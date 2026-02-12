Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo mới từ Grab về áp dụng phụ phí, tất cả người dùng chú ý

12-02-2026 - 17:17 PM | Kinh tế số

Grab đã có thông báo về áp dụng phụ phí nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và động viên các tài xế khi nhu cầu tăng cao vào dịp Tết.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mới đây, Grab đã có thông báo về việc áp dụng “Phụ phí Tết Nguyên đán” từ ngày 16/2 đến ngày 20/2 nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và động viên các đối tác tài xế hoạt động tích cực khi nhu cầu tăng cao vào dịp Tết.

Chính sách này sẽ áp dụng đối với các chuyến xe/đơn hàng trong khung từ 6 giờ đến 21 giờ 59 phút mỗi ngày tại các tỉnh, thành phố Grab đang hoạt động.

Theo đó, đối với dịch vụ GrabBike, GrabBike Tiết Kiệm, GrabBike Plus, Thuê GrabBike theo giờ, phụ phí Tết Nguyên đán được áp dụng là 5.000 đồng cho mỗi chuyến xe.

Với dịch vụ GrabCar, GrabCar 6 chỗ ngồi, GrabCar Plus, GrabCar Xe Điện, GrabCar Xe Điện 6 chỗ, GrabCar Tuyến, GrabCar Tuyến 6 chỗ, GrabCar 2 chiều, GrabCar 6 chỗ – 2 chiều, GrabCar Tiết Kiệm, GrabCar Đi Ghép, GrabCar – Nhanh có Tài, GrabCar Premium, GrabCar Thú Cưng, GrabCar Thú Cưng 6 chỗ, Thuê GrabCar theo giờ phụ phí Tết Nguyên đán được áp dụng là 15.000 đồng cho mỗi chuyến xe.

Phụ phí áp dụng với dịch vụ GrabFood và Grab Mart là 5.000 đồng cho mỗi đơn hàng. Mức này cũng được áp dụng cho dịch vụ GrabExpress Ưu Tiên, GrabExpress Nhanh, GrabExpress Siêu Tốc, GrabExpress Tiết Kiệm, GrabExpress Mua Hộ, GrabExpress Giao Hàng Công Ty.

Với tính năng Đặt trước chuyến xe, Grab thông báo sẽ áp dụng “Phụ phí Tết Nguyên đán” 20.000 đồng cho các chuyến xe có thời gian khởi hành từ 00 giờ ngày 16/2 đến 23 giờ 59 phút ngày 20/2, tại TP. Hồ Chí Minh (không bao gồm khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu), Tây Ninh (khu vực Long An), Đồng Nai (không bao gồm khu vực Bình Phước), Hà Nội, Bắc Ninh (không bao gồm khu vực Bắc Giang), Phú Thọ (khu vực Vĩnh Phúc), Đà Nẵng, Quảng Trị (không bao gồm khu vực Quảng Bình), Huế, Quảng Ngãi (không bao gồm khu vực Kon Tum).

Phát hiện hàng tỷ đồng ra vào tài khoản BIDV cá nhân, thanh niên SN 2002 bị Công an điều tra

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Các tập đoàn kinh tế Việt Nam cần cùng nhau dấn thân làm chủ công nghệ lõi"

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Các tập đoàn kinh tế Việt Nam cần cùng nhau dấn thân làm chủ công nghệ lõi" Nổi bật

Theo dõi dữ liệu tìm kiếm, phát hiện nhiều người Việt lên kế hoạch đón Tết từ 3 tháng trước

Theo dõi dữ liệu tìm kiếm, phát hiện nhiều người Việt lên kế hoạch đón Tết từ 3 tháng trước Nổi bật

Từ dấu hiệu trên mạng, công an phá chuyên án lớn về khai thác cao lanh

Từ dấu hiệu trên mạng, công an phá chuyên án lớn về khai thác cao lanh

17:02 , 12/02/2026
Tài khoản có nhiều giao dịch liên tiếp lên tới 82 tỷ đồng: Công an điều tra người phụ nữ ở Hà Nội

Tài khoản có nhiều giao dịch liên tiếp lên tới 82 tỷ đồng: Công an điều tra người phụ nữ ở Hà Nội

16:31 , 12/02/2026
Vừa mới bị hack chưa lâu, Discord đã lại đòi người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính

Vừa mới bị hack chưa lâu, Discord đã lại đòi người dùng cung cấp giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính

16:25 , 12/02/2026
Những kiểu ảnh, kiểu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger phải xóa ngay trên điện thoại

Những kiểu ảnh, kiểu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger phải xóa ngay trên điện thoại

16:11 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên