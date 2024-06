Quan chức cấp cao của Fed: 2 lần hạ lãi suất trong năm nay là 'việc khả thi'!

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance rằng, có khả năng Fed sẽ thực hiện 1-2 lần hạ lãi suất vào cuối năm nay. Bà cũng cảnh báo rằng NHTW Mỹ sẽ phải kiên nhẫn trước những biến động của lạm phát.

Bà cho hay: “Đối với tôi, dường như có những kịch bản hợp lý, theo đó cuối năm nay là thời điểm mà chúng ta sẽ đón nhận những tin vui về lạm phát và diễn biến của nền kinh tế.”

Bình luận của bà Collins được đưa ra gần 1 tuần sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh triển vọng đối với lãi suất vào năm 2024, báo hiệu chỉ thực hiện 1 lần hạ lãi suất thay vì 3 lần như hồi tháng 3.

Chủ tịch Fed Boston Susan Collins.

Trong biểu đồ dot plot của Fed - thể hiện kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách đối với xu hướng lãi suất trong tương lai, 8 quan chức đã dự báo chỉ thực hiện 1 lần giảm lãi suất vào năm 2027. Trong khi đó, 7 quan chức dự kiến sẽ có 2 lần cắt giảm, 4 quan chức cho rằng sẽ không có đợt nới lỏng nào từ nay đến cuối năm.

Vài tháng trước, Collins cho biết bà đã dự đoán có 2 đợt hạ lãi suất vào năm 2024. Tuần trước, bà nói thêm rằng số lần cắt giảm có thể giảm so với quan điểm bà đưa ra trước đó khi theo dõi dữ liệu lạm phát.”

Khi được hỏi liệu câu trả lời này có nghĩa là bà cho rằng Fed sẽ chỉ thực hiện 1 lần hạ lãi suất hay không, Collins trình bày: “Chúng tôi sẽ cần thêm dữ liệu để xác định rõ, có thể sẽ có những kịch bản phù hợp cho 1 hoặc 2 lần nới lỏng.”

Một số quan chức Fed khác đã đưa ra bình luận thận trọng trong tuần vừa qua, sau cuộc họp gần nhất của Fed với quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất 23 năm nhằm hạ nhiệt lạm phát.

Hôm 18/6, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết rằng việc Fed đợi đến tháng 12 mới cắt giảm lãi suất là “dự đoán hợp lý”. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Adriana Kugler cũng dự đoán động thái nới lỏng sẽ diễn ra “vào khoảng cuối năm nay”. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem thì cho rằng có thể phải mất “hàng quý” thì dữ liệu mới ở mức hợp lý để hạ lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell và các thành viên FOMC đã nhấn mạnh rằng họ muốn chắc chắn lạm phát sẽ ghi nhận đà giảm “ổn định” xuống mức mục tiêu 2%, sau đó mới bắt đầu hạ lãi suất. Trong thời gian này, họ vẫn kỳ vọng sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Các nhà hoạch định chính sách của NHTW Mỹ dự kiến sẽ thận trọng vì số liệu lạm phát mới nhất và diễn biến của nền kinh tế lại thể hiện một “bức tranh” trái chiều.

Giá cả không tăng nhanh như quý đầu tiên nhưng số liệu đã hạ nhiệt trong thời gian gần đây vẫn chưa đủ mạnh để Fed bắt đầu nới lỏng.

Dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát có sự điều chỉnh là CPI được công bố tuần trước tăng 3,3% vào tháng 5 so với 1 năm trước, thấp hơn so với mức 3,4% của tháng 4. CPI lõi tăng 3,4%, so với mức 3,6% của tháng 4 và 3,8% của tháng 3.

Bà Collins cho biết, số liệu CPI đang dần phù hợp hơn với một nền kinh tế dường như đang “bớt nóng”. Tuy nhiên, theo bà, điều thực sự quan trọng là không nên có phản ứng thái quá vì số liệu lạm phát hàng tháng “thực sự không ổn định”.

Ngoài ra, lạm phát tăng chậm hơn trong 3 tháng liên tiếp có thể sẽ hồi phục niềm tin của bà về việc NHTW thực hiện 2 lần hạ lãi suất trong năm nay.

Tham khảo Yahoo Finance