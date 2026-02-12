Dù giao dịch tiền mặt hay chuyển khoản, để không lo kiểm tra, truy thu, Cục Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh dưới 500 triệu/năm phải làm ngay điều này

Nhằm tăng cường công tác hỗ trợ cho các hộ kinh doanh tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các chính sách, quy định pháp luật thuế, Cục Thuế và CTCP MISA ngày 11/2 đã tổ chức Chương trình tập huấn “Cầm tay chỉ việc giúp hộ kinh doanh ghi chép sổ sách kê khai - nộp thuế thành công”.

Tại đây, bà Nguyễn Thu Trà - Trường ban Quản lý Tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế đã có hướng dẫn với nội dung “Hiểu đúng - Chuẩn bị đủ trước khi kê khai”, giúp cá nhân, hộ kinh doanh làm sao để làm đúng mà không bị truy thu, xử phạt.

Để làm tốt bước chuẩn bị nhằm phục vụ cho các bước sau này, tại chương trình, đại diện Cục Thuế đã hướng dẫn hộ kinh doanh 4 nội dung cần quan tâm chuẩn bị, bao gồm: Rà soát doanh thu bán hàng; Kiểm tra chứng từ; Xác định nhóm hộ kinh doanh; Chuẩn bị hồ sơ kê khai.

Đối với bước kiểm tra chứng từ, sau khi ghi chép đầy đủ doanh thu, hộ kinh doanh cần kiểm soát đầy đủ chứng từ đầu vào, đầu ra. Trong đó, ba đầu mục cần quan tâm trong nội dung này là hóa đơn, chứng từ đầu vào; hóa đơn, chứng từ đầu ra; và các dữ liệu thông tin bán hàng - những thông tin cần được quản lý một cách đầy đủ và kiểm soát chặt chẽ.

“Nội dung kiểm soát này không chỉ phục vụ cho nghĩa vụ thuế mà còn bảo vệ cho chúng ta có những căn cứ đầy đủ khi được kiểm tra”, bà Trà nói.

Theo đại diện Cục Thuế, theo quy định, các hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai phải thực hiện các chế độ kế toán, chứng từ đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, theo quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, cơ quan chức năng yêu cầu hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng.

Do đó, những hóa đơn đầu vào không chỉ phục vụ cho việc tính thuế, mà còn là một căn cứ giúp hộ, cá nhân kinh doanh chứng minh nguồn gốc và đây cũng là yếu tố bảo vệ trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Bà Nguyễn Thu Trà - Trường ban Quản lý Tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế (Ảnh: Cục Thuế)

Bà Trà thông tin, với việc biết hộ kinh doanh của mình thuộc nhóm nào, chúng ta sẽ biết được cách ghi chép, khai, nộp ra sao. Trong đó, bà liên tục nhấn mạnh thông điệp, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc nhóm 1 cần ghi chép đầy đủ thông tin vào chứng từ, như nguồn gốc, kênh bán, ghi rõ ràng thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản...

Cụ thể, hộ kinh doanh thuộc nhóm 1 (doanh thu từ dưới 500 triệu đồng/năm) là nhóm thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Trường ban Quản lý Tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế nhấn mạnh, quy định không phải nộp thuế không có nghĩa hộ kinh doanh không theo dõi gì, mà vẫn phải theo dõi, kê khai và cũng phải có sổ theo dõi doanh thu theo mẫu đơn giản.

“Thông điệp đối với nhóm 1 là chúng ta cần có một cuốn sổ doanh thu và tập thói quen ghi chép một cách trung thực thì có thể yên tâm trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Và ghi sổ bao nhiêu thì kê khai bấy nhiêu, bán từ nguồn nào, kênh nào cũng phải ghi chép đầy đủ, kể cả tiền mặt hay chuyển khoản. Và như vậy, khi chúng ta làm đúng, đầy đủ thì sẽ không lo bị vi phạm hay không lo bị kiểm tra, truy thu”, đại diện Cục Thuế hướng dẫn.

Đối với thực hiện kê khai, hộ kinh doanh thuộc nhóm dưới ngưỡng chịu thuế thực hiện kê khai doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh đến ngày 30/6 với cơ quan Thuế và chậm nhất là 31/7; kê khai doanh thu phát sinh trong 6 tháng cuối năm thì chậm nhất là vào 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Trường hợp hộ kinh doanh hay hộ cá nhân kinh doanh bắt đầu sản xuất kinh doanh vào 6 tháng cuối năm, nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống có thể thực hiện kê khai phát sinh chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

“Thông điệp lưu ý là chúng ta cần tập thói quen ghi sổ sách một cách trung thực. Chúng ta ghi nhận rõ ràng, đầy đủ doanh thu và thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản đều phải rõ ràng, bán được bao nhiêu ghi sổ bấy nhiêu và làm ngay từ đầu năm để chúng ta có thể làm tốt được các khâu tiếp theo”, bà Trà nhấn mạnh thông điệp lần nữa.