Phát hiện hàng tỷ đồng ra vào tài khoản BIDV cá nhân, thanh niên SN 2002 bị Công an điều tra

12-02-2026 - 15:22 PM | Kinh tế số

Từ sự vụ này, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân.

Công an phường Vũ Phúc thông báo Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 9/2, Công an phường Vũ Phúc ban hành Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can đối với đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện đối tượng Trần Bảo Chương (sinh năm: 2002, hộ khẩu thường trú tại thôn Trực Tầm, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên) có hành vi “đánh bạc” trên không gian mạng.

Điều tra xác định từ ngày 10/10/2025 đến ngày 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền đánh bạc là 5.932.200.000.

Trong đó Chương đã nạp từ tài khoản ngân hàng BIDV cá nhân vào ứng dụng đánh bạc trả thưởng “Zowin” số tiền là 2.201.500.000 đồng; số tiền Chương đã rút ra từ ứng dụng đánh bạc trả thưởng “Zowin” về tài khoản ngân hàng BIDV cá nhân là 4.546.430.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, vào ngày 9/2, Công an phường Vũ Phúc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương về hành vi “đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, mặc dù cơ quan công xử lý mạnh đối với tội phạm này, việc tuyên truyền pháp luật được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên các đối tượng vẫn vi phạm pháp luật.

Để không vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến gia đình và xã hội, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các trò chơi có thưởng trên mạng, mọi hành vi đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh.

Công an đã tìm ra nguyên nhân khiến người dân bị lộ, mất thông tin cá nhân, thậm chí cả tài khoản ngân hàng

