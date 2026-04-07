Quân đội Mỹ tấn công đảo Kharg của Iran





Mehr đưa tin về “một số vụ nổ” nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hãng tin Axios trích dẫn một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran.

Các thông tin ban đầu cho thấy trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của đảo đã bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công, động thái này có thể làm tê liệt dòng chảy dầu thô đến khu vực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đe dọa ném bom hoặc giành quyền kiểm soát hòn đảo này. Ngày 30/3, ông viết trên mạng xã hội rằng Mỹ có thể phá hủy “các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg”.

Iran chiến thắng theo cách của mình

Lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một lời đe dọa khác đối với Iran khi thời hạn mở cửa eo biển Hormuz đang đến gần.

“Cả một nền văn minh sẽ bị xóa sổ trong đêm nay, không bao giờ được hồi sinh nữa”, ông Trump bắt đầu trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết nhằm mở lại eo biển Hormuz. Nội dung dự thảo đã được điều chỉnh do sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.

“Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, giờ đây khi chúng ta đã có sự thay đổi chế độ hoàn toàn, trong đó những bộ óc khác biệt, thông minh hơn và ít cực đoan hơn chiếm ưu thế, có lẽ điều gì đó tuyệt vời mang tính cách mạng có thể xảy ra”, ông tiếp tục.

“AI BIẾT ĐƯỢC? Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời đêm nay, một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của lịch sử thế giới”.

Khói bốc lên từ đảo Kharg, ngày 7/4. Ảnh: Telegram

Các mục tiêu của Mỹ trong cuộc tấn công

Một quan chức Mỹ trả lời phỏng vấn NBC News cho biết, quân đội nước này đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg.

Chiến dịch của Mỹ bao gồm các cuộc không kích dọc theo phía bắc của hòn đảo và không có binh lính Mỹ nào được triển khai trên bộ.

Nguồn tin của NBC News cho biết thêm, lực lượng Mỹ không tấn công các mỏ dầu trên đảo, mà thay vào đó nhắm vào các hầm trú ẩn và kho chứa quân sự, hệ thống phòng không và các cơ sở quân sự khác.

Mỹ xác nhận tấn công đảo Kharg

Phó Tổng thống J.D. Vance xác nhận các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào đảo Kharg của Iran, cho biết ông đã nói chuyện với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine trước đó.

“Chúng ta đã dự định tấn công một số mục tiêu quân sự trên đảo Kharg. Tôi tin rằng chúng ta đã làm được điều đó”, ông Vance nói trong một cuộc họp báo ngày 7/4.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công không đánh dấu sự thay đổi chiến lược cũng như không thay đổi hạn chót 20h ngày 7/4 mà Tổng thống Trump đã đặt ra cho Iran để mở eo biển Hormuz.

Chuyên gia nói Mỹ 'mất nhiều hơn được' nếu đưa quân đổ bộ đảo Kharg của Iran

Cũng trong ngày 7/4, truyền thông Iran đưa tin 18 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới nhằm vào tỉnh Alborz, giáp ranh thủ đô Tehran.

Theo trang tin Mizan Online và hãng thông tấn bán chính thức Fars , giới chức tỉnh Alborz cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã đánh trúng các khu dân cư.

Ngoài những người thiệt mạng còn có 24 người khác bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA , dẫn lời một quan chức tỉnh, cho biết một cuộc tấn công đã nhắm vào một cây cầu đường sắt ở Kashan (Iran), khiến hai người thiệt mạng.

Rộ tin tân lãnh tụ tối cao Iran trong tình trạng nguy kịch

Trong khi đó, trang web của báo Etemad cũng đưa tin về một cuộc tấn công nhắm vào một cây cầu trên đường cao tốc Tabriz - Zanjan ở tây bắc Iran.

Quân đội Israel cho biết đã tấn công một khu phức hợp hóa dầu của Iran ở Shiraz, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các công ty Mỹ hoạt động tại Ả-rập Xê-út ngay sau đó. Cầu King Fahd, một cây cầu quan trọng nối liền Ả-rập Xê-út và Bahrain, đã bị đóng cửa.

Quân đội Israel cũng đưa ra tuyên bố cảnh báo người dân Iran không nên sử dụng tàu hỏa cho đến 21h vì “lý do an toàn”.

Các vụ tấn công mới nhất xảy ra khi IRGC đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay đối với các nước láng giềng, tuyên bố rằng "sự kiềm chế của họ đã chấm dứt".

“Các đối tác khu vực của Mỹ cũng nên biết rằng, cho đến nay, chúng tôi đã thể hiện sự kiềm chế rất lớn vì lợi ích quan hệ láng giềng tốt đẹp và đã cân nhắc nhiều yếu tố khi lựa chọn mục tiêu tấn công, nhưng tất cả những cân nhắc đó giờ đây đã không còn nữa”, IRGC cho biết. "Sự đáp trả của chúng tôi sẽ mở rộng ra ngoài khu vực nếu quân đội Mỹ vượt qua lằn ranh đỏ của chúng tôi”.

Giá dầu tăng trở lại

Trong phiên giao dịch ngày 7/4, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giao tháng 5 tăng hơn 3% lên 116,02 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 6 tăng hơn 1,7% lên 111,67 USD/thùng.

Đà tăng mới nhất diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, cảnh báo quốc gia này sẽ bị "đánh gục chỉ trong một đêm" nếu không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (theo giờ Mỹ).

Chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất trong buổi sáng, với chỉ số S&P 500 giảm hơn 0,5%.

Đảo Kharg được mệnh danh là "hòn đảo dầu mỏ", nơi đặt cơ sở xử lý hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Được kết nối bằng đường ống với nhiều địa điểm khai thác khác nhau (các mỏ dầu Khuzestan và các mỏ dầu dưới đáy biển ở Vịnh Ba Tư), Kharg có các bể chứa có thể chứa lượng dầu tương đương 7 triệu thùng/ngày và các bến tàu được thiết kế để bốc dỡ hàng cho tàu chở dầu.

Trước khi chiến tranh nổ ra, Iran sản xuất từ 3 đến 4 triệu thùng dầu mỗi ngày.

