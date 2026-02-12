Đại bàng công nghệ thế giới xây 6 nhà máy, tạo 87.000 việc làm tại Việt Nam, vừa làm một việc lớn

Ảnh minh họa

Samsung hoạt động đầu tư tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2008 với dự án xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại giai đoạn 1 tại Bắc Ninh (cũ), quy mô 670 triệu USD. Đến nay, Samsung đang vận hành 6 nhà máy sản xuất, 1 Trung tâm nghiên cứu và phát triển, 1 pháp nhân bán hàng tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn đầu tư của Samsung đã thực hiện đạt khoảng 23,2 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam. Tổng số nhân viên của Samsung khoảng 87.000 người. Năm 2024, 6 nhà máy sản xuất của Samsung Việt Nam đạt doanh thu 62,5 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 54,4 tỷ USD.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, mới đây, Samsung đã làm việc với tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. Cụ thể, vào 11/2/2026, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị làm việc với Samsung Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm thúc đẩy triển khai Dự án Samsung Innovation Campus (SIC) và xây dựng phòng SIC Lab tại Đại học Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam đã giới thiệu tổng quan về Dự án Samsung Innovation Campus (SIC) - Đây là dự án phát triển nhân tài công nghệ được Samsung triển khai toàn cầu từ năm 2019, trong đó có Việt Nam. SIC hướng tới nhóm đối tượng thanh thiếu niên từ 12 - 22 tuổi, bao gồm học sinh THCS, THPT và sinh viên; cung cấp các khóa học phát triển năng lực công nghệ, tập trung vào các mảng cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), lập trình cơ bản.

Trong giai đoạn tới, Samsung dự kiến tăng cường hình thức đào tạo trực tiếp, tập trung vào sinh viên cao đẳng, đại học nhằm nâng cao năng lực thực hành, làm dự án và phát triển năng lực ứng dụng công nghệ trong môi trường học tập - nghề nghiệp.

Samsung Việt Nam đề xuất hai nội dung trọng tâm thực hiện Dự án SIC tại Thái Nguyên đó là: Tỉnh lựa chọn các trường THCS, THPT tham gia Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow - sân chơi công nghệ thường niên dành cho học sinh, khuyến khích ứng dụng giáo dục STEM để giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và địa phương. Xây dựng phòng SIC Lab trong năm 2026 nhằm tạo không gian đào tạo - trải nghiệm công nghệ hiện đại, phục vụ đào tạo thực hành, nghiên cứu và phát triển các dự án công nghệ mới; đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao và lĩnh vực bán dẫn theo định hướng của Chính phủ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Samsung Việt Nam với tỉnh trong tất cả các lĩnh vực; khẳng định các đề xuất của Samsung Việt Nam phù hợp với định hướng thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của địa phương.

Đối với đề xuất tham gia Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, Tỉnh ủy sẽ giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, triển khai trong thời gian sớm nhất. Đối với đề xuất về đầu tư xây dựng phòng SIC Lab tại Đại học Thái Nguyên, đồng chí giao cho Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện; đề nghị Đại học Thái Nguyên chủ trì khảo sát nguồn lực, lựa chọn địa điểm xây dựng phòng SIC Lab với diện tích dự kiến từ 600 - 900m², ưu tiên vị trí thuận lợi, đông sinh viên theo học các ngành công nghệ. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện phương án, bảo đảm tiến độ triển khai và phấn đấu hoàn thành trong quý I năm 2026.