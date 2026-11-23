MC Diễm Quỳnh (SN 1972) là một trong những gương mặt kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam, từng ghi dấu ấn với vai trò phóng viên, biên tập viên và MC qua nhiều chương trình được đông đảo khán giả yêu mến. Hiện cô đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) của VTV. Từng được ưu ái gọi là "hoa khôi đời đầu" của nhà đài, Diễm Quỳnh ở tuổi ngoài 50 vẫn giữ được nét đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch. Không chỉ có sự nghiệp vững vàng và vị trí đáng ngưỡng mộ trong nghề, "sếp nữ" quyền lực của VTV còn khiến nhiều người yêu mến bởi cuộc sống đời thường bình yên, thư thái trong những cơ ngơi sang xịn.

Ngoài nơi ở tại Hà Nội, gia đình MC Diễm Quỳnh còn sở hữu một căn nhà nghỉ dưỡng ở khu vực ngoại thành, thuộc Lương Sơn, Hòa Bình trước đây, nay là tỉnh Phú Thọ. Dù không thường xuyên chia sẻ toàn cảnh không gian sống tại đây, nữ MC lại khá chăm khoe một góc đặc biệt của căn nhà, đó chính là khu vườn ngập tràn cây xanh và hoa lá. Mỗi dịp cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh, gia đình cô lại trở về đây để tận hưởng bầu không khí trong lành, tạm rời xa nhịp sống bận rộn nơi phố thị. Trên trang cá nhân, MC Diễm Quỳnh thường xuyên đăng tải hình ảnh những khóm hoa đua nhau khoe sắc, những cây ăn quả trĩu cành, cho thấy khu vườn được chăm chút xanh tốt và tràn đầy sức sống. Qua những khoảnh khắc giản dị ấy, khán giả cũng phần nào hình dung được không gian nghỉ ngơi bình yên, gần gũi với thiên nhiên của gia đình nữ MC.

Khu vườn xinh đẹp trong căn nhà ngoại thành của gia đình MC Diễm Quỳnh

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Diễm Quỳnh dí dỏm tự nhận mình là "nông dân nửa mùa", đồng thời đăng tải dòng trạng thái "than thở" về thời tiết mùa đông khiến cây cối mất nhịp mùa: "Năm nay mùa đông rất là đỏng đảnh. Hẹn rét xong lại nắng um lên, cây cối bị mất nhịp mùa. Giờ này mà su hào bắp cải vẫn chưa thấy đâu mà hoa tết đã nở rồi. Người nông dân nửa mùa phải làm gì đây?!"

Trong vườn nhà, MC Diễm Quỳnh trồng rất nhiều cây hoa và trồng rất "mát tay" khi cây nào cũng xanh tốt, hoa lá đua nhau khoe sắc. Khu vườn của gia đình nữ MC có đủ loại hoa đa dạng như hoa hồng, hoa quỳnh, hoa tóc tiên, hoa giấy, bạch trầm hương, violet... Mỗi loại mang một vẻ đẹp riêng, tạo nên khung cảnh rực rỡ và tràn đầy sức sống. Ngắm những khóm hoa trong vườn nhà nữ MC, ai cũng dễ dàng cảm nhận được sự chăm chút tỉ mỉ của gia chủ, từ số lượng phong phú đến vẻ tươi tốt của từng gốc cây. Có lẽ cũng bởi vậy mà mỗi lần trở về đây nghỉ dưỡng, đến lúc phải chia tay khu vườn để quay lại thành phố, MC Diễm Quỳnh đều không khỏi lưu luyến. Điều này cũng chẳng khó hiểu, bởi chỉ nhìn qua những hình ảnh được cô chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả đã có thể hình dung phần nào khung cảnh xanh mướt, bình yên và thư thái mà không gian này mang lại.

Bên cạnh những khóm hoa và cây cảnh tô điểm cho không gian sống, khu vườn nhà MC Diễm Quỳnh còn có cả một góc trồng cây ăn quả với nhiều loại sai trĩu cành. Nữ MC lựa chọn những giống cây quen thuộc, gần gũi như bơ, lựu, khế, sơ ri, ổi... Đáng chú ý, nhiều cây đều phát triển xanh tốt và cho trái đều đặn. Nhờ vậy, mỗi lần trở về căn nhà ngoại thành, cô lại có thêm niềm vui làm "nông dân", tự tay chăm sóc rồi thu hoạch những thành quả ngọt lành ngay trong khu vườn của gia đình.



