Quảng cáo tự động và video ngắn tái định nghĩa thị trường ứng dụng

Báo cáo 2026 Non-Gaming App Trends được thực hiện dựa trên nguồn dữ liệu của hơn 100 thị trường trong năm 2025 của Mintegral và Insightrackr. Báo cáo phân tích cách các nhà tiếp thị ứng dụng phi trò chơi điều chỉnh chiến lược thu hút người dùng (UA), tối ưu hóa doanh thu và nội dung trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, cùng xu hướng tự động hóa mạnh mẽ và áp lực về hiệu suất lợi nhuận (ROI).

Kết quả của báo cáo cho thấy các nhà tiếp thị di động đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên đó là khó khăn do chi phí leo thang trong việc thu hút người dùng, trong khi hành trình tương tác với khách hàng ngày càng phức tạp; đồng thời chịu áp lực lớn trong việc chứng minh hiệu quả chi tiêu. Tuy nhiên, trên toàn cầu, các ứng dụng phân khúc như tài chính, tiện ích, giáo dục và lối sống vẫn đang phát triển mạnh, thúc đẩy nhu cầu về các chiến lược quảng cáo dựa trên dữ liệu và chú trọng hiệu quả thực tế.

Các điểm nổi bật từ báo cáo 2026:

Ứng dụng AI mọi nơi: Trí tuệ nhân tạo (AI) đã không chỉ dừng lại ở các ứng dụng chuyên sâu như ChatGPT hay Perplexity, mà còn trở thành công cụ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong các lĩnh vực như Giáo dục và Tiện ích.

Sự bùng nổ toàn cầu của Phim ngắn (Short Drama): Phim ngắn đã ghi nhận mức tăng trưởng hằng năm (YoY) chưa từng có. Trong đó, 6 ứng dụng dẫn đầu thị trường đã đạt mức tăng trưởng doanh thu ở ba chữ số, chứng minh cho sự thay đổi trong thói quen tiêu thụ nội dung của người dùng.

Đáng chú ý, tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, phim ngắn ghi điểm nhờ hiệu quả về chi phí. Chỉ số CPI (chi phí trên mỗi lượt cài đặt) của danh mục này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình khu vực trên hệ điều hành iOS; điều tương tự cũng được ghi nhận trên nền tảng Android tại thị trường Đông Nam Á.

Ưu tiên quảng cáo dựa trên lợi nhuận (ROI): Các giải pháp đấu thầu tự động đang phát triển mạnh mẽ. Cụ thể, chi tiêu quảng cáo thông qua các giải pháp Đấu thầu thông minh (Smart Bidding) của Mintegral đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 50% , cho thấy các nhà quảng cáo đang ưu tiên hiệu quả lâu dài thay vì số lượng cài đặt.

Cạnh tranh mạnh mẽ tại các danh mục trọng điểm: Số lượng nhà quảng cáo đang tăng vọt trong các lĩnh vực Tài chính & Kinh doanh (+43,5%) và Dịch vụ đời sống (+42%) .

Áp lực cạnh tranh khốc liệt đang được ghi nhận tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trên hệ điều hành iOS, với Tài chính & Kinh doanh là các mảng có chi phí cài đặt (CPI) đắt đỏ nhất. Trong bối cảnh như hiện nay, việc tìm đúng khách hàng mục tiêu đã trở thành bài toán sinh tồn của nhiều doanh nghiệp.

"Thị trường ứng dụng phi trò chơi đang bước vào một cuộc đại tu toàn diện," ông Erick Fang, Giám đốc điều hành khu vực của Mintegral cho biết. "Câu chuyện của năm 2026 chính là sự nhạy bén của các nhà tiếp thị. Bằng cách tận dụng các giải pháp tự động thu hút người dùng (UA) dựa trên ROI và các định dạng video tương tác cao, các nhà phát triển đang dần cân bằng giữa việc mở rộng quy mô nhanh chóng và mục tiêu lợi nhuận bền vững."

Tiêu chuẩn Hệ điều hành và Tối ưu hóa Doanh thu

Ngoài ra, báo cáo này cũng chỉ ra sự phân hóa rõ nét giữa các nền tảng. Trong khi Android vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu về số lượng người dùng mới, iOS tiếp tục thống trị về khả năng tạo doanh thu giá trị cao, đặc biệt là trong hai lĩnh vực Tài chính và Dịch vụ đời sống.

Dữ liệu cho thấy video vẫn là định dạng tạo ra doanh thu tốt nhất nhờ khả năng tương tác vượt trội. Trong đó, định dạng Video có thưởng (Rewarded Video) mang lại hiệu suất cao nhất trên toàn cầu, với chỉ số eCPM trên hệ điều hành iOS cao gấp 165 lần so với biểu ngữ (banner) truyền thống. Bắc Mỹ vẫn là thị trường sinh lời tốt nhất cho định dạng này, đặc biệt là trong các phân khúc Phim ngắn và Ứng dụng tiện ích. Tại Châu Á, Việt Nam hiện là thị trường trọng điểm với tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ tương tác video thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.