ. Chia sẻ với chúng tôi, nàng hậu tâm sự: "Chắc chắn có rất nhiều thứ thay đổi. Bản thân Linh trưởng thành và chín chắn hơn. Linh có gia đình, có con, cuộc sống cũng thay đổi rất nhiều so với một cô gái 20 tuổi còn bỡ ngỡ khi nhận chiếc vương miện và trọng trách của một Hoa hậu. Linh nghĩ 10 năm qua mình đã có rất nhiều bài học, gặp gỡ nhiều người, đi nhiều nơi và có nhiều trải nghiệm để tạo nên Đỗ Mỹ Linh của ngày hôm nay, một người phụ nữ 30 tuổi đang ngồi đây".

Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút sau 10 năm đăng quang

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Đỗ Mỹ Linh dần lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Năm 2022, nàng hậu kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Sau khi lập gia đình, cô dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm, đồng thời vẫn xuất hiện tại một số sự kiện phù hợp và duy trì hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Dù không còn hoạt động giải trí dày đặc như trước, mỗi lần xuất hiện, nhan sắc và phong cách của người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm.

Bên cạnh những thay đổi trong công việc và sinh hoạt, Đỗ Mỹ Linh cũng thừa nhận cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là khi làm mẹ, khiến cô phải học cách tự lập và có trách nhiệm hơn. Nàng hậu cho biết bản thân không còn được tự do, thoải mái như thời độc thân bởi mọi quyết định đều có thêm sự hiện diện của con cái và gia đình. Cô bộc bạch: "Khi bắt đầu làm mẹ, Linh cảm thấy cuộc sống của mình không còn tự do, thoải mái và bay nhảy như trước nữa. Nhiều khi mình cũng muốn có những khoảng thời gian riêng, hoặc hai vợ chồng muốn đi du lịch riêng chẳng hạn, nhưng tâm thế lúc nào cũng nghĩ về con, lo lắng không biết con ở nhà có ổn không, ăn uống thế nào, đi học có ngoan không. Kể từ khi có con, Linh thấy bản thân sống có trách nhiệm hơn, luôn nghĩ về con và gia đình nhiều hơn".

Cô có hôn nhân viên mãn bên chồng thiếu gia

Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì hoạt động showbiz song song với đồng hành cùng chồng trong các hoạt động

Ảnh: FBNV