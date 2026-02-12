Thông báo mới từ Grab về áp dụng phụ phí, tất cả người dùng chú ý
Grab đã có thông báo về áp dụng phụ phí nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và động viên các tài xế khi nhu cầu tăng cao vào dịp Tết.
Mới đây, Grab đã có thông báo về việc áp dụng “Phụ phí Tết Nguyên đán” từ ngày 16/2 đến ngày 20/2 nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và động viên các đối tác tài xế hoạt động tích cực khi nhu cầu tăng cao vào dịp Tết.
Chính sách này sẽ áp dụng đối với các chuyến xe/đơn hàng trong khung từ 6 giờ đến 21 giờ 59 phút mỗi ngày tại các tỉnh, thành phố Grab đang hoạt động.
Theo đó, đối với dịch vụ GrabBike, GrabBike Tiết Kiệm, GrabBike Plus, Thuê GrabBike theo giờ, phụ phí Tết Nguyên đán được áp dụng là 5.000 đồng cho mỗi chuyến xe.
Với dịch vụ GrabCar, GrabCar 6 chỗ ngồi, GrabCar Plus, GrabCar Xe Điện, GrabCar Xe Điện 6 chỗ, GrabCar Tuyến, GrabCar Tuyến 6 chỗ, GrabCar 2 chiều, GrabCar 6 chỗ – 2 chiều, GrabCar Tiết Kiệm, GrabCar Đi Ghép, GrabCar – Nhanh có Tài, GrabCar Premium, GrabCar Thú Cưng, GrabCar Thú Cưng 6 chỗ, Thuê GrabCar theo giờ phụ phí Tết Nguyên đán được áp dụng là 15.000 đồng cho mỗi chuyến xe.
Phụ phí áp dụng với dịch vụ GrabFood và Grab Mart là 5.000 đồng cho mỗi đơn hàng. Mức này cũng được áp dụng cho dịch vụ GrabExpress Ưu Tiên, GrabExpress Nhanh, GrabExpress Siêu Tốc, GrabExpress Tiết Kiệm, GrabExpress Mua Hộ, GrabExpress Giao Hàng Công Ty.
Với tính năng Đặt trước chuyến xe, Grab thông báo sẽ áp dụng “Phụ phí Tết Nguyên đán” 20.000 đồng cho các chuyến xe có thời gian khởi hành từ 00 giờ ngày 16/2 đến 23 giờ 59 phút ngày 20/2, tại TP. Hồ Chí Minh (không bao gồm khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu), Tây Ninh (khu vực Long An), Đồng Nai (không bao gồm khu vực Bình Phước), Hà Nội, Bắc Ninh (không bao gồm khu vực Bắc Giang), Phú Thọ (khu vực Vĩnh Phúc), Đà Nẵng, Quảng Trị (không bao gồm khu vực Quảng Bình), Huế, Quảng Ngãi (không bao gồm khu vực Kon Tum).
